Жители Новоалтайска пожаловались на свалку под окнами жилых домов

По словам горожан, мусор лежит в 400 метрах от домов

14 апреля 2023, 07:33, ИА Амител

Стихийная свалка в Новоалтайске / Фото местного жителя Владимира Бурлака

Стихийная свалка образовалась на пустыре недалеко от дома на ул. Анатолия, 90, в Новоалтайске. Мусор лежит всего в 100 метрах от строящегося дома и в 400 метрах от уже заселённых домов. Об этом amic.ru рассказали горожане.

Житель одного из близлежащих домов Владимир Бурлак сообщил, что зимой на пустырь свозили снег с городских дорог, вместе с ним вываливали и мелкий мусор. Затем, по словам мужчины, какие-то люди увидели грузовики и начали привозить на место бытовые отходы.

"В основном там теперь твёрдые отходы. Холодильник кто-то выкинул, сломанную мебель. Буквально в прошлом году, к осени, жители близлежащих домов там всё вычистили, убрали раскиданный молодёжью мелкий мусор, я лично на этом пустыре собирал гербарий. Теперь там всё хуже, чем было. Все жалуются, что рядом с домами образовалась эта свалка, возмущаются в домовых чатах", – рассказал житель дома.

Мужчина отметил, что часть мусора кто-то присыпал землёй, однако никто отходов с пустыря пока что не вывозил.













Стихийная свалка в Новоалтайске / Фото: местный житель Владимир Бурлак

Кроме того, в полутора километрах от этого места есть ещё одна свалка, побольше. Она находится недалеко от дома № 62 по ул. Деповской, возле Белоярского моста, сообщил Владимир. По его словам, там находится яма, куда горожане сбрасывают отходы.

Напомним, что в апреле барнаульцы жаловались на стихийные свалки на ул. Попова, рядом с остановкой "Детская поликлиника", а также на ул. Северо-Западной, 58.