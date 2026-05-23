Барнаул присоединился к всероссийскому полумарафону "Забег.РФ". Фоторепортаж

Из-за проведения соревнований до 16:00 в центре Барнаула ограничено движение транспорта

23 мая 2026, 13:02, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле 23 мая проходит всероссийский полумарафон "Забег.РФ", генеральным информационным партнером которого выступает amic.ru. Массовые старты организовали в центре города, участие в них принимают как взрослые, так и дети.

Несмотря на пасмурную погоду, настроение у участников остается бодрым. Некоторые бегуны привлекают внимание необычными образами. Так, одними из самых заметных стали горожане в костюмах акул.

На дистанцию также вышли параспортсмены. Среди них — Игорь Кузнецов, который в 2000 году входил в состав российской экспедиции, пересекшей на лыжах Гренландский ледяной щит.

В 11:00 состоялся старт забега на один километр, в 11:30 участники вышли на дистанции 5 и 10 километров. Полумарафон стартует в 13:00.

Каждому участнику организаторы вручают фирменную футболку, а после финиша — памятную медаль.

Из-за проведения соревнований до 16:00 в центре Барнаула ограничено движение транспорта на отдельных участках проспекта Ленина. По четной стороне перекрытие действует от проспекта Строителей до улицы Гоголя, по нечетной — до улицы Короленко.