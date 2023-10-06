Что построят на месте кинотеатра "Искра" и почему проект возмутил барнаульцев
Застройщик намерен снести здание бывшего кинотеатра "Искра" уже в этом году
06 октября 2023, 06:15, Антон Дегтярев
На месте бывшего кинотеатра "Искра" в Барнауле уже совсем скоро появится так называемый "живой комплекс" с тем же названием. Он будет включать в себя две башни высотой 17 и 9 этажей с общей пристройкой в два уровня с общественными помещениями. Там планируется сделать офисы, фитнес-клуб, ЗАГС и апартаменты, то есть гостиницу. При этом жители ближайшего к "Искре" дома на ул. Георгиева, 44, против стройки протестуют и всеми силами пытаются ее остановить. Чем они недовольны и готов ли застройщик идти с людьми на контакт, выяснил amic.ru.
Что собираются построить на месте "Искры"?
На месте кинотеатра "Искра" на ул. 50 лет СССР, 51а, компания "Мой дом" собирается построить 17-этажную и 9-этажную башни, которые будут объединены общей двухуровневой пристройкой с общественными помещениями.
Внутри застройщик "Мой дом" планирует разместить продуктовый магазин, галереи, фитнес-зал, кафе, офисы и даже ЗАГС. Порядочно места займут и апартаменты – то есть квартиры под аренду, где люди смогут жить, но купить их смогут только бизнесмены для сдачи недвижимости, отметил руководитель компании-застройщика "Мой Дом" Павел Князев.
Поскольку на месте "Искры" не появится жилого комплекса, менять назначение участка компании "Мой дом" не пришлось. Он соответствует зоне ОД-1 (многофункциональная общественно-деловая зона), в которой можно строить офисы, гостиницы и апартаменты. А значит, и публичных слушаний по поводу строительства не было.
"У нас там первый и второй этажи – это ретейл, затем будут этажи с офисами. И 15 этажей займут апартаменты, в которых нельзя будет прописаться. Это съемное жилье, как гостиница, – уехал и приехал. Всего будет около 90 таких квартир. Это небольшой объем. Мы ориентировались на концепцию, когда в одном здании можно работать, можно переночевать, на фитнес сходить. Здание не нарушает баланс существующей экосистемы. Есть идея и ЗАГС туда перенести", – пояснил Павел Князев.
По его словам, на крыше второго этажа будет специальный двор, на который смогут выйти работники и постояльцы апартаментов.
Будет ли благоустройство?
Вокруг здания застройщик намерен сделать благоустроенный сквер величиной более гектара, озеленить его и поставить скамейки.
Павел Князев отметил, что концепция сквера полностью разработана. Туда должна войти территория площади Жукова и земля вокруг нее. На площади "Мой дом" намерен установить памятник Жукову вместо существующего камня-обещания, который стоит там с 1996 года. Монумент застройщик хочет поставить уже в следующем году. Также на площади застройщик намерен положить брусчатку.
По словам Павла Князева, компания "Мой Дом" учтет социально-историческую преемственность этого места, сохранит название здания и площадь и не будет строить одни только апартаменты. Директор компании подчеркнул, что они могли так поступить, но не стали этого делать.
Чем недовольны люди?
Между тем жители ближайшего к "Искре" дома на ул. Георгиева, 44, стройкой возмутились. Претензий к строительству у них несколько.
Во-первых, люди недовольны дефицитом парковок у дома. Уже сейчас жители с трудом находят место для своих машин. И они опасаются, что новый комплекс с офисами и апартаментами ситуацию с парковками сделает и вовсе невыносимой. По их словам, подземный паркинг на 100 машино-мест ситуации не поможет и постояльцы апартаментов так или иначе будут парковаться рядом с их домом.
"Я сейчас приезжаю домой и часто машину поставить негде. Теперь построят офисы и апартаменты, своей парковки там не будет, и машины все постояльцы и работники будут оставлять у нас во дворе. Где нам парковаться? Да, у них будет небольшой платный паркинг, но им будут пользоваться далеко не все, многие будут ставить машины рядом с домом или заставят площадь Жукова автомобилями. Нам это не нужно", – возмутился местный житель Анатолий.
