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Жители села под Барнаулом массово ринулись на пляж спасаться от жары

На берегу Касмалы в Павловске яблоку негде упасть, говорит очевидица

22 июня 2024, 18:40, ИА Амител

Пляж в селе Павловск / Фото читательницы / amic.ru

В селе Павловск Алтайского края люди массового ринулись на пляж спасаться от жары. 22 июня термометры в регионе показывают до +35 градусов.

Как передает наша читательница, десятки человек – местных и не только – проводят выходной, купаясь в Касмале и отдыхая на лежаках и горячем песке.

"Яблоку негде упасть", – отмечает женщина.

В ближайшее время жителей Алтайского края ждет еще более жаркая погода – до плюс 40 градусов. Даже в других регионах Сибири будет печь не так сильно.

Ранее рассказали, где можно искупаться в Барнауле и неподалеку от него.

Алтайский край Погода фоторепортажи Хорошие новости

Комментарии 10

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гость

18:47:49 22-06-2024

С Казахстана что ли эта душегубка прет на нас

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корефан из питера

20:17:57 22-06-2024

а в Барнауле единственный приличный пляж на Барнаулке засрали, воду спустили, а теперь засыпают непонятно каким грунтом и на этом месте очередной жк строить будут, в пойме реки!
Решение дилетантов, ради бабла готовых на любую мерзость!

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Евгений...

20:23:10 22-06-2024

Яблоку есть где упасть...

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Гость

20:40:31 22-06-2024

Посмотрел фото. Да там много мест, где можно яблок навалить)

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Гость

21:44:22 22-06-2024

Гость (20:40:31 22-06-2024) Посмотрел фото. Да там много мест, где можно яблок навалить)... Там и табун коней в яблоках можно разместить)

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Гость

20:47:30 22-06-2024

Спасаться от жары, или кормить комаров!? Это же две большие разницы, как говорят в Одессе.

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Гость

09:20:06 23-06-2024

Люди, которые для спасения от жары выползают на раскаленный песок под испепеляющее солнце? Вы кто?

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Элен без ребят

14:26:28 23-06-2024

Гость (09:20:06 23-06-2024) Люди, которые для спасения от жары выползают на раскаленный ... тоже интересует ответ на этот вопрос

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Гость

11:53:30 23-06-2024

вот так новость - люди, в жару, купаться хотят, да еще в человеческих условиях

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Гость

12:41:14 23-06-2024

Не припомню, чтобы в Барнауле не был открыт городской бесплатный пляж. Ни в прошлом веке, ни за 23 года нынешнего не было такого! Вроде городская казна ломится от денег, постоянно распродают муниципальную собственность, да ещё с опережением плана! Где деньги, Зин?

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