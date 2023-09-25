Горожане говорят, что управляющая компания за 15 лет испортила их имущество

25 сентября 2023, 07:16, Антон Дегтярев

Недовольные жители "Квартала 2000" / Фото: Екатерина Смолихина

Жители "Квартала 2000" в Индустриальном районе Барнаула пожаловались на управляющую компанию "Жилищная Коммунальная Инициатива". Ее работой недовольны представители около 20 домов. УК упрекают в том, что она не реагирует на запросы жильцов, не чистит подъезды от снега, плохо делает ремонт и буквально "убивает" дома, которым около 15 лет. В управляющей компании отвечают, что жильцы сами не хотят предпринимать меры по благоустройству и считают, что те привыкли к "тепличным" условиям, которые ранее им создавали. Подробности – в материале amic.ru.

Бунтующий квартал

На встречу с журналистами amic.ru пришло более тридцати возмущенных жителей "Квартала 2000". Они уже не первый месяц протестуют против управляющей компании "Жилищная Коммунальная Инициатива", так как недовольны состоянием микрорайона и настойчивыми предложениями УК повысить тарифы примерно на пять рублей за квадратный метр (у каждого дома свой тариф, поэтому и повышение предполагается разное).

Люди утверждают, что и так платят немало и регулярно сдают деньги. При этом проблемы в довольно молодом квартале только копятся. Например, якобы регулярно собирают деньги на ремонт камер видеонаблюдения, но те все равно не работают.

"Платим за видеонаблюдение, а его нет. У нас людям ударили машины, сосед бегал, искал камеры, а они не работают. За 15 лет с момента основания один раз был текущий ремонт дома, минимум два-три раза пропустили. 720 тысяч рублей УК хочет потратить на модернизацию домофонной системы с выводом на смартфоны при условии, что у некоторых жителей нет смартфонов, а в подъездах надо сделать ремонт", – рассказывает местная активистка Юлия.

Дом в "Квартале 2000" / Фото: Екатерина Смолихина

"Машины в гараже вмерзают колесами в лед"

Жители вспоминают, что изначально квартал был очень ухоженным. Но в последние годы ситуация изменилась.

"Компания должна отчитываться, какие работы она делает и сколько это стоит. Мы этого перечня уже давно не видели. Зимой проехать невозможно, просто горы снега во дворе. В одном доме отвалилась плитка – уже полгода ЖЭУ ничего сделать не может. Текущий ремонт также делался через два года после заселения, в 2009 году, а потом его не было", – рассказывает жительница дома.

Люди утверждают, что погреба в домах заливает водой, и зарастают плесенью, портятся продукты. Вода и в гаражах, говорит Ксения, которая проживает на ул. Малахова, 134. А гаражные ворота, по словам недовольных, и вовсе уже несколько лет стоят сломанные – не открываются и не закрываются. При этом по отчетам ЖКИ на ворота якобы тратятся деньги.

"Зимой машины, которые встают в гараж на ночь, просто вмерзают колесами в лед. Была такая лужа, что автомобили просто не могли заехать в гараж. Машины вмерзают в лед. На первом этаже гаража – плесень, краска сыплется. УК приняла гараж с проблемами от застройщика и ничего не делает", – рассказала Ксения.

Лёд в гаражах / Фото предоставлено жителями "Квартала 2000"

"Крысы проживают вместе с нами"

Жители домов по ул. Балтийской, 10, и ул. Взлётной, 9 жалуются на полчища огромных крыс, сырость и запах канализации.

"Крысы проживают вместе с нами – идешь, а там штук пять-шесть сидит. Мусор не убирают, постоянно грязь. Отмостки никто не делает. В подвале прорывает канализацию, вонь в лифте, дышать нечем. Придут, хлорки насыплют, все это воняет, даже начинают гореть глаза. Ничего не чинят, засыпает канализацию. Все гниет, вечером страшно выйти", – рассказала жительница дома № 10 на ул. Балтийской.

О сырости и неприятном запахе в подъездах говорят и жители домов по адресам: Взлётная, 9; Балтийская, 2; Балтийская, 12; Малахова, 134 и других. Есть претензии и к качеству газонов и детских площадок и т.д. Жители указывают, что с момента строительства прошло всего 15 лет, а в домах уже есть проблемы, и состояние ухудшается.

Пол на ул. Взлётной, 9 / Фото: amic.ru

"Дело дойдет до судов"

Жалобы в Жилинспекцию и прокуратуру не помогают, утверждают недовольные. Между тем УК вновь настойчиво предлагает жителям нескольких домов увеличить тарифы на содержание зданий. И это еще сильнее повышает градус недовольства.

Люди опасаются, что результаты голосования за повышение тарифов будут сфабрикованы. Подозревают, что именно так произошло в доме на ул. Взлетной, 17. Там повысили тарифы якобы по согласованию с жильцами, но люди утверждают, что не заполняли никакие бланки, и обратились в суд.

Жильцы грозят, что тоже пойдут в суд против УК, если та не примет меры и не вернет квартал в образцово-показательное состояние.









































































































"Квартал 2000"/ Фото: amic.ru

Что отвечает управляющая компания?

Охрана и видеокамеры

Директор ООО "Жилищная Коммунальная Инициатива" Артем Гефнидер настаивает, что претензии жителей по большей части либо сильно преувеличены, либо УК в них не виновата.

Так, например, неработающие камеры видеонаблюдения (на Лазурной, 11 и 19) за 15 лет просто выработали свой ресурс, а потому часто ломаются. Обновлять же оборудование жители не всегда соглашаются. Например, такая ситуация в доме по ул. Балтийской, 12.

Охрана в микрорайоне тоже имеется. Но следить за каждым зданием – не может, подчеркнул директор УК.

"Охранники по шумам реагируют, буйные компании гоняют. Они смотрят за камерами, чтобы не дай бог что-то не произошло. Вообще охранников в смене трое и диспетчер. Если охраны нужно больше, то необходимо будет существенно увеличить тариф", – пояснил Гефнидер.

Недовольные жители "Квартала 2000" / Фото: Екатерина Смолихина

Снег, дороги и газоны

Вывозить снег, по словам Гефнидера, УК не должна, это не входит в услугу "текущее содержание дома", как и вызов мусора, за который ответственен регоператор.

Гефнидер пояснил, что раньше у компании были свои КамАЗы, которыми она вывозила снег. Но потом жители не захотели платить за машины, простаивающие летом. Вывоз снега по найму тоже оказался слишком дорогим удовольствием, чтобы оплачивать его из бюджета УК, отметил директор. И теперь этим вопросом занимается администрация района.

По вопросу полноценного ремонта дорог в квартале тоже нужно обращаться к властям, говорит он. УК по закону обязана проводить лишь ямочный ремонт. А вот для полноценного благоустройства внутридворовых дорог нужно, чтобы жители включили свои дворы в федеральную программу, но и это они отказываются делать, уверяет Гефнидер.

Стричь газоны, поливать их компания и правда стала реже, чем хотят жители, но причина этого – нехватка кадров, отметил он. При этом дворнику предлагается зарплата от 30 до 60 тысяч, но ни одного звонка в УК не поступает, пояснил Гефнидер.

Утверждает директор УК, что и ворота в гараже на ул. Балтийской, 8, – в рабочем состоянии. А небольшая вмятина на них, по его словам, ни на что не влияет. Чтобы ее убрать, подрядчик попросил 65 тысяч рублей. Однако складываться на ремонт жители отказались. Также Гефнидер говорит, что предлагал жильцам купить пульт для открывания гаражных ворот "всего за две тысячи рублей", но те решили не тратиться.

Гаражные ворота на ул. Балтийская, 8 / Фото: amic.ru

Сырость и крысы

А вот протекания крыши в гараже на ул. Балтийской, 8, в ЖКИ не отрицают. По словам Гефнидера, УК последствия таких протечек устраняет, однако крыша изначально сделана неправильно.

"Листы гаража ложатся друг на друга на крыше и крепятся саморезами, там появляется щелка, туда начинает вода протекать. Мы гидроизоляцией эти места смазываем. Но сейчас протекание на верхних этажах гаража неизбежно, либо надо крышу другую делать. Чтобы кровлю перекрыть, надо много времени. Собственникам говорю, но там вопросы не двух и даже не трех миллионов рублей", – прокомментировал Гефнидер.

Признает директор УК и проблемы с крысами в доме на ул. Взлетной, 9.

"У нас есть в квартале проходной канал, по которому все коммуникации идут. Он заканчивается как раз на Взлетной, 9, и на Малахова, 146. По этому каналу они и бегут. Мы вызываем специалистов, которые обрабатывают подъезды. Уже всяко экспериментировали – раскладывали отраву со вкусом сыра и шашлыка", – сказал Гефнидер.

Сырости в подвалах, по словам директора УК, нет. Хотя он отметил, что периодически подвалы затапливает.