Во-вторых, жители боятся, что строительная техника будет проезжать по их двору и портить асфальт, который положили летом 2023 года по проекту "Формирование комфортной городской среды". Анатолий отметил, что усилия рабочих вполне могут пойти насмарку и за один год благоустроенный двор "убьет" строительная техника.
В-третьих, жителей пугают вероятные шум и грязь со стройки, которые будут идти в непосредственной близости к дому и к детскому саду № 188, который также находится совсем рядом с "Искрой". Противники стройки опасаются, что шум помешает детям в детсаду и жителям дома, среди которых много пенсионеров.
"Наш дом находится в 30 шагах от "Искры". Стройка будет выходить на наши окна и наши подъезды. Что это такое? Шум стройки, хождение строительной техники, пыль на протяжении двух лет прямо под нашим носом будет создавать нам явные неудобства", – рассказала одна из жительниц дома.
В-четвертых, жители с Георгиева, 44, опасаются, что строительство двух высоток навредит их дому и может снизить несущую способность оснований и фундаментов ближайших зданий.
"Мы боимся, что из-за этой стройки будем погребены под завалами собственного дома. У нас отходят плиты лоджий, и многие опасаются, что после первых ударов свай эти плиты полетят вниз. Застройщик же обследовать наш дом не собирается", – отметила жительница дома.
По всем этим причинам люди стараются не допустить стройки под их окнами. Чтобы этого добиться, они отправили письма в администрацию Барнаула и президенту России.
Что на претензии отвечает застройщик?
Павел Князев считает, что претензии жителей по поводу стройки неконструктивны и люди опасаются зря.
Парковок для их "живого комплекса" будет с избытком, обещает он. И 100 мест на подземном паркинге, по его словам, должно хватить примерно на 200 постояльцев.
"На 90 апартаментов по нормативам должно быть около 30 мест, а у нас 100. Всего в здании будет жить 180-200 человек, но далеко не у всех есть машины, в апартаментах люди живут обычно без них. Днем наш подземный паркинг будет работать на офисы, а вечером – на постояльцев. В этом и идея градостроительной концепции, по времени все будет разнесено. Днем люди приезжают в офисы, а ближе к ночи подъезжают с работы посетители апартаментов. Также со стороны ул. Георгиева будет парковка для ЗАГСа, так что всем места хватит", – подчеркнул Князев.
При этом дополнительные парковочные карманы сделать еще возможно за счет благоустройства. Ведь компании гораздо дешевле будет оборудовать больше парковок, чем зеленых пространств, подчеркнул Князев. Этот вопрос еще будет обговариваться, пояснил директор компании.
По жилым дворам строительная техника ездить не будет, заверил Князев. На время работ со стороны ул. 50 лет СССР "Мой дом" намерен построить отдельный проезд. Со стороны Георгиева строители заезжать не будут и двор не испортят, отметил он. Сейчас вопрос согласовывается с мэрией Барнаула.
А вот шум и грязь на стройке все-таки будут. И строительная компания постарается минимизировать дискомфорт для жителей и воспитанников детского сада, отметил руководитель "Моего дома".
"Понимаем, что никому не приятна стройка. Днем, возможно, будет локальный шум. У нас будут монолитные работы, там есть небольшой шум, но я бы не сказал, что эта технология слишком шумная. Что касается пыли, есть намерение сделать стройку чистой, мы пристальное внимание этому уделяем. Да, садик находится рядом, но мы постараемся не причинить дискомфорт детям и жителям близлежащих домов", – прокомментировал Князев.
Князев ответил, что застройщик собирается использовать технологию вдавливания, а не вбивания свай. Также он собирается учитывать дистанцию до ближайших зданий. Поэтому работы не навредят им и не ухудшат техническое состояние дома на ул. Георгиева, 44, подчеркнул директор компании.
"Скорее всего, мы будем вдавливать сваи, чтобы не возникало колебаний. Наш фундамент никак не повлияет на фундамент домов, там нет такого близкого расстояния, чтобы это происходило. Если использовать процесс забивки свай, это может повлиять на дом. Но мы намеренно от него отказались. Теперь же влияния на существующий фундамент не будет. Жители же не профессионалы, чтобы это оценивать, и их опасения беспочвенны", – заверил он.
