Жители села под Барнаулом массово ринулись на пляж спасаться от жары

На берегу Касмалы в Павловске яблоку негде упасть, говорит очевидица

22 июня 2024, 18:40, ИА Амител

Пляж в селе Павловск / Фото читательницы / amic.ru

В селе Павловск Алтайского края люди массового ринулись на пляж спасаться от жары. 22 июня термометры в регионе показывают до +35 градусов.

Как передает наша читательница, десятки человек – местных и не только – проводят выходной, купаясь в Касмале и отдыхая на лежаках и горячем песке.

"Яблоку негде упасть", – отмечает женщина.

В ближайшее время жителей Алтайского края ждет еще более жаркая погода – до плюс 40 градусов. Даже в других регионах Сибири будет печь не так сильно.

Ранее рассказали, где можно искупаться в Барнауле и неподалеку от него.