Более 700 травм. Из-за гололёда нагрузка на травмпункты Алтайского края выросла почти в три раза за неделю

С 6 по 12 января в регионе госпитализировали в пять раз больше человек, чем неделей ранее

16 января 2023, 06:50, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Количество травм, полученных из-за гололёда, выросло в Алтайском крае почти в три раза за неделю. Это следует из статистики, которую amic.ru предоставили в пресс-службе регионального Минздрава. По данным ведомства, с 6 по 12 января за медицинской помощью с различными повреждениями обратились более 700 человек. Хотя неделей ранее таких пациентов было чуть более 200.

Количество тех, кого пришлось госпитализировать, и вовсе увеличилось в пять раз. Виной всему, конечно же, гололёд, которым Барнаул покрылся 9 января, в первый рабочий день после новогодних праздников.

По данным Минздрава, в травмпункты за указанный период обратились 682 человека. Хотя ещё неделю назад медучреждения приняли с "гололёдными" повреждениями всего 223 человека.

Больше всего травм получено в междворовых проездах – 364 случая. Ещё 248 человек "поломались" во дворах, 63 – на дорогах и тротуарах и 7 – на пешеходных переходах.

В стационар за прошедшую неделю госпитализировано 43 человека. Хотя с 1 по 5 января место в больничной палате потребовалось лишь восьми жителям региона.

Наибольшее количество тяжёлых травм люди получили во дворах – 25. На втором месте междворовые проезды – 13 повреждений. Ещё пять пациентов поскользнулись на дорогах и тротуарах.

Алтайский край превратился в "один большой каток" 9 января. Как пояснила amic.ru синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова, виной всему – оттепель в последние дни новогодних праздников и огромное (в 2,5 раза больше нормы) количество осадков. Местами по региону шли не только снегопады, но и дожди. На смену тёплой погоде пришло резкое похолодание, из-за чего ходить по улицам стало очень опасно.

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