Жители некоторых сел и городов Алтая уже четыре дня сидят без света после урагана

На беду жалуются жители Первомайского района и Заринска

22 ноября 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: wallbox.ru

Жители нескольких населенных пунктов Первомайского района уже четыре дня живут без электричества из-за последствий сильного урагана. Подобная ситуация происходит и в других районах края: в Заринске и Троицком районе. Об этом пишут в паблике "Инцидент Барнаул".

По словам местных жителей, отключили электричество в воскресенье в 6 утра, когда начался шторм, и до сих пор не включили. Села полностью зависят от электричества, потому что здесь нет центрального водопровода, нет газа, оставили выживать. При этом электрики не отвечают на звонки. За обслуживание сетей в Первомайском районе отвечает компания "Россети Сибири".

"За четыре дня я не увидела ни одной служебной машины, которые могли хотя бы развезти воду людям и подзарядить телефоны. Здесь тоже живут люди, пенсионеры, которые всю жизнь пахали и платили налоги, дети, лежачие больные. Скотина у людей уже охрипла от ора, потому что тоже хочет пить. Или администрация Алтайского края думает, что в деревнях и селах живут настолько суровые люди, что сами сбегают на речку и добудут себе воды, а потом в лесок за дровами, чтобы на костре покушать приготовить", – написала в паблике "Инцидент Барнаул" жительница Первомайского района Ольга.

Также три дня электричества не было в районе Заречья города Бийска. Там свет дали только вечером 21 ноября. По сообщению пресс-службы "Алтайкрайэнерго", сейчас на их сетях все населенные пункты подключены к линиям электропередачи.

Сильнейший ураган обрушился на регионы Сибири в ночь на 19 ноября. Порывы ветра достигали 35 м/с. В результате стихии в Алтайском крае погибла женщина, пострадали десятки автомобилей. Ветром были снесены остановки, крыши и повалены деревья по всей территории региона.