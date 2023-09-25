"Крысы живут с нами". Жители "Квартала 2000" в Барнауле протестуют против своей УК
Горожане говорят, что управляющая компания за 15 лет испортила их имущество
25 сентября 2023, 07:16, Антон Дегтярев
Жители "Квартала 2000" в Индустриальном районе Барнаула пожаловались на управляющую компанию "Жилищная Коммунальная Инициатива". Ее работой недовольны представители около 20 домов. УК упрекают в том, что она не реагирует на запросы жильцов, не чистит подъезды от снега, плохо делает ремонт и буквально "убивает" дома, которым около 15 лет. В управляющей компании отвечают, что жильцы сами не хотят предпринимать меры по благоустройству и считают, что те привыкли к "тепличным" условиям, которые ранее им создавали. Подробности – в материале amic.ru.
Бунтующий квартал
На встречу с журналистами amic.ru пришло более тридцати возмущенных жителей "Квартала 2000". Они уже не первый месяц протестуют против управляющей компании "Жилищная Коммунальная Инициатива", так как недовольны состоянием микрорайона и настойчивыми предложениями УК повысить тарифы примерно на пять рублей за квадратный метр (у каждого дома свой тариф, поэтому и повышение предполагается разное).
Люди утверждают, что и так платят немало и регулярно сдают деньги. При этом проблемы в довольно молодом квартале только копятся. Например, якобы регулярно собирают деньги на ремонт камер видеонаблюдения, но те все равно не работают.
"Платим за видеонаблюдение, а его нет. У нас людям ударили машины, сосед бегал, искал камеры, а они не работают. За 15 лет с момента основания один раз был текущий ремонт дома, минимум два-три раза пропустили. 720 тысяч рублей УК хочет потратить на модернизацию домофонной системы с выводом на смартфоны при условии, что у некоторых жителей нет смартфонов, а в подъездах надо сделать ремонт", – рассказывает местная активистка Юлия.
"Машины в гараже вмерзают колесами в лед"
Жители вспоминают, что изначально квартал был очень ухоженным. Но в последние годы ситуация изменилась.
"Компания должна отчитываться, какие работы она делает и сколько это стоит. Мы этого перечня уже давно не видели. Зимой проехать невозможно, просто горы снега во дворе. В одном доме отвалилась плитка – уже полгода ЖЭУ ничего сделать не может. Текущий ремонт также делался через два года после заселения, в 2009 году, а потом его не было", – рассказывает жительница дома.
Люди утверждают, что погреба в домах заливает водой, и зарастают плесенью, портятся продукты. Вода и в гаражах, говорит Ксения, которая проживает на ул. Малахова, 134. А гаражные ворота, по словам недовольных, и вовсе уже несколько лет стоят сломанные – не открываются и не закрываются. При этом по отчетам ЖКИ на ворота якобы тратятся деньги.
"Зимой машины, которые встают в гараж на ночь, просто вмерзают колесами в лед. Была такая лужа, что автомобили просто не могли заехать в гараж. Машины вмерзают в лед. На первом этаже гаража – плесень, краска сыплется. УК приняла гараж с проблемами от застройщика и ничего не делает", – рассказала Ксения.
"Крысы проживают вместе с нами"
Жители домов по ул. Балтийской, 10, и ул. Взлётной, 9 жалуются на полчища огромных крыс, сырость и запах канализации.
"Крысы проживают вместе с нами – идешь, а там штук пять-шесть сидит. Мусор не убирают, постоянно грязь. Отмостки никто не делает. В подвале прорывает канализацию, вонь в лифте, дышать нечем. Придут, хлорки насыплют, все это воняет, даже начинают гореть глаза. Ничего не чинят, засыпает канализацию. Все гниет, вечером страшно выйти", – рассказала жительница дома № 10 на ул. Балтийской.
О сырости и неприятном запахе в подъездах говорят и жители домов по адресам: Взлётная, 9; Балтийская, 2; Балтийская, 12; Малахова, 134 и других. Есть претензии и к качеству газонов и детских площадок и т.д. Жители указывают, что с момента строительства прошло всего 15 лет, а в домах уже есть проблемы, и состояние ухудшается.
"Дело дойдет до судов"
Жалобы в Жилинспекцию и прокуратуру не помогают, утверждают недовольные. Между тем УК вновь настойчиво предлагает жителям нескольких домов увеличить тарифы на содержание зданий. И это еще сильнее повышает градус недовольства.
Люди опасаются, что результаты голосования за повышение тарифов будут сфабрикованы. Подозревают, что именно так произошло в доме на ул. Взлетной, 17. Там повысили тарифы якобы по согласованию с жильцами, но люди утверждают, что не заполняли никакие бланки, и обратились в суд.