При этом представители компании еще намерены лично встретиться с недовольными горожанами, чтобы разъяснить ситуацию и ответить на их претензии. Павел Князев пообещал, что это точно произойдет, когда будет выслушана позиция мэрии по поводу стройки.
"Мы соберем ключевых руководителей УК, главных по подъездам и поговорим. Надо, чтобы у нас была позиция мэрии. И после этого послушаем, что кого не устраивает. Мы исходим из принципов, что будем учитывать место и следовать принципу "не навредить". По парковкам и остальным вопросам надо разобраться, и пусть жители предложения встраивают в концепцию. Мы выступим девелоперами. Все это надо увязать и сделать", – отметил директор компании.
Когда начнется стройка?
Уже до конца 2023 года "Мой дом" намерен снести здание "Искры", подготовить площадку и сделать подъезд к зданию со стороны ул. 50 лет СССР. А уже в 2024-2025 годах он планирует строить объект. Однако сейчас компания еще занимается проектом и ей необходимо согласовать все детали с мэрией и пройти градсовет.
"Мы находимся на стадии проектирования, экспертизы у нас еще нет. Есть концепция, понимание, что там должно быть. Мы двигаемся поэтапно – у нас идет стадия получения разрешения на строительство, которого тоже пока что нет. После градсовета будет закончена концепция. Мы ожидаем, что в текущем году это произойдет", – прокомментировал Павел Князев.
Что известно о кинотеатре "Искра"?
Здание построили в начале 1980-х годов. В нем размещался кинотеатр "Искра", который закрылся в 2008 году. С тех пор там были ночные клубы, кальянные и службы доставки. Появлялись и разные проекты застройки территории.
Так, в 2019 году архитектор Александр Деринг разработал проект реконструкции "Искры". На существующем фундаменте предлагалось поставить 10-этажное здание площадью 5 тысяч квадратных метров. В нем хотели разместить фитнес-центр, магазины, кафе и общественные зоны. Построить объект застройщик хотел в 2020 году, он даже получил разрешение на строительство. Однако затем проект заморозили.
Затем в декабре 2022 года инвестор "Киномир" (не связан с сетью кинотеатров) обратился в мэрию, чтобы сменить назначение участка на "многоэтажную жилую застройку (высотную застройку)". Мэрия проводила общественные обсуждения по этому поводу, на которых жители выступили против высоток, опасаясь, что их строительство может привести к снижению несущей способности оснований и фундаментов.
В феврале 2023 года мэрия Барнаула отказала застройщику в возведении объекта как раз по этим причинам. Также в обосновании администрация указала, что запросы инвестора не соответствуют документам градостроительного зонирования и противоречат Земельному кодексу России. А еще чиновники отметили, что строительство повлечет "нарушение прав и законных интересов других физических или юридических лиц (участники общественных обсуждений не рекомендуют к предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования указанного земельного участка)".
Что теперь заставило мэрию Барнаула изменить свое мнение относительно строительства на месте "Искры" высоток, неясно. Amic.ru отправил запрос, чтобы разобраться в этом.
07:16:57 06-10-2023
То есть тут людям помешают вероятные шум и грязь и отсутствие парковок. А на Горе: люди, хватит ныть, вас всего лишь из ваших халуп выселяют, не предоставляя взамен жилья, только компенсацию за землю. И ничего, что она всего квадратов на 8-10, как нибудь переселитесь, нам же строить надо красивый город, ну и навар никто не отменял
10:19:27 06-10-2023
Гость (07:16:57 06-10-2023) То есть тут людям помешают вероятные шум и грязь и отсутстви... не в ту сторону воюете. и то и это безобразие. Вам объединится и вместе противостоять алчности чиновников и застройщика
07:36:48 06-10-2023
Норм идея.
07:49:05 06-10-2023
да правильно, давайте, последние уютные зеленные уголочки в городе распашем, понавтыкаем там на 5 метрах уродливых многоэтажек и все будут счастливы.... сколько уже можно
08:24:58 06-10-2023
гость (07:49:05 06-10-2023) да правильно, давайте, последние уютные зеленные уголочки в ... А больше всего будут счастливы хозяева той купленной земли.
