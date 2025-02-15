Жители Новосибирска ощутили толчки от землетрясения в Горном Алтае

У жителей города в квартирах качались мебель, люстры и стены

15 февраля 2025, 18:35, ИА Амител

Многоэтажка в Новосибирске / Фото: Misha Yurov / unsplash.com

Жители Новосибирска почувствовали толчки от землетрясения, которое произошло утром 15 февраля в Горном Алтае.

Как пишет "КП-Новосибирск", горожане ощутили тряску около 08:50 утра. В квартирах у них шатались мебель, люстры и стены.

"Я проснулась от того, что почувствовала какие-то толчки, сначала не поняла, что происходит. В этот момент попугай в клетке начал очень нервно себя вести: стал кричать, махать крыльями. Я увидела, что качаются шторы и люстра. Я побежала в другую комнату – там тоже качались люстры, довольно сильно. По времени это продолжалось примерно минуту", – сказала сибирячка.

По ощущениям других жителей, толчки длились минуты две-три, а кто-то даже говорит о пяти минутах.

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентром землетрясения стал Кош-Агачский район Республики Алтай. Интенсивность толчков в эпицентре достигла 8,5 балла.

Толчки ощущались и Алтайском крае, в том числе и в Барнауле .