Жильцы грозят, что тоже пойдут в суд против УК, если та не примет меры и не вернет квартал в образцово-показательное состояние.
Что отвечает управляющая компания?
Охрана и видеокамеры
Директор ООО "Жилищная Коммунальная Инициатива" Артем Гефнидер настаивает, что претензии жителей по большей части либо сильно преувеличены, либо УК в них не виновата.
Так, например, неработающие камеры видеонаблюдения (на Лазурной, 11 и 19) за 15 лет просто выработали свой ресурс, а потому часто ломаются. Обновлять же оборудование жители не всегда соглашаются. Например, такая ситуация в доме по ул. Балтийской, 12.
Охрана в микрорайоне тоже имеется. Но следить за каждым зданием – не может, подчеркнул директор УК.
"Охранники по шумам реагируют, буйные компании гоняют. Они смотрят за камерами, чтобы не дай бог что-то не произошло. Вообще охранников в смене трое и диспетчер. Если охраны нужно больше, то необходимо будет существенно увеличить тариф", – пояснил Гефнидер.
Снег, дороги и газоны
Вывозить снег, по словам Гефнидера, УК не должна, это не входит в услугу "текущее содержание дома", как и вызов мусора, за который ответственен регоператор.
Гефнидер пояснил, что раньше у компании были свои КамАЗы, которыми она вывозила снег. Но потом жители не захотели платить за машины, простаивающие летом. Вывоз снега по найму тоже оказался слишком дорогим удовольствием, чтобы оплачивать его из бюджета УК, отметил директор. И теперь этим вопросом занимается администрация района.
По вопросу полноценного ремонта дорог в квартале тоже нужно обращаться к властям, говорит он. УК по закону обязана проводить лишь ямочный ремонт. А вот для полноценного благоустройства внутридворовых дорог нужно, чтобы жители включили свои дворы в федеральную программу, но и это они отказываются делать, уверяет Гефнидер.
Стричь газоны, поливать их компания и правда стала реже, чем хотят жители, но причина этого – нехватка кадров, отметил он. При этом дворнику предлагается зарплата от 30 до 60 тысяч, но ни одного звонка в УК не поступает, пояснил Гефнидер.
Утверждает директор УК, что и ворота в гараже на ул. Балтийской, 8, – в рабочем состоянии. А небольшая вмятина на них, по его словам, ни на что не влияет. Чтобы ее убрать, подрядчик попросил 65 тысяч рублей. Однако складываться на ремонт жители отказались. Также Гефнидер говорит, что предлагал жильцам купить пульт для открывания гаражных ворот "всего за две тысячи рублей", но те решили не тратиться.
Сырость и крысы
А вот протекания крыши в гараже на ул. Балтийской, 8, в ЖКИ не отрицают. По словам Гефнидера, УК последствия таких протечек устраняет, однако крыша изначально сделана неправильно.
"Листы гаража ложатся друг на друга на крыше и крепятся саморезами, там появляется щелка, туда начинает вода протекать. Мы гидроизоляцией эти места смазываем. Но сейчас протекание на верхних этажах гаража неизбежно, либо надо крышу другую делать. Чтобы кровлю перекрыть, надо много времени. Собственникам говорю, но там вопросы не двух и даже не трех миллионов рублей", – прокомментировал Гефнидер.
Признает директор УК и проблемы с крысами в доме на ул. Взлетной, 9.
"У нас есть в квартале проходной канал, по которому все коммуникации идут. Он заканчивается как раз на Взлетной, 9, и на Малахова, 146. По этому каналу они и бегут. Мы вызываем специалистов, которые обрабатывают подъезды. Уже всяко экспериментировали – раскладывали отраву со вкусом сыра и шашлыка", – сказал Гефнидер.
Сырости в подвалах, по словам директора УК, нет. Хотя он отметил, что периодически подвалы затапливает.
В квартале порой "встают" колодцы, и чтобы канализация не стекала в дома, ее пускают в подвалы. Но после этого их тщательно сушат, уверил Гефнидер. По его словам, аварии случаются из-за компании, которая занимается подачей воды в дома и "не слишком качественно их обслуживает".
Про суды
Самая серьезная проблема с водой – на улице Взлетной, 17. Это тот дом, который судился с ЖКИ, и самое проблемное здание квартала, отметил Гефнидер. По его словам, там застройщик (которого уже не существует) перепутал трубы горячей и холодной воды, поэтому на доме случается до 7-9 коммунальных аварий в неделю. Сейчас за объектом следят сразу четверо сантехников.
