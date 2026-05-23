Барнаул присоединился к всероссийскому полумарафону "Забег.РФ". Фоторепортаж
Из-за проведения соревнований до 16:00 в центре Барнаула ограничено движение транспорта
23 мая 2026, 13:02, ИА Амител
В Барнауле 23 мая проходит всероссийский полумарафон "Забег.РФ", генеральным информационным партнером которого выступает amic.ru. Массовые старты организовали в центре города, участие в них принимают как взрослые, так и дети.
Несмотря на пасмурную погоду, настроение у участников остается бодрым. Некоторые бегуны привлекают внимание необычными образами. Так, одними из самых заметных стали горожане в костюмах акул.
На дистанцию также вышли параспортсмены. Среди них — Игорь Кузнецов, который в 2000 году входил в состав российской экспедиции, пересекшей на лыжах Гренландский ледяной щит.
В 11:00 состоялся старт забега на один километр, в 11:30 участники вышли на дистанции 5 и 10 километров. Полумарафон стартует в 13:00.
Каждому участнику организаторы вручают фирменную футболку, а после финиша — памятную медаль.
Из-за проведения соревнований до 16:00 в центре Барнаула ограничено движение транспорта на отдельных участках проспекта Ленина. По четной стороне перекрытие действует от проспекта Строителей до улицы Гоголя, по нечетной — до улицы Короленко.
14:16:30 23-05-2026
А по стадиону не пробовали бегать? Ко видные ограничения действуют только когда народ против жуликов и воров собирается?
17:39:55 23-05-2026
Гость (14:16:30 23-05-2026) А по стадиону не пробовали бегать? Ко видные ограничения дей... В Прибалтике будешь по стадиону бегать или где там в Хохляндии. А у нас Сободная страна. Как не зайду в ихние чаты. Ригас невас или Киева,Кривого Рога. Так недобитые в 1945 " демократы" сразу банят. А здесь гляди пиши не хочу.
16:13:06 23-05-2026
Неужели нельзя проводить забеги по Трассе здоровья? Какая то дичь, испортить настроение куче людей!!!
16:39:56 23-05-2026
бесите. все дела переломали ваши перекрытия дорог, разве можно из за горстки людей весь город ставить в неудобное положение???
18:27:53 23-05-2026
Всё перекрыли!!! Пробки часовые!!!
19:57:52 23-05-2026
Дичь какая-то, весь город сплошная пробка, горстка бежи по центральному проспекту!!!! Есть парки, трасса здоровья, но нет... событие, которое 99% жителей вообще не нужно, по самому центру, нагнали ДПС, каждый проезд Комсомольский-Ленина перекрыт, чтобы сыр и акулы пробежали?!?
20:41:22 23-05-2026
Чё то часто бегаем
12:20:10 24-05-2026
Кобеля обязательно надо было на мероприятие тащить?
13:32:44 24-05-2026
Собрались нытики в комментариях, испортили им настроение видите ли! Забег. РФ - ежегодное всероссийское мероприятие, и участвует в нем не горстка людей, а тысячи! Ленинский перекрывают всего лишь раз в год, а вы разнылись. Вместо того чтобы ныть, поднимайте пятую точку с дивана и начинайте бегать! Хоть раз увидите, как прекрасен Ленинский без машин.
10:09:22 26-05-2026
Гость (13:32:44 24-05-2026) Собрались нытики в комментариях, испортили им настроение вид... а еще это платное мероприятие. ваша частная лавочка почем арендовала Ленинский, услуги охраны ГАИ ?
10:41:56 26-05-2026
Гость (13:32:44 24-05-2026) Собрались нытики в комментариях, испортили им настроение вид... Не нытики, а когда их много. то это глас народа. Вот как то так, Homo sapiens.
10:43:35 26-05-2026
Как за телегу побузить - так ковидные ограничения.
Зато побегать проспект перекрыть как за здрасьти и ковид не страшен.
На стадионе бегать надо!!! На стадионе!!! Или в поле выйдите и бегайте, пока вам фермер звезды не даст за потраву посевов.