Жители Рубцовска вновь начали жаловаться на заваленные мусором улицы

При этом горожане полностью оплачивают вывоз отходов по установленному тарифу

11 октября 2023, 10:43, ИА Амител

Фото иллюстративное / vk.com/incident_22

Жители Рубцовска пожаловались на заваленные мусором контейнерные площадки на проспекте Ленина и улицах Московской, Тракторной и Ленинградской, сообщает "Толк".

"Руководитель действующего регоператора по обращению с ТКО в Рубцовской зоне, гендиректор компании "Автотранс" Александр Моховиков отказал в каких-либо комментариях по данной ситуации", – отмечает издание.

Замглавы Рубцовска Олег Обухович отметил, что в некоторых случаях причины несвоевременного вывоза мусора могут зависеть не от регионального оператора, а от управляющих компаний.

Примечательно, что ранее прокуратура выявила нарушения в работе регоператора, связанные с периодичностью вывоза мусора. При этом жители полностью оплачивали услугу по тарифу.

Руководителю регоператора внесли представление об устранении нарушений. Также прокуратура потребовала пересчитать плату за коммунальную услугу.

Ранее власти Рубцовска рассказали, как проходит процесс решения мусорной проблемы.