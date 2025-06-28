Жительница Алтая перевела мошенникам 200 тысяч рублей, поверив в "безопасный счет"
Полицейские возбудили уголовное дело
28 июня 2025, 14:30, ИА Амител
Мошенники похитили у 54-летней жительницы Рубцовского района Алтайского края 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД региона.
Женщине позвонил якобы сотрудник энергосбыта и заявил о необходимости заменить счетчики. Для подтверждения заявки сельчанка назвала код из SMS.
Затем с потерпевшей связался якобы специалист Роскомнадзора. Он сообщил, что мошенники оформили доверенность в ее аккаунте на Госуслугах и могут распорядиться ее деньгами на банковских счетах. Лжесотрудник РКН призвал срочно перевести сбережения на "безопасный счет".
Следующий звонок был от "сотрудника Центробанка". Он подтвердил женщине необходимость "обезопасить" средства и отправил ей два QR-кода для перевода. Так она лишилась 200 тысяч рублей, часть из которых была с кредитной карты.
Позднее потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Алтайском крае глава бедной многодетной семьи отдал мошенникам 800 тысяч рублей. Мужчина рассчитывал разбогатеть на инвестициях.
15:39:29 28-06-2025
Познакомлюсь с женщиной с деньгами. Бесплатно.
16:15:44 28-06-2025
Таким не в полицию надо обращаться, а к врачу. К лору, потому что нефига не слышат и к офтальмологу, потому что нефига не видят. Ну и к психиатру.
20:12:16 28-06-2025
Плодятся аферисты аки вши...
Однако же и лохи хороши!
06:35:21 29-06-2025
Везёт же людям