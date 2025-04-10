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Жительница Алтайского края перевела мошенникам 1,5 млн рублей в надежде разбогатеть

Женщина хотела увеличить накопления, играя на курсах валют

10 апреля 2025, 10:03, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жительница Романовского района Алтайского края отдала злоумышленникам более 1,5 млн рублей, сообщили в МВД региона.

Женщина увидела в интернете рекламу, обещающую многократно увеличить накопления за игру на курсах валюты. Она перешла на сайт с множеством положительных отзывов и тоже решила поиграть.

Сельчанка связалась с сотрудником компании, который представился ее личным наставником и начал "учить зарабатывать". 

Женщина по его просьбе внесла оргвзнос, а затем занялась "инвестициями".

"В течение месяца она вносила денежные средства на свой брокерский счет, а аферист через видеосвязь каждый раз "помогал" переводить денежные средства из банка на нужный счет", – рассказали в полиции.

Так женщина лишилась более 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Барнауле 23-летняя студентка перевела мошенникам более 1 млн рублей. Обман начался с предлога продлить договор связи.

Мошенники

Комментарии 6

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Гость

10:14:31 10-04-2025

А вы всё стоните что зарплаты маленькие, что соль купить не на что. Врёте вы всё. Деньги у вас есть, если вы с лёгкостью с ними расстаётесь.

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Гость

10:18:37 10-04-2025

Ну а что она хотела? Кто-то теряет, а кто-то находит.

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Гость

13:33:56 10-04-2025

Гость (10:18:37 10-04-2025) Ну а что она хотела? Кто-то теряет, а кто-то находит....
Подобные новости каждый день, бывает по не одному разу! Причём местного разлива и ни одной новости, что мошенники найдены и пойманы! Получается хорошая у мошенников работа, прибыльная и никаких рисков.

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Гость

12:26:49 10-04-2025

Жительница Романовского района --- хорошие у них там зарплаты

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Гость

16:04:46 10-04-2025

Гость (12:26:49 10-04-2025) Жительница Романовского района --- хорошие у них там зарплат... Денег накопила, а ума не накопила

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Гость

15:05:19 10-04-2025

Еще одна играла и доигралась. Не жаль! Поделом!

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