Жительница Барнаула в надежде заработать отдала мошенникам более 120 тысяч рублей

Полицейские возбудили уголовное дело

07 мая 2025, 15:00, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

38-летняя жительница Барнаула искала работу, но стала жертвой мошенников и лишилась более 120 тысяч рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

Полицейские выяснили, что женщина вступила в мессенджере в сообщество одного из маркетплейсов, где выполняла задания по продвижению товаров.

"После выполнения первого задания ей сообщили, что для последующего необходимо внести 1500 рублей, чтобы ей перевели около 2000 рублей. Заявительница выполнила данное условие и заплатила оргвзнос. После этого горожанка совершила еще несколько денежных переводов. В общей сложности аферистам удалось похитить у нее более 120 тысяч рублей", – рассказали в МВД.

Стражи порядка возбудили уголовное дело.

Ранее в Алтайском крае глава бедной многодетной семьи отдал мошенникам 800 тысяч рублей. Мужчина рассчитывал разбогатеть на инвестициях.