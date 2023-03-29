Жители уже в кроссовках. Из подтопленного поселка под Барнаулом начала уходить вода

Комиссия по оценке ущерба начнёт работать после того, как стихия полностью отступит

29 марта 2023, 17:01, ИА Амител

Фото: Telegram-канал губернатора Виктора Томенко

В посёлке Новом Первомайского района, где подтопило жилые дома, вода постепенно уходит с улиц, сообщают "Вести Алтай".

"Вчера техника прочищала единственную ливнёвку в посёлке, а уже сегодня местные жители отправились на работу в кроссовках вместо резиновых сапог", – рассказали в телесюжете.

В районной администрации отметили, что комиссия по оценке ущерба имуществу граждан начнёт работать после того, как вода полностью уйдёт. Однако оценивать будут лишь те дома, в которых вода поднялась выше уровня пола.

Напомним, ситуация в посёлке, где вводили режим повышенной готовности, находилась на контроле губернатора Алтайского края Виктора Томенко.