Жительница Алтайского края перевела мошенникам 1,5 млн рублей в надежде разбогатеть

Женщина хотела увеличить накопления, играя на курсах валют

10 апреля 2025, 10:03, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жительница Романовского района Алтайского края отдала злоумышленникам более 1,5 млн рублей, сообщили в МВД региона.

Женщина увидела в интернете рекламу, обещающую многократно увеличить накопления за игру на курсах валюты. Она перешла на сайт с множеством положительных отзывов и тоже решила поиграть.

Сельчанка связалась с сотрудником компании, который представился ее личным наставником и начал "учить зарабатывать".

Женщина по его просьбе внесла оргвзнос, а затем занялась "инвестициями".

"В течение месяца она вносила денежