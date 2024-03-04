"Жители вовлечены в процесс". Депутаты БГД о том, как меняется облик Барнаула

В 2023 году в столице Алтайского края благоустроили 63 двора и две общественные территории

04 марта 2024, 11:31, ИА Амител

Парк "Изумрудный" / Фото: Екатерина Смолихина /amic.ru

Благодаря активной реализации национальных проектов облик Барнаула продолжает меняться. В 2023 году в столице Алтайского края удалось благоустроить несколько десятков объектов. Активно идет обустройство городских территорий и с помощью местных проектов. Кроме того, преображаются зоны и рядом с возведенными социальными объектами. О том, каких результатов удалось достичь Барнаулу за минувший год, перед отчетом главы города Вячеслава Франка высказались депутаты гордумы.

Так, по мнению заместителя председателя комитета по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию БГД Дмитрия Ильиных, Барнаул демонстрирует хорошие показатели по благоустройству дворов. В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2023 году работы были проведены на 63 объектах. На эти цели было направлено более 320 миллионов рублей.

Парламентарий подчеркнул, что во многом таких плодотворных результатов удалось достичь благодаря плотному взаимодействию городской власти, депутатского корпуса и горожан.

"Мы с гордостью отмечаем, что в Барнауле жители вовлечены в процесс формирования комфортной городской среды. Ведь в конечном итоге все это делается для них", – подчеркнул Дмитрий Ильиных.

По его словам, набирает обороты и местный проект "Инициативное бюджетирование", который предполагает, в том числе, и обустройство городских территорий. Барнаульцы активно включились в управление бюджетом муниципалитета.

"Программа инициативного бюджетирования города Барнаула стала еще одним эффективным механизмом взаимодействия с жителями. Интерес к программе большой, об этом свидетельствует постоянный рост числа заявок на участие. В прошлом году для удобства горожан мы усовершенствовали правила участия в конкурсе проектов, увеличив тем самым возможности участия в программе инициативного бюджетирования для жителей нашего города", – рассказал депутат гордумы.

Активно ведется благоустройство пространств и рядом с новыми социальными объектами. Так, в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" в Барнауле удалось построить новое здание поликлиники № 14, а рядом с ней появилась вместительная парковка и зона отдыха. Здесь спроектировали альпийскую горку и велодорожки, установили садово-парковые диваны, высадили яблони.