08:30:47 06-10-2023
гость (07:49:05 06-10-2023) да правильно, давайте, последние уютные зеленные уголочки в ... Где там уютный зеленый уголок? Десять деревьев на углу перекрестка? Обяжите застройщика посадить вместо 10 деревьев 20 новых, сделайте это условием выдачи разрешения на строительство - и всё. Вы понимаете, что само здание бывшего кинотеатра не используется и не может быть переформатировано в иное предназначение? Вы понимаете, что его надо сносить? Хорошо, люди не хотят дискомфорта. Это понятное желание. С проездом через двор нашли же решение. Можно найти решение и с шумом и пылью: их не избежать, но можно с застройщика получить какие-нибудь плюшки, нужные именно жильцам ближайших домов, которые будут испытывать неудобства. Договориться всегда же можно.
08:36:54 06-10-2023
Гость (08:30:47 06-10-2023) Где там уютный зеленый уголок? Десять деревьев на углу перекрестка? вы там хоть раз были? или на газели мимо проезжали и успели сосчитать только до десяти?
09:44:20 06-10-2023
Гость (08:30:47 06-10-2023) Где там уютный зеленый уголок? Десять деревьев на углу перек... Как же заколебали барнаульцев все эти хапуги.Поизвели все ранее существовавшие зелёные уголки,стараются лепить одно на другом,людям и выйти некуда -кругом дурацкие человейники.И ,видите ли ,ума дать не могут зданию бывшего кинотеатра.У нас нету разных общественных организаций?А почему бы там не организовать какой нибудь дом молодёжи с разными кружками по интересам ,по типу домов пионеров в советское время?Или что ума не хватает или барыш затмил глаза?
00:30:08 07-10-2023
Афиноген (09:44:20 06-10-2023) Как же заколебали барнаульцев все эти хапуги.Поизвели все р... в этот дом молодежи ходить никто не будет. через пару месяцев опять закроют все и что дальше делать?
10:06:33 09-10-2023
Гость (00:30:08 07-10-2023) в этот дом молодежи ходить никто не будет. через пару месяце... Откуда такой пессимизм?А я уверен ,что будут туда ходить ,если нормально к делу подойти.Пожалуйста ,можно сделать центр научно-технического творчества молодёжи,с оборудованием,материалами,энтузиастами своего дела.Я думаю найдутся таковые.Вот только финансировать этот центр ,нынешние тухлодушие "хозяева" жизни никогда не будут.А в советское время содержали и был эффект от таких центров.
01:31:57 08-10-2023
Афиноген (09:44:20 06-10-2023) Как же заколебали барнаульцев все эти хапуги.Поизвели все р... Ну потому что застройщик потеряет миллионы предполагаемой прибыли. По проекту из статьи посмотрите, какие масштабы планируются. Так что тут наврятли кто то в силах предотвратить застройку. И всяческие затраты, для урегулирования проблемы быстро окупятся.
08:17:00 06-10-2023
столько места на том же Потоке...ну да, там же надо народ расселять и сам Поток имеет нехорошую репутацию...ну все это можно изменить же? Да зачем,берем уютную зеленую Сулиму и начинаем кроить. .я там не живу, но район замечательный, именно там, где будет стройка и рядом. Столько зелени, елки огромные, белки, скверы, там просто приятно прогуляться. А что будет? Вообще в плане парковок там УЖЕ все плохо, говорю про день. Там вокруг куча медучреждений и с утра все дворы и парковки заставлены. Знаю, что говорю, приходилось работать в том районе. Машину порой парковать приходилось около "24 сезона", и то еле место в 7-30 находилось...
11:32:13 06-10-2023
гость (08:17:00 06-10-2023) столько места на том же Потоке...ну да, там же надо народ р... Поток сейчас район "ближе к центру", репутация его значительно лучше, нежели отстойная бандитская Сулима, где как раз не хватает "свежей крови" в виде новых барнаульцев. Очень хорошо, что помимо замшелых пенсов на Сулиме прибавится молодежи, нарожают детишек!
08:23:40 06-10-2023
Ну приедет кто-нибудь в наш город,поживёт в гостинице,на фитнесс сходит и назад уедет.Что здесь такого?
08:42:35 06-10-2023
уютный? уголок??? в две лавки
09:06:31 06-10-2023
Лучше сделать небольшой парк для отдыха, с детской площадкой типа как у "Гулливера" на Красноармейском. Может, это доход не принесет, но радость людям. В наше время в сложившейся обстановке в стране нужно больше поводов для радости, а не для стресса.
