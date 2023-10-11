НОВОСТИОбщество

Жители Рубцовска вновь начали жаловаться на заваленные мусором улицы

При этом горожане полностью оплачивают вывоз отходов по установленному тарифу

11 октября 2023, 10:43, ИА Амител

Фото иллюстративное / vk.com/incident_22
Фото иллюстративное / vk.com/incident_22

Жители Рубцовска пожаловались на заваленные мусором контейнерные площадки на проспекте Ленина и улицах Московской, Тракторной и Ленинградской, сообщает "Толк".

"Руководитель действующего регоператора по обращению с ТКО в Рубцовской зоне, гендиректор компании "Автотранс" Александр Моховиков отказал в каких-либо комментариях по данной ситуации", – отмечает издание.

Замглавы Рубцовска Олег Обухович отметил, что в некоторых случаях причины несвоевременного вывоза мусора могут зависеть не от регионального оператора, а от управляющих компаний.

Примечательно, что ранее прокуратура выявила нарушения в работе регоператора, связанные с периодичностью вывоза мусора. При этом жители полностью оплачивали услугу по тарифу.

Руководителю регоператора внесли представление об устранении нарушений. Также прокуратура потребовала пересчитать плату за коммунальную услугу.

Ранее власти Рубцовска рассказали, как проходит процесс решения мусорной проблемы.

Мусорные контейнеры на ул. Ленинградской, 2а, в Рубцовске / Фото из Telegram-канала Вероники Лапиной

Свалок больше нет? Регоператор заявил, что разгрёб мусорные завалы в Рубцовске

Мэр Рубцовска потребовал от "Автотранса" разгрести мусор до 20 января
НОВОСТИОбщество
Рубцовск жалобы и просьбы мусор

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров