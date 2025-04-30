Жители нагорной части Барнаула остались без воды из-за коммунальной аварии

С 06:00 30 апреля вода перестала поступать в социально значимые учреждения и жилые дома

30 апреля 2025, 08:25, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru

Нагорная часть Барнаула осталась без воды из-за коммунальной аварии на магистральном водопроводе. Водоснабжение ограничено на объектах медицинского кластера и в жилых домах. Об этом сообщили в администрации города.

30 апреля в 06:00 часов специалисты зафиксировали повреждение чугунного водопровода диаметром 400 мм в Центральном районе по ул. Ляпидевского, 1, к. 2, и падение давления в системе водоснабжения в нагорной части краевой столицы.

Под ограничение водоснабжения попали социально значимые объекты медицинского кластера и жилые дома в границах следующих улиц:

пос. Ерестной, Змеиногорский тракт – Горнолыжная – Вешняя – Парковая – Кузбассовская – Тачалова – Гвардейская – Выставочный взвоз – Колядо – Аванесова – Денисова – Веховского – Фомина – Конева – Заводской взвоз – Карева – Штильке – Дрокина – Мамонтова – Тихонова – Ляпидевского – 6-я Нагорная – Змеиногорский тракт.

Это повреждение на магистральном водопроводе стало третьим за сутки. В результате коммунальной аварии по улице Сельской, 72, с вечера 29 апреля без воды остаются несколько зданий.

Кроме того, из-за аварии были затоплены трамвайные пути в районе депо № 1. На данном участке движение электротранспорта было ограничено.