09:54:38 06-10-2023
Гость (09:06:31 06-10-2023) Лучше сделать небольшой парк для отдыха, с детской площадкой типа как у "Гулливера" на Красноармейском. Может, это доход не принесет, но радость людям. В наше время в сложившейся обстановке в стране нужно больше поводов для радости, а не для стресса. Это с одной стороны!!! А с другой, есть собственник участка который его выкупил, и вправе распоряжаться им по своему усмотрению!!! Если градостроительный план города и вид разрешенного участка, позволяет построить на нем 15 этажей, значит можно! Хотели бы развить на этом месте парк, так надо было раньше "в колокола бить" о том чтобы этот участок город выкупил или край, но сразу оговорюсь, что ни гор администрации, ни краю не надо ибо нарушается процессы инвестирования в край. А ща уже поздняк метаться, тут уже будет что будет!?
10:07:25 06-10-2023
Гость (09:54:38 06-10-2023) Это с одной стороны!!! А с другой, есть собственник участка ... собственник участка проснулся?
10:36:51 06-10-2023
Гость (10:07:25 06-10-2023) собственник участка проснулся?... Пальцем в небо!? Бери выше)))))))))
10:47:14 06-10-2023
Гость (09:54:38 06-10-2023) Это с одной стороны!!! А с другой, есть собственник участка ... нет, собственник участка не имеет права делать все что ему захочется. И у администрации есть законные инструменты как умерить алчность собственника, но почему то предпочитает не пользоваться ими.
11:13:10 06-10-2023
Гость (10:47:14 06-10-2023) И у администрации есть законные инструменты как умерить алчность собственника, но почему то предпочитает не пользоваться ими.. А ну ка назовите хотя бы один инструмент? Кроме оттягивания и административного ресурса у Администрации, нет ничего!))))))
18:54:47 06-10-2023
Гость (11:13:10 06-10-2023) А ну ка назовите хотя бы один инструмент? Кроме оттягивания ... Ну как нет инструментов, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ они разрабатывают и утверждают градостроительные регламенты для своих населенных пунктов, в частности ПЗЗ, определяют территориальные зоны и параметры разрешенного строительства, устанавливают обеспеченность объектами инфраструктуры, да много чего еще
09:06:42 06-10-2023
"Мы ориентировались на концепцию, когда в одном здании можно работать, можно переночевать...." - т.е. организуют что-то типа хостела или ночлежки? "Прекрасная" идея, там рядом школа, ничего лучше не смогли придумать? Что нельзя подобные заведения типа хостелов и ночлежек размещать не в спальных районах, а на окраине города, у нас что земли не хватает? Я так понимаю ни мэрия ни правительство края, когда надо, не смотрят на подобные вещи, или вовсе закрывают глаза по "просьбе" нужных людей. Руководство столицы края решило ускоренными темпами превратить Барнаул в непонятно что... Очнитесь, у вас и так из региона народ бежит, даже приток граждан из ближнего зарубежья неспособен перекрыть отток людей.
10:10:28 06-10-2023
Если послушать этих баранаульцев, то они вообще против любой стройки) На месте Искры строить нельзя - соседи против. У телевышки нельзя - птичек жалко. На горе нельзя - жильцы частного сектора хотят больше денег за выкуп. На месте речного нельзя - вид на реку закроет. Новый корпус госуниверситета нельзя строить - кустарник в парке за администрацией жалко. На месте снесенных баков на Сахарова строить нельзя - жалко снесенные баки. Новый ЦУМ вместо старого строить нельзя - нельзя так высоко и вообще некрасиво. На Ковше строить нельзя - экологии капец. На углу Молодёжной и Сибирского строить нельзя - уникальные образцы ручного зодчества в виде землянок постройки середины прошлого века под угрозой. Короче, по мнению этих баранаульцев в Барнауле строить нельзя нигде. А, нет всё-таки одно место - за речкой, в заливных лугах. А город пускай так и остаётся в его нынешнем виде. с развалюхами сталинками на ленинском, с уличными туалетами на прудских и алтайских, с хрущебами на Черемушках. Не город, а конфэта. А я предлагаю вам еще дальше пойти - вы напишите президенту, чтобы городская администрация обязала всех вернуть как было прежде. Снесите все дома по Красноармейскому от Крупской до Анатолия, восстановите хибары со штакетным забором.
