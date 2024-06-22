Жители села под Барнаулом массово ринулись на пляж спасаться от жары
На берегу Касмалы в Павловске яблоку негде упасть, говорит очевидица
22 июня 2024, 18:40, ИА Амител
Пляж в селе Павловск / Фото читательницы / amic.ru
В селе Павловск Алтайского края люди массового ринулись на пляж спасаться от жары. 22 июня термометры в регионе показывают до +35 градусов.
Как передает наша читательница, десятки человек – местных и не только – проводят выходной, купаясь в Касмале и отдыхая на лежаках и горячем песке.
"Яблоку негде упасть", – отмечает женщина.
В ближайшее время жителей Алтайского края ждет еще более жаркая погода – до плюс 40 градусов. Даже в других регионах Сибири будет печь не так сильно.
Ранее рассказали, где можно искупаться в Барнауле и неподалеку от него.
18:47:49 22-06-2024
С Казахстана что ли эта душегубка прет на нас
20:17:57 22-06-2024
а в Барнауле единственный приличный пляж на Барнаулке засрали, воду спустили, а теперь засыпают непонятно каким грунтом и на этом месте очередной жк строить будут, в пойме реки!
Решение дилетантов, ради бабла готовых на любую мерзость!
20:23:10 22-06-2024
Яблоку есть где упасть...
20:40:31 22-06-2024
Посмотрел фото. Да там много мест, где можно яблок навалить)
21:44:22 22-06-2024
Гость (20:40:31 22-06-2024) Посмотрел фото. Да там много мест, где можно яблок навалить)... Там и табун коней в яблоках можно разместить)
20:47:30 22-06-2024
Спасаться от жары, или кормить комаров!? Это же две большие разницы, как говорят в Одессе.
09:20:06 23-06-2024
Люди, которые для спасения от жары выползают на раскаленный песок под испепеляющее солнце? Вы кто?
14:26:28 23-06-2024
Гость (09:20:06 23-06-2024) Люди, которые для спасения от жары выползают на раскаленный ... тоже интересует ответ на этот вопрос
11:53:30 23-06-2024
вот так новость - люди, в жару, купаться хотят, да еще в человеческих условиях
12:41:14 23-06-2024
Не припомню, чтобы в Барнауле не был открыт городской бесплатный пляж. Ни в прошлом веке, ни за 23 года нынешнего не было такого! Вроде городская казна ломится от денег, постоянно распродают муниципальную собственность, да ещё с опережением плана! Где деньги, Зин?