В квартале порой "встают" колодцы, и чтобы канализация не стекала в дома, ее пускают в подвалы. Но после этого их тщательно сушат, уверил Гефнидер. По его словам, аварии случаются из-за компании, которая занимается подачей воды в дома и "не слишком качественно их обслуживает".

Протекание крыши гаража на ул. Балтийской, 8 / Фото: amic.ru

Про суды

Самая серьезная проблема с водой – на улице Взлетной, 17. Это тот дом, который судился с ЖКИ, и самое проблемное здание квартала, отметил Гефнидер. По его словам, там застройщик (которого уже не существует) перепутал трубы горячей и холодной воды, поэтому на доме случается до 7-9 коммунальных аварий в неделю. Сейчас за объектом следят сразу четверо сантехников.

Кроме того, есть непонимание и со стороны жильцов: люди зашили плиткой стояки и даже при авариях не хотят их разбирать. А без этого провести полноценный ремонт системы водоснабжения нельзя.

"По-хорошему, нужно все 10 этажей выгнать из своих квартир, чтобы мы смогли хотя бы ветку протянуть. Я делал уведомление, чтобы разобрали короба, так как там аварийная ситуация. Проще посчитать, сколько дней в году горячая вода есть, чем нет. Более того, в доме трещина по фасаду пошла. Когда я трещину увидел, начал бить тревогу: и в прокуратуру писать, и жителям. Администрация рекомендовала поставить маяк. Поставили", – рассказал Гефнидер.

После этого директор УК сказал жителям, что надо сделать проект укрепления стены, чтобы она не обрушилась. Однако для этого (как и для нормального содержания проблемного дома) нужно было повысить тариф до 16 рублей за квадратный метр, отметил Гефнидер.

Голосование состоялось, тариф повысили, однако несколько недовольных женщин заявили, что голосование липовое, а бланки подделаны. Они подали на ЖКИ в суд, который в итоге встал на сторону управляющей компании и признал бланки действительными.

Дорога в "Квартале 2000" / Фото: Екатерина Смолихина

"Тарифы пора поменять"

Гефнидер рассказывает, что для масштабных работ в домах нужны деньги – примерно миллион рублей на трехподъездный дом. Повышать тариф жители квартала, по большей части, отказываются. Сейчас только три дома оплачивают максимальный тариф в 18 рублей за квадратный метр, а остальные платят 9-13 рублей в зависимости от площади. Это цена была установлена еще 12 лет назад и она не соответствует реалиям, говорит директор.

"Жителям объясняю, какие 12 лет назад были цены и зарплаты. Кварталу 17 лет, надо уже принять средние тарифы по городу. Сейчас у нас тариф от 13 до 15,8 минимальный для "хрущевок". Думаю, 16 рублей на наших домах сейчас должен быть минимальный тариф, а максимальный – 32 рубля. Потому что в центре в новых домах люди платят по 32 рубля, в Новосибирске он вообще от 50 рублей начинается", – отметил Гефнидер.

В некоторых домах тарифы постепенно растут, признает Гефнидер. Например, на Балтийской, 10, недавно его повысили с 12,5 до 15 рублей. Раньше с дома собирали по 82 тысячи рублей в месяц, а теперь 99 тысяч при 100% собираемости. Но и этих денег все равно не хватает, отметил директор УК.

Он также подчеркнул, что жители дома всегда могут отказаться от услуг УК, создать свое ТСЖ и уйти на самообслуживание. Но идти на этот шаг люди не хотят. И, наоборот, многие дома, просятся перейти от ТСЖ к ЖКИ.

Плесень в подвале одного из домов / Фото: amic.ru

При этом Гефнидер уверяет, что всегда готов к контакту с жителями, но в "адекватном" тоне.

"Те, кто нормально, адекватно приходят, говорят, что надо сделать, с теми мы прекрасно работаем. И всю информацию по работам они могут посмотреть, все открыто и прозрачно. У меня рабочий телефон, мне можно звонить, но в последнее время я стал выключать его в 8 вечера. Мне звонили и в 5 утра, пьяный человек не может попасть в подъезд, звонит и в приказном тоне говорит: "Дверь мне открыл". Или у женщины кран сорвало, звонит и кричит: "Бегом ко мне". Но это вы ставили свой кран, вызовите сантехника. Они считают, что я слуга, а это не так", – отметил Гефнидер.

По его словам, конфликтную ситуацию в квартале создают в первую очередь несколько особо возмущенных жителей района, которые "зарядили" других, отметил Гефнидер. Также, считает он, жители просто привыкли к "тепличным" условиям, которые им до этого создала управляющая компания.