10:42:55 06-10-2023
Гость (10:10:28 06-10-2023) Если послушать этих баранаульцев, то они вообще против любой... А что вас удивляет? Люди понимают, что когда вместо частного дома с одной семьей строят 15 этажей то очереди с садик, школы, поликлинику вырастут многократно. А именно этот проект это апартаменты, они вообще не подразумевают социальную инфраструктуру. И против застройки частного сектора понятно почему протестуют. Выкуп земли за копейки может обрадовать только забулдыг, которые не вкладывались в дом. Купить что-то подобное имеющемуся за предлагаемые деньги невозможно.
10:59:49 06-10-2023
Гость (10:42:55 06-10-2023) А что вас удивляет? Выкуп земли за копейки может обрадовать только забулдыг, которые не вкладывались в дом. Купить что-то подобное имеющемуся за предлагаемые деньги невозможно. А чего, кто-то их продавать заставляет? Кто им мешает объединится и не продавать? Или там застройщики, "маньичилы отменные" желающие весь частный сектор......?
12:12:09 06-10-2023
Гость (10:10:28 06-10-2023) Если послушать этих баранаульцев, то они вообще против любой... Ну,ну полегче. Сталинки не развалюхи, да и хрущевки еще постоят. А вот ваш новострой модный и красивый, боюсь, долго не выдюжит.
12:18:59 06-10-2023
Гость (12:12:09 06-10-2023) Ну,ну полегче. Сталинки не развалюхи, да и хрущевки еще пос... Прошу взглянуть на состояние сталинок вокруг площади Октября и далее по Ленинскому в сторону Молодёжной) А хотите на Соце посмотреть? Тоже внушает) А вы в курсе, что у хрущёвок есть предельные сроки эксплуатации и по большинству из барнаульских хрущёвок эти сроки либо вышли либо на исходе?
12:46:50 06-10-2023
Гость (12:18:59 06-10-2023) Прошу взглянуть на состояние сталинок вокруг площади Октября... как он может выйти, если срок больше века??
13:26:01 06-10-2023
Гость (12:46:50 06-10-2023) как он может выйти, если срок больше века?? ... Нормативный срок службы хрущевок, панельных и кирпичных, составлял 25 и 50 лет. Первый относится к сносимым сериям, второй – несносимым. Этот срок можно увеличить на 15-20 лет проведением капремонта и при правильной эксплуатации. Это норматив. Ни про какие 100 лет и речи идти не может.
15:36:32 06-10-2023
Гость (13:26:01 06-10-2023) Нормативный срок службы хрущевок, панельных и кирпичных, сос... Наблюдаю близко дома: сталинку на Ленина 1959г, хрущевку на Красноармейском 1973г, дом на Первомайском 2000г постройки. Боязно за последний дом. Первый дом простоит еще лет 50, второй, минимум, лет 70. Если, конечно, не вмешаются горе-"специалисты" УК или утырки-собственники, сносящие капитальные стены и куски перекрытий.