Кроме того, есть непонимание и со стороны жильцов: люди зашили плиткой стояки и даже при авариях не хотят их разбирать. А без этого провести полноценный ремонт системы водоснабжения нельзя.
"По-хорошему, нужно все 10 этажей выгнать из своих квартир, чтобы мы смогли хотя бы ветку протянуть. Я делал уведомление, чтобы разобрали короба, так как там аварийная ситуация. Проще посчитать, сколько дней в году горячая вода есть, чем нет. Более того, в доме трещина по фасаду пошла. Когда я трещину увидел, начал бить тревогу: и в прокуратуру писать, и жителям. Администрация рекомендовала поставить маяк. Поставили", – рассказал Гефнидер.
После этого директор УК сказал жителям, что надо сделать проект укрепления стены, чтобы она не обрушилась. Однако для этого (как и для нормального содержания проблемного дома) нужно было повысить тариф до 16 рублей за квадратный метр, отметил Гефнидер.
Голосование состоялось, тариф повысили, однако несколько недовольных женщин заявили, что голосование липовое, а бланки подделаны. Они подали на ЖКИ в суд, который в итоге встал на сторону управляющей компании и признал бланки действительными.
"Тарифы пора поменять"
Гефнидер рассказывает, что для масштабных работ в домах нужны деньги – примерно миллион рублей на трехподъездный дом. Повышать тариф жители квартала, по большей части, отказываются. Сейчас только три дома оплачивают максимальный тариф в 18 рублей за квадратный метр, а остальные платят 9-13 рублей в зависимости от площади. Это цена была установлена еще 12 лет назад и она не соответствует реалиям, говорит директор.
"Жителям объясняю, какие 12 лет назад были цены и зарплаты. Кварталу 17 лет, надо уже принять средние тарифы по городу. Сейчас у нас тариф от 13 до 15,8 минимальный для "хрущевок". Думаю, 16 рублей на наших домах сейчас должен быть минимальный тариф, а максимальный – 32 рубля. Потому что в центре в новых домах люди платят по 32 рубля, в Новосибирске он вообще от 50 рублей начинается", – отметил Гефнидер.
В некоторых домах тарифы постепенно растут, признает Гефнидер. Например, на Балтийской, 10, недавно его повысили с 12,5 до 15 рублей. Раньше с дома собирали по 82 тысячи рублей в месяц, а теперь 99 тысяч при 100% собираемости. Но и этих денег все равно не хватает, отметил директор УК.
Он также подчеркнул, что жители дома всегда могут отказаться от услуг УК, создать свое ТСЖ и уйти на самообслуживание. Но идти на этот шаг люди не хотят. И, наоборот, многие дома, просятся перейти от ТСЖ к ЖКИ.
При этом Гефнидер уверяет, что всегда готов к контакту с жителями, но в "адекватном" тоне.
"Те, кто нормально, адекватно приходят, говорят, что надо сделать, с теми мы прекрасно работаем. И всю информацию по работам они могут посмотреть, все открыто и прозрачно. У меня рабочий телефон, мне можно звонить, но в последнее время я стал выключать его в 8 вечера. Мне звонили и в 5 утра, пьяный человек не может попасть в подъезд, звонит и в приказном тоне говорит: "Дверь мне открыл". Или у женщины кран сорвало, звонит и кричит: "Бегом ко мне". Но это вы ставили свой кран, вызовите сантехника. Они считают, что я слуга, а это не так", – отметил Гефнидер.
По его словам, конфликтную ситуацию в квартале создают в первую очередь несколько особо возмущенных жителей района, которые "зарядили" других, отметил Гефнидер. Также, считает он, жители просто привыкли к "тепличным" условиям, которые им до этого создала управляющая компания.
08:02:26 25-09-2023
Думают что в другой УК лучше?? как бы не стало еще хуже.
08:12:11 25-09-2023
«Также, считает он, жители просто привыкли к "тепличным" условиям» Пожалуй и господин Гефнидер тоже привык к тепличным условиям, а сейчас банально не хочет активно трудиться. Хочет сидеть в своём офисе и наблюдать как пополняются деньги на его расчетном счете и чтобы не звонил никто
08:39:50 25-09-2023
Что очень хорошо умеет делать директор жки, так это ездить по ушам и может это делать до бесконечности
08:40:13 25-09-2023
Интересно было бы узнать зарплату Гефнидера. И среднюю зарплату жильцов. Если у Гефнидера меньше средней по жильцам, то претензии мало обоснованы
08:45:48 25-09-2023
Хуже некуда! На всех встречах вместо конструктивного диалога Гефнидер ставит только вопрос о повышении тарифов. И всё бы логично, да только Артём забывает, что большинство подвалов имеет коммерческое назначение, аренда от которых идет не жильцам , а в карман горе-директору! Если учитывать этот доход, то обслуживание за кв.м уже давно перевалило за максимальный тариф, но Гефнидеру всё мало и делать он ничего не собирается. Все вокруг ему виноваты.
