Жительница Алтая перевела мошенникам 200 тысяч рублей, поверив в "безопасный счет"

Полицейские возбудили уголовное дело

28 июня 2025, 14:30, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Мошенники похитили у 54-летней жительницы Рубцовского района Алтайского края 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД региона.

Женщине позвонил якобы сотрудник энергосбыта и заявил о необходимости заменить счетчики. Для подтверждения заявки сельчанка назвала код из SMS.

Затем с потерпевшей связался якобы специалист Роскомнадзора. Он сообщил, что мошенники оформили доверенность в ее аккаунте на Госуслугах и могут распорядиться ее деньгами на банковских счетах. Лжесотрудник РКН призвал срочно перевести сбережения на "безопасный счет".

Следующий звонок был от "сотрудника Центробанка". Он подтвердил женщине необходимость "обезопасить" средства и отправил ей два QR-кода для перевода. Так она лишилась 200 тысяч рублей, часть из которых была с кредитной карты.

Позднее потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Алтайском крае глава бедной многодетной семьи отдал мошенникам 800 тысяч рублей. Мужчина рассчитывал разбогатеть на инвестициях.