12:15:59 06-10-2023
Гость (10:10:28 06-10-2023) Если послушать этих баранаульцев, то они вообще против любой... Судя по тому, что вы барнаульцев называете "этими", вы либо здесь не живете, либо вам плевать на город и его жителей. Обновление города должно происходить с учетом интересов жителей в первую очередь, т.к. города строятся ДЛЯ людей. Если людям будет не комфортно здесь жить, кому нужны будут ваши многоэтажки, кто в них будет жить? Рано или поздно люди, купившие квартиры в новых домах и не имеющие соответствующей инфраструктуры, также уедут отсюжа, а города без людей - это мертвые города. Как вообще можно строить дома для одних людей, выгоняя других? Нужно создать условия, выгодные для обеих сторон, а не только для застройщиков
14:32:45 06-10-2023
Гость (10:10:28 06-10-2023) Если послушать этих баранаульцев, то они вообще против любой... Мэр проснулся
10:26:09 06-10-2023
Гость (10:10:28 06-10-2023) Если послушать этих баранаульцев, то они вообще против любой... Строить можно и нужно, но в соответствии со здравым смыслом. Например: городская свалка должна быть за городом и расположена так в соответствии с розой ветров, чтобы ветром вонь на город не сдувало, или в исторической части города, где малоэтажная застройка и куча исторических памятников которые нельзя снести, не нужно втыкать высотные башни, ну или ночлежки и хостелы ( в которых возможно будут селиться гастарбайтеры или непонятные личности ) не стоит втыкать в спальных районах и тем более рядом со школой. А если строить, руководствуясь сиюминутной выгодой отдельных горе бизнесменов и возможно выгодой некоторых чиновников, то наш город превратится в помойку ( чего по всей видимости и хотят добиться руководство города Барнаула и Алтайского края)
10:35:14 06-10-2023
Я прекрасно понимаю ваше желание небарнаульца.Вам бы поскорее угробить город своим уродством ,хапнуть денег да свалить куда нибудь на Кипр.Нам не нужны такие "доброхоты".Пусть оно лучше останется в первозданном виде до того момента когда придёт истинный хозяин и патриот своей земли,который будет следовать интересам жителей города а не алчным интересам толстожопых жидов.
10:37:31 06-10-2023
Слава богу никто ноющих тут не слышит. Постоят как задумали.
10:51:23 06-10-2023
Гость (10:37:31 06-10-2023) Слава богу никто ноющих тут не слышит. Постоят как задумали.... Ваши коллеги в 1917 тоже потом удивлялись: "А нас то за что?" Это как с пластиковой линейкой. Гнешь ее гнешь, а она неожиданно хрясь и сломалась.
13:09:45 06-10-2023
Гость (10:51:23 06-10-2023) Ваши коллеги в 1917 тоже потом удивлялись: "А нас то за что?... ничего не сломается, не переживайте. Русские очень-очень гибкие. Иначе бы все уже давно "сломалось", но даже и признаков нет
11:14:29 06-10-2023
"Участок соответствует зоне ОД-1 (многофункциональная общественно-деловая зона)")))) То есть ЭТО НЕ ЖИЛАЯ зона, на которой разместятся БАШНИ с 17 и 9 этажами????))))) А с каких это пор у нас Барнаул стал мегаполисом????))) У нас на всех этажах там будут разве в основном офисы, кафе и т.п.????))) Их мало в этом районе, видимо ещё и очень платежеспособном ????))))) Смешно! Всем же понятно, что это будет обычное жилье с МНОЖЕСТВОМ (собственник же себе в убыток строить не будет) квартир, (в которых будут ИМЕННО ПРОЖИВАТЬ... ), где нельзя (пока) будет приобрести в собственность эти самые квартирки. Но при этом общественных слушаний не нужно, это ведь не жилая зона)))))) Бред..... Надо только позавидовать изобретательности собственника (а может ещё и кого) крошечного участка. Нашёл выход)))) Чистый оппортунизм! Надеюсь наши власти понимают, что люди, не являющиеся собственниками данного участка (и не находящиеся в сговоре с этими собственниками), - НЕ ДУРАКИ.... и, следовательно, примут (власти) правильное решение (хотя бы подумают о находящемся рядом садике, школе....; ведь это все-таки прямая работа властей: ДУМАТЬ О НАРОДЕ). Один только вопрос (надеюсь не риторический). Практически весь Барнаул знал, что сразу после того, как якобы официально запретили стройку, вовсю продавали (особо не скрывая) площади в этих самых башнях.. А наши власти знали???? Пища для размышления. Очень надеюсь, что к народу, с его мыслительными способностями, будут относиться уважительно.
11:22:08 06-10-2023
ХА-ХА-ХА! Так им и надо! Не хотели небольшой офисник со сквером, забабахают две высотки!
11:35:45 06-10-2023
Гость (11:22:08 06-10-2023) ХА-ХА-ХА! Так им и надо! Не хотели небольшой офисник со скве... И не говорите, долго возмущались , получите.
11:59:16 06-10-2023
Гость (11:35:45 06-10-2023) И не говорите, долго возмущались , получите. ... Как можно быть такими озлобленными!!!! Жалко вас..... Захлебнетесь когда-нибудь от собственной желчи.....