12:26:20 25-09-2023
Гостья (08:45:48 25-09-2023) Хуже некуда! На всех встречах вместо конструктивного диалога... Так в этом и проблема. Живем в Лазурном. Тариф от 19 до 25 рублей за квадрат содержание жилья. УК- супер, все чисто, ухожено.
15:39:30 27-09-2023
Гость (12:26:20 25-09-2023) Так в этом и проблема. Живем в Лазурном. Тариф от 19 до 25 ... Так и в Лазурном все равно есть недовольные)))
08:54:44 25-09-2023
Я живу в доме, которому в следующем году будет 45 лет. Полностью заменена крыша, трубы в подвале, в подъезде пластиковые окна стоят, скинулись и нам отремонтировали подъезд, двор полностью отремонтирован, сделаны парковки, новая детская площадка. Такого состояния дома как на фото - у нас нет. Но, у нас изначально дом был построен по всем правилам в советское время, хоть и панелька. А тут ЖИ строила из го*на и палок. Дома сыпятся уже через пару лет. Чего вы ждали от таких домов?
12:48:57 25-09-2023
ыть (08:54:44 25-09-2023) Я живу в доме, которому в следующем году будет 45 лет. Полно... как называется ваша ук, подскажите, пожалуйста
10:02:21 25-09-2023
Папа с сыном - семейный бизнес
10:03:27 25-09-2023
истребили кошек, выгнали их из подвалов - живите теперь с крысами. закон джунглей
10:16:26 25-09-2023
Жил в этом квартале с 2007 по 2011 год. Тогда это был образцовый район в городе, через 2 года после сдачи дома сделали косметический ремонт в подъездах. Коммуналка в 1 комн. кв. площадью 44 м была от 800 р. летом до 2000 зимой (в очень морозную зиму 2010 г.). Но тогда у руля ЖКИ стоял совсем другой человек. С другой стороны, правильно про ЖКИ говорят, они с удовольствием берут новые дома, пока они на гарантиях застройщика, все работы делают за их счет, а как только гарантия проходит просто бросают обслуживать. Жильцам можно посоветовать только создавать ТСЖ.
11:30:51 25-09-2023
За последние 5-7 лет не сделано ничего. Дома и территория - убожество, хуже чем на потоке. Гаражи вообще отдельная история. Все плывет и тонет. ЖКИ просто опустилась ниже плинтуса.
11:51:44 25-09-2023
В каждом доме есть такие истеричные бабы, которые будут сражаться за 100руб., в ущерб общему делу.
12:35:43 25-09-2023
Гость (11:51:44 25-09-2023) В каждом доме есть такие истеричные бабы, которые будут сраж... Да если бы за сто рублей... Но ведь цены выросли многократно и жильцы должны понимать, что за те деньги, что они платят сейчас, просто невозможно сделать ремонт и проводить надлежащее обслуживание домов. Но они не хотят этого понимать, вот в чем суть то!
12:03:36 25-09-2023
Люди конкретно попали на очень большие деньги! И то ли ещё будет! Содержание высотных стекловатников обходится В РАЗЫ дороже, чем презираемых "элитарами" хрущёвок и сталинок. И надо быть готовыми к тому, что наряду со всё растущей ипотекой придётся платить квартплату выше, чем в выгнивающей гейропе. И так будет во всех "элитарных" стекловатных ЖК.
15:44:19 27-09-2023
Гость (12:03:36 25-09-2023) Люди конкретно попали на очень большие деньги! И то ли ещё ... Про высотные человейники вы мимо. Сперва смотрите, что комментируете-то хоть
12:13:13 25-09-2023
Прочитал заголовок, что живут с крысами. Думал, там депутаты поселились...
12:32:22 25-09-2023
Такая система работы почти всех УК в алтайском крае. Так жулики с ЖКХ ОПГ Алтая грабят народ.
12:41:01 25-09-2023
"Выгул собак на придворовой территории запрещен". И где их там сейчас водят, если там везде придворовая?
12:46:07 25-09-2023
Ну что, любители жизни в человейниках, будете ценить старых хрущёвки, брежневки и сталинки? За 15 лет в умелых руках даже дома ЖИ можно ухойдокать, что уж говорить про "каркасники" от зубного врача с мопсом?
