Жительница Алтая по указанию мошенников ради заработка скупала товары на маркетплейсе

Женщину обманули мошенники

13 мая 2025, 14:35, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

Жительница ЗАТО Сибирский решила заработать в интернете и наткнулась на мошенников, сообщили в МВД Алтайского края.

В мессенджере ей написала незнакомка по поводу подработки на маркетплейсе. Потерпевшая по ее указанию выполняла задания по покупке товаров, используя специальную программу.

Так женщина лишилась более 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личности подозреваемых.

Ранее жительница Барнаула наткнулась на мошенников при покупке платья.