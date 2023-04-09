Свалку на месте бывшей пекарни обнаружили в Барнауле

Горожане задаются вопросом о том, когда эти завалы будут разгребать

09 апреля 2023, 13:18, ИА Амител

Кадр из видео

Жительница Барнаула в социальных сетях пожаловалась на свалку, которую никто не убирает уже долгое время. Пост опубликовали в сообществе Barnaul22.

"На этом месте раньше стояла пекарня, снесли её ещё зимой, так вот эта куча мусора лежит, и никому нет до неё дела. Ул. Попова, остановка "Детская поликлиника", ходить мимо этой свалки ну очень неприятно", – написала женщина.

Горожанка задалась вопросом о том, когда улицы Барнаула начнут вовремя убирать от мусорных завалов.