12:53:47 25-09-2023
Да уж, ужас. Хорошо, что я не позарился на новизну стекловатных человейников и купил в Благополучном Центре ухоженную хрущёвку в тихом дворике. Тоже новые трубы в подвале, новая крыша, спокойные рассудительные соседи - пенсионеры. Удобная парковка на газоне около подъезда и прочий комфорт.
22:22:56 25-09-2023
Гость (12:53:47 25-09-2023) Да уж, ужас. Хорошо, что я не позарился на новизну стекловат... Это точно подмечено, заходишь в хрущевский двор, и первое что тебя встречает машины за цепочками на остатках газона, месящие грязь по двору. Понимаешь сразу кто здесь живёт.
12:54:04 25-09-2023
Очередной раз убеждаюсь ,что лучше нет варианта в кирпичном доме 1985 года в центре, да еще который обслуживает ЖСК.
13:22:55 25-09-2023
Чрущеба 1967 года. Стены 30 см. еще простоит 100 лет
13:34:14 25-09-2023
Наслаждайтесь, жители современных трущоб!
13:41:01 25-09-2023
Только Артем не говорит, что эти 13-15 только за содержание жилья. Камеры считают отдельно, охрану отдельно и тд. В тариф в других УК в 26 рублей уже заложены эти пункты! На просьбы показать документацию по расходам и обосновать повышение, только обещания все показать и на этом все, это уже 2 года длится история! А что же тогда Артем так не хочет отдавать ЖК Мичурин, там жители очень хотят свое ТСЖ, а он вцепился мертвой хваткой!!!!!
22:48:15 25-09-2023
Гость (13:41:01 25-09-2023) Только Артем не говорит, что эти 13-15 только за содержание ... С 1 сентября его выпнули из Мичурин парка. Доказали жители, что бланки поддельные
13:42:27 25-09-2023
ЗП у этого гендира 400 тыс. в месяц Вот и считайте, куда уходят деньги.
14:10:36 25-09-2023
Купил 2007 году гараж в этом районе. Застройщик ЖИ. Полтора года ЖИ переносила сдачу. Кредит платится, недвижимости нет, застройщик обогащается. Потом звонят - гараж сдан, приходите в какой-то домик во дворе, там Управляющая компания. Прихожу. Пошли подписывать акт. Открываем гараж на осмотр, а там джип. Чужой. Эти жулики мой гараж сдавали за деньги.
20:50:27 25-09-2023
Гость (14:10:36 25-09-2023) Купил 2007 году гараж в этом районе. Застройщик ЖИ. Полтора ... Этот джип - вам компенсация за затягивание сдачи =) Надо было брать. Вы-то свой гараж никому не сдавали, а хозяин джипа пусть с ЖИ спрашивает, куда джип делся.
22:19:10 25-09-2023
Гость (14:10:36 25-09-2023) Купил 2007 году гараж в этом районе. Застройщик ЖИ. Полтора ... Так джип в подарок шел)
21:53:19 25-09-2023
Ребят, вам правильно говорят, не нравится - переходите на ТСЖ. У нас 26 руб за квадрат, но зато всё норм, и не жалуемся что много. Не верите? Змеиногорский тракт, 35а. Дом не элитный, из кирпича. В подвале сухо. У всех там кладовки. Кошек нет, но и крыс нет. А ещё я за лифт плачу, живя на первом этаже. Отпишите хоть один телефон с Вотсап, скину квитанцию, а вы в свой чат.
22:35:15 25-09-2023
Тарифы начала двухтысячных-а требуют элитного содержания. В больших городах КУ за студию 7000 и более т.р.. А здесь за копейки хотят жить, как в Майями, так не бывает. На цены нужно смотреть, и жить реалиями. Ни одна УК не согоасится обслуживать район, где жители за копейки хотят быть элитой. Самое забавное-после таких новостей квартиры в цене могут стать ниже-сами себя зафаршмачили жители такими новостями.
12:28:25 26-09-2023
Свалил в 2019 году из этого гадюшника "квартал 2000" на землю и ни о чем не жалею. Что дома что гаражи - совсем обслуживать перестали.
22:54:05 27-09-2023
Управляющие компании в городе - прости "бичи" и все потому что жилищная инспекция в крае никакая, надо давно Администрации края к ней "присмотреться" - все вопросы решает всегда в пользу Управляйки. Такое осущение, что УК им "доплачивают". Было хорошо, если надзорные органы обратили внимание на Жилищную инспекцию края.
12:38:01 09-10-2023
которая проживает на ул. Малахова, 134 --------- Малахова, 134 - это спортивное сооружение)))))))))))