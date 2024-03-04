"Жители вовлечены в процесс". Депутаты БГД о том, как меняется облик Барнаула
В 2023 году в столице Алтайского края благоустроили 63 двора и две общественные территории
04 марта 2024, 11:31, ИА Амител
Благодаря активной реализации национальных проектов облик Барнаула продолжает меняться. В 2023 году в столице Алтайского края удалось благоустроить несколько десятков объектов. Активно идет обустройство городских территорий и с помощью местных проектов. Кроме того, преображаются зоны и рядом с возведенными социальными объектами. О том, каких результатов удалось достичь Барнаулу за минувший год, перед отчетом главы города Вячеслава Франка высказались депутаты гордумы.
Так, по мнению заместителя председателя комитета по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию БГД Дмитрия Ильиных, Барнаул демонстрирует хорошие показатели по благоустройству дворов. В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2023 году работы были проведены на 63 объектах. На эти цели было направлено более 320 миллионов рублей.
Парламентарий подчеркнул, что во многом таких плодотворных результатов удалось достичь благодаря плотному взаимодействию городской власти, депутатского корпуса и горожан.
"Мы с гордостью отмечаем, что в Барнауле жители вовлечены в процесс формирования комфортной городской среды. Ведь в конечном итоге все это делается для них", – подчеркнул Дмитрий Ильиных.
По его словам, набирает обороты и местный проект "Инициативное бюджетирование", который предполагает, в том числе, и обустройство городских территорий. Барнаульцы активно включились в управление бюджетом муниципалитета.
"Программа инициативного бюджетирования города Барнаула стала еще одним эффективным механизмом взаимодействия с жителями. Интерес к программе большой, об этом свидетельствует постоянный рост числа заявок на участие. В прошлом году для удобства горожан мы усовершенствовали правила участия в конкурсе проектов, увеличив тем самым возможности участия в программе инициативного бюджетирования для жителей нашего города", – рассказал депутат гордумы.
Активно ведется благоустройство пространств и рядом с новыми социальными объектами. Так, в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" в Барнауле удалось построить новое здание поликлиники № 14, а рядом с ней появилась вместительная парковка и зона отдыха. Здесь спроектировали альпийскую горку и велодорожки, установили садово-парковые диваны, высадили яблони.
"Сегодня строительство крупной поликлиники невозможно без создания комфортных для пациентов пространств. Мы хорошо понимали это, и планировать необходимые работы начали задолго до открытия консультативно-диагностической поликлиники. Вместе с представителями города и района индивидуально подходили к решению вопроса. На мой взгляд, нам удалось выработать своеобразный новый стандарт территорий медучреждений", – подчеркнул главный врач Барнаульской поликлиники № 14, депутат БГД Дмитрий Денисов.
11:38:54 04-03-2024
Это все прекрасно, но когда на-конец будет решаться проблема с городским общественным транспортом? С каждым годом только хуже становится.
12:02:30 04-03-2024
В этом году нам "благоустроили" двор. Акт мы не подписали, так как сделали хреново. Вот интересно, подрядчики и субподрядчики получили деньги за наш дом?
12:07:20 04-03-2024
Что серьёзно ?! Может хватит лапшу вешать горожанам на уши. Общественного транспорта с хорошими остановками нет,Строят дома где попало Много примеров . Дали волю застройщикам и они это поняли. Теперь конец нашему сосновому бору на горе (такому красивому и главное нужному нашей городской экологии).Много мест где снесли дома ,нате стройте,нет надо нарушить или экологию,или местную архитектуру (кинотеатр искра). Город теряет свою беспечную красоту.Поверьте эти высотные коробки никогда не заменят шарм и миловидность сооружений (не одинаковых зон,а красоты жизненного окружения).
12:14:55 04-03-2024
Ну да, Сахарова хорошо "благоустроили". А жители - то как рады!
13:02:03 04-03-2024
жители вовлечены в процесс?! брешут на голубом глазу! и комментарии в соцсетях и на различных новостных ресурсах тому подтверждение. все делается ПРОТИВ желания горожан! Сахарова, речвокзал, Искра, Столичный... это список можно продолжать и продолжать, к сожалению. уже достали эти "хозяева" города типа ракшиных, козлова итд., захватившим городские земли и здания, пока народ стоял в очередях за ножками Буша.
13:06:55 04-03-2024
пс. местные власти считаю врагами народа
13:28:03 04-03-2024
Локомотива - нет, Ленточный бор вырубают, нет Речного, ковш, Лесной пруд снести - закопать. Вот это благоустройство.
13:28:24 04-03-2024
В сибири нет ни одного города(!), где все дома на главном проспекте рассыпаются
17:37:55 04-03-2024
жители, безусловно вовлечены. только мы наблюдаем два процесса которые никак не пересекаются инициатива и практически мольбы жителей (в том числе об общественном транспорте) реализация программ, безусловно нужных и хороших, по ремонту дорогу и благоустройству, с учетом интеересов кого угодно, но не типичного среднестатистического барнаульца