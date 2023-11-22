Жители некоторых сел и городов Алтая уже четыре дня сидят без света после урагана
На беду жалуются жители Первомайского района и Заринска
22 ноября 2023, 12:00, ИА Амител
Жители нескольких населенных пунктов Первомайского района уже четыре дня живут без электричества из-за последствий сильного урагана. Подобная ситуация происходит и в других районах края: в Заринске и Троицком районе. Об этом пишут в паблике "Инцидент Барнаул".
По словам местных жителей, отключили электричество в воскресенье в 6 утра, когда начался шторм, и до сих пор не включили. Села полностью зависят от электричества, потому что здесь нет центрального водопровода, нет газа, оставили выживать. При этом электрики не отвечают на звонки. За обслуживание сетей в Первомайском районе отвечает компания "Россети Сибири".
"За четыре дня я не увидела ни одной служебной машины, которые могли хотя бы развезти воду людям и подзарядить телефоны. Здесь тоже живут люди, пенсионеры, которые всю жизнь пахали и платили налоги, дети, лежачие больные. Скотина у людей уже охрипла от ора, потому что тоже хочет пить. Или администрация Алтайского края думает, что в деревнях и селах живут настолько суровые люди, что сами сбегают на речку и добудут себе воды, а потом в лесок за дровами, чтобы на костре покушать приготовить", – написала в паблике "Инцидент Барнаул" жительница Первомайского района Ольга.
Также три дня электричества не было в районе Заречья города Бийска. Там свет дали только вечером 21 ноября. По сообщению пресс-службы "Алтайкрайэнерго", сейчас на их сетях все населенные пункты подключены к линиям электропередачи.
Сильнейший ураган обрушился на регионы Сибири в ночь на 19 ноября. Порывы ветра достигали 35 м/с. В результате стихии в Алтайском крае погибла женщина, пострадали десятки автомобилей. Ветром были снесены остановки, крыши и повалены деревья по всей территории региона.
12:16:47 22-11-2023
Дурдом. Без холодильников. Мясо быстро съели или выкинули. Так бльше 4 суток это ЧС, по закону пострадавшие имеют право на компенсации из финансовых резервов на случай ЧС
12:42:05 22-11-2023
Гость (12:16:47 22-11-2023) Дурдом. Без холодильников. Мясо быстро съели или выкинули. Т... мечты-мечты-мечты
15:20:09 22-11-2023
Гость (12:16:47 22-11-2023) Дурдом. Без холодильников. Мясо быстро съели или выкинули. Т... Вы , извините , идиот? Во первых мясо в деревне не само появляется в холодильнике. Осенью режут скотину, мясо убирают в холодильники и едят его ВЕСЬ год. Вы в состоянии за три дня съесть годовой запас мяса? И чем потом питаться до следующего забоя?. Во-вторых , как сварить мясо при отсутствии света и воды? в-третьих большинство сел имеют газовое отопление. Газовый котел не работает без электричества. Как обогреваться?
12:57:16 22-11-2023
Зато у губернатора и правительства все хорошо по бумажкам
23:04:02 22-11-2023
гость (12:57:16 22-11-2023) Зато у губернатора и правительства все хорошо по бумажкам... У них ВДНХ и показушный детсад...А вообще, Алтайский край даже не показывали по центральным новостям, только Кузбасс да Красноярск, нафиг мы все им нужны, только на сво годимся.
13:10:25 22-11-2023
Селяне, со воими орущими коровами и лежачими больными, было не до вас, праздновали знак качества и вы не граждани Р.Ф. Палестины, на вас. пиЯра не сделаешь.
13:47:38 22-11-2023
https://www.amic.ru/news/energetiki-ustranili-vse-posledstviya-uragana-na-setyah-bsk-533713 что-то не вяжется