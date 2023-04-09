Свалку на месте бывшей пекарни обнаружили в Барнауле
Горожане задаются вопросом о том, когда эти завалы будут разгребать
09 апреля 2023, 13:18, ИА Амител
Кадр из видео
Жительница Барнаула в социальных сетях пожаловалась на свалку, которую никто не убирает уже долгое время. Пост опубликовали в сообществе Barnaul22.
"На этом месте раньше стояла пекарня, снесли её ещё зимой, так вот эта куча мусора лежит, и никому нет до неё дела. Ул. Попова, остановка "Детская поликлиника", ходить мимо этой свалки ну очень неприятно", – написала женщина.
Горожанка задалась вопросом о том, когда улицы Барнаула начнут вовремя убирать от мусорных завалов.
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