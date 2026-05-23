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Барнаул присоединился к всероссийскому полумарафону "Забег.РФ". Фоторепортаж

Из-за проведения соревнований до 16:00 в центре Барнаула ограничено движение транспорта

23 мая 2026, 13:02, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле 23 мая проходит всероссийский полумарафон "Забег.РФ", генеральным информационным партнером которого выступает amic.ru. Массовые старты организовали в центре города, участие в них принимают как взрослые, так и дети.

Несмотря на пасмурную погоду, настроение у участников остается бодрым. Некоторые бегуны привлекают внимание необычными образами. Так, одними из самых заметных стали горожане в костюмах акул.

На дистанцию также вышли параспортсмены. Среди них — Игорь Кузнецов, который в 2000 году входил в состав российской экспедиции, пересекшей на лыжах Гренландский ледяной щит.

В 11:00 состоялся старт забега на один километр, в 11:30 участники вышли на дистанции 5 и 10 километров. Полумарафон стартует в 13:00.

Каждому участнику организаторы вручают фирменную футболку, а после финиша — памятную медаль.

Из-за проведения соревнований до 16:00 в центре Барнаула ограничено движение транспорта на отдельных участках проспекта Ленина. По четной стороне перекрытие действует от проспекта Строителей до улицы Гоголя, по нечетной — до улицы Короленко.

Футболист Алексей Смертин в Барнауле / Фото: amic.ru

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Комментарии 12

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Гость

14:16:30 23-05-2026

А по стадиону не пробовали бегать? Ко видные ограничения действуют только когда народ против жуликов и воров собирается?

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Антигость

17:39:55 23-05-2026

Гость (14:16:30 23-05-2026) А по стадиону не пробовали бегать? Ко видные ограничения дей... В Прибалтике будешь по стадиону бегать или где там в Хохляндии. А у нас Сободная страна. Как не зайду в ихние чаты. Ригас невас или Киева,Кривого Рога. Так недобитые в 1945 " демократы" сразу банят. А здесь гляди пиши не хочу.

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Анатолий

16:13:06 23-05-2026

Неужели нельзя проводить забеги по Трассе здоровья? Какая то дичь, испортить настроение куче людей!!!

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Гость

16:39:56 23-05-2026

бесите. все дела переломали ваши перекрытия дорог, разве можно из за горстки людей весь город ставить в неудобное положение???

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Не проехать по городу было!!!

18:27:53 23-05-2026

Всё перекрыли!!! Пробки часовые!!!

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Анна

19:57:52 23-05-2026

Дичь какая-то, весь город сплошная пробка, горстка бежи по центральному проспекту!!!! Есть парки, трасса здоровья, но нет... событие, которое 99% жителей вообще не нужно, по самому центру, нагнали ДПС, каждый проезд Комсомольский-Ленина перекрыт, чтобы сыр и акулы пробежали?!?

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Гость

20:41:22 23-05-2026

Чё то часто бегаем

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Гость

12:20:10 24-05-2026

Кобеля обязательно надо было на мероприятие тащить?

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Гость

13:32:44 24-05-2026

Собрались нытики в комментариях, испортили им настроение видите ли! Забег. РФ - ежегодное всероссийское мероприятие, и участвует в нем не горстка людей, а тысячи! Ленинский перекрывают всего лишь раз в год, а вы разнылись. Вместо того чтобы ныть, поднимайте пятую точку с дивана и начинайте бегать! Хоть раз увидите, как прекрасен Ленинский без машин.

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Гость

10:09:22 26-05-2026

Гость (13:32:44 24-05-2026) Собрались нытики в комментариях, испортили им настроение вид... а еще это платное мероприятие. ваша частная лавочка почем арендовала Ленинский, услуги охраны ГАИ ?

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Гость

10:41:56 26-05-2026

Гость (13:32:44 24-05-2026) Собрались нытики в комментариях, испортили им настроение вид... Не нытики, а когда их много. то это глас народа. Вот как то так, Homo sapiens.

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Гость

10:43:35 26-05-2026

Как за телегу побузить - так ковидные ограничения.
Зато побегать проспект перекрыть как за здрасьти и ковид не страшен.
На стадионе бегать надо!!! На стадионе!!! Или в поле выйдите и бегайте, пока вам фермер звезды не даст за потраву посевов.

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