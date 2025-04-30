Жители нагорной части Барнаула остались без воды из-за коммунальной аварии
С 06:00 30 апреля вода перестала поступать в социально значимые учреждения и жилые дома
30 апреля 2025, 08:25, ИА Амител
Нагорная часть Барнаула осталась без воды из-за коммунальной аварии на магистральном водопроводе. Водоснабжение ограничено на объектах медицинского кластера и в жилых домах. Об этом сообщили в администрации города.
30 апреля в 06:00 часов специалисты зафиксировали повреждение чугунного водопровода диаметром 400 мм в Центральном районе по ул. Ляпидевского, 1, к. 2, и падение давления в системе водоснабжения в нагорной части краевой столицы.
Под ограничение водоснабжения попали социально значимые объекты медицинского кластера и жилые дома в границах следующих улиц:
- пос. Ерестной, Змеиногорский тракт – Горнолыжная – Вешняя – Парковая – Кузбассовская – Тачалова – Гвардейская – Выставочный взвоз – Колядо – Аванесова – Денисова – Веховского – Фомина – Конева – Заводской взвоз – Карева – Штильке – Дрокина – Мамонтова – Тихонова – Ляпидевского – 6-я Нагорная – Змеиногорский тракт.
Это повреждение на магистральном водопроводе стало третьим за сутки. В результате коммунальной аварии по улице Сельской, 72, с вечера 29 апреля без воды остаются несколько зданий.
Кроме того, из-за аварии были затоплены трамвайные пути в районе депо № 1. На данном участке движение электротранспорта было ограничено.
08:30:53 30-04-2025
У нас нет электричества. Вчера вечером 380616 починили, у тром в 6ч проснулись - снова нет! До сих пор нет. Что будет с едой в холодильнике?
08:48:45 30-04-2025
Гость (08:30:53 30-04-2025) У нас нет электричества. Вчера вечером 380616 починили, у т... Сегодня 380616 обещали приехать. До сих пор едут. с 6 часов утра. Через Новосибирск, наверно.
09:09:06 30-04-2025
Гость (08:30:53 30-04-2025) У нас нет электричества. Вчера вечером 380616 починили, у т... позовите всех родственников и слопайте еду из холодильника!!!
08:33:54 30-04-2025
Ну и когда дадут воду? Мы уже поняли, что ее нет, когда проснулись. Дальше что? Когда вода будет?
09:01:28 30-04-2025
380616 обещали приехать
Что за шифровками народ обменивается?
09:36:21 30-04-2025
Гость (09:01:28 30-04-2025) 380616 обещали приехатьЧто за шифровками народ обменива... это телефон. городской. видимо мальчики по вызову.
09:33:57 30-04-2025
Вот коммуняки,не могли построить так,чтобы лет 200 не надо было ремонтировать!!! А теперь,оказывается,надо ВСЁ ремонтировать!!?? Нет,мы при приватизации так не договаривались!
09:46:24 30-04-2025
Гость (09:33:57 30-04-2025) Вот коммуняки,не могли построить так,чтобы лет 200 не надо б... Приватизация, это качать бабло, пока оно дает ремонты это расходы.