12:15:32 06-10-2023
Гость (11:59:16 06-10-2023) Гость (11:35:45 06-10-2023) И не говорите, долго возм... Так это вы озлобленные! Сразу стали переводить стрелки на другие районы, так вам процесс стройки некомфортен. Можно подумать, в центре все в восторге от новых домов, которые втыкают на гораздо более близком расстоянии, чем хотят на Сулиме.
12:07:42 06-10-2023
Получается от площади имени маршала СССР Жукова Г.К. ничего и не останется? Как на это власти смотрят? С одной стороны мы боремся за наше наследие, с другой стороны площадь маршала Победы превращается в парковку у дома.
12:22:19 06-10-2023
Гость (12:07:42 06-10-2023) Получается от площади имени маршала СССР Жукова Г.К. ничего ... Наоборот, вместо памятного камня, который там воткнут с 1996 года, застройщик предлагает поставить полноценный памятник маршалу Жукову.
12:43:27 06-10-2023
Гость (12:07:42 06-10-2023) Получается от площади имени маршала СССР Жукова Г.К. ничего ... а что там есть что бы остаться?
12:16:41 06-10-2023
Надо строить на правом берегу. Такой новый Барнаул в стиле Дубая. Высотки замысловатой формы, чтобы круче , чем башни в Батуми, построенные турками. Шикарную набережную для прогулок. Совсем новый, футуристичный по форме район.. Туда же перенести краевую админку. Для них высотку с вертолетной площадкой на крыше. Тогда останется левая старая часть города, не испорченная новостроем и будет правобережная для самых смелых идей архитекторов.
12:23:24 06-10-2023
Гость (12:16:41 06-10-2023) Надо строить на правом берегу. Такой новый Барнаул в стиле... Только если ты это самолично профинансируешь)
12:28:51 06-10-2023
Гость (12:16:41 06-10-2023) Надо строить на правом берегу. Такой новый Барнаул в стиле... А здание Краевой Администрации на Ленина передать АлтГУ. Тогда не надо будет универу строить новый корпус. И по стилю строение бьётся с химкорпусом.
12:24:58 06-10-2023
А будет задержка рейса в барнаульском аэропорту в случае природных невзгод типа дождей,града,тумана,снегопада или случившейся технической неисправности,так милости просим в эту гостиницу на время.В центр не придётся переться дорогим гостям нашего славного города.
12:57:42 06-10-2023
Гость (12:24:58 06-10-2023) А будет задержка рейса в барнаульском аэропорту в случае при... Так Вы что ли представитель застройщика????))))) Уже крыть не знаете чем....))))) Ещё какой - то бред придумали... Погоду и аэропорт приплели....)))) Гостиница должна быть рядом! На Павловском тракте в пробки встанешь (где домов понастроили) ... И расстояние огромным от Сулимы до аэропорта покажется.... Явно про аэропорт и погоду пишет не компетентное лицо (или заинтересованные лицо; так тогда нужно было лучше подготовиться))))
13:11:35 06-10-2023
Гостинка рядом с садиком.....Та давайте сразу бордель!)
02:39:10 07-10-2023
Гость (13:11:35 06-10-2023) Гостинка рядом с садиком.....Та давайте сразу бордель!) ... а в любых апартаментах всегда будет бордель.
14:57:08 06-10-2023
То есть люди, которые живут в доме, что мешал мне в детстве шумом при застройке в 78-80 годах, когда по всей чулиме долбили сваи, возмущаются, что им будет мешать стройка?))) Ну вы же мои возмущения не слушали, вот вам расплата)))
18:44:00 06-10-2023
Просто у вас тырят общественное пространство в угоду барыгам от строительства, на место общественного здания и сквера посадят гостиницу и офисы и на всех 100 парковочных мест. То есть, вместо территории приспособленной для отдыха и рекреации вы получите кучу народа, постоянный движ, машины во всех свободных местах и пробки.
22:23:59 06-10-2023
Где будет устанавливать камень Жукову? Снесут клумбы и на их место?
21:51:20 07-10-2023
Когда и кто спрашивал мнение людей, снесут и застроят , бабло и продажные чинуши вас решают!
20:58:26 27-10-2023
Сибэнергомаш еще снесите, а то он сам скоро сложится на головы детей, который там занимаются, сами же будете выть.