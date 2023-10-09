Жители новостройки в Барнауле возмущены детской площадкой, которая утопает в грязи
Горожане говорят, что на месте детской площадки должен был быть газон, но он так и не вырос
09 октября 2023, 07:15, ИА Амител
Жители дома на ул. Шумакова, 11, в Барнауле недовольны состоянием детской площадки на втором этаже здания. Вместо нормального покрытия там вот уже четыре года лежит земля. Во время дождей она превращается в грязь, в которой "роются" дети, говорят возмущенные ситуацией родители.
По словам одной из жительниц дома, Нины, детская площадка располагается с задней стороны здания. Изначально планировалось, что там будет газон, однако строительная компания засыпала землю и трава на ней почти не выросла, отметила она.
"Газон на таком покрытии не растет, зимой вымерзает. Нельзя его поливать, потому что мы зальем технические помещения, находящиеся внизу. И вот дети у нас купаются в грязи. Нам не предложили ни резиновое покрытие, ни щебнем засыпать. Мы неоднократно писали претензии застройщику, но ничего не происходит. И как только пройдет дождь, у нас дети в грязи по колено. Дом сдали в 2019 году, а площадка сдавалась в 2020-м. И вот результат", – прокомментировала Нина.
При этом жители просят сделать площадку именно застройщика, так как дом находится на пятилетней гарантии. Но обращения к нему и в УК пока ничего не дали. Четыре года их дети продолжают играть в грязи.
"Когда сыро, дети вынуждены гулять в грязи или уходить в другие дворы, где более или менее облагорожено. Хотим, чтобы как-нибудь площадку нам засыпали. Просили щебень, но нам сказали, что по проекту в доме должен быть газон, и дети могут упасть, повредиться. Альтернативу нам никто не предлагал и не собирается предлагать. У жителей заходит речь, что надо скидываться самим. Около полумиллиона выйдет на нашу территорию. Как-то же делают площадки, чтобы было безопасно для детей. А не так, что на бетонную плиту насыпали 20 см земли, на которой ничего не растет", – возмутилась женщина.
Кроме того, жители дома недовольны и состоянием общих балконов. По их словам, там обсыпаются пол и потолок, а штукатурка летит вниз. Они написали претензию застройщику и УК, и в управляющей компании людям сообщили, что балконы починят в ближайшее время. Однако о детской площадке никаких новостей пока нет.
Amic.ru пытался связаться с директором управляющей компании в доме, однако сделать этого не получилось.
10:15:04 09-10-2023
В городе будет порядок. Какой вопрос ни возьми и всё пробуксовка. И гарантии новостроек это всё только на словах. Зачем принимать дома с недоделками. Когда центральный район будет чистым? Ведь скоро как обещают синоптики будет снег. А заросли сорной травы никто не убирает. Идёт месячник по уборке мусора. Или привыкли только бла- бла бла.....?
10:22:20 09-10-2023
кто настолько не любит своего ребенка, что пустил его ползать в грязи на четвереньках?
14:04:07 10-10-2023
А сброситься домом на покрытие не пробовали, не? Дети-то чьи там гуляют? Хотя... детской площадке, смежной со стоянкой на несколько десятков авто, и каруселькам в трех метрах от автомобильного зада уже ничто не поможет. Хоть до кого-то доходит, сколько и чего оседает на этой земле, по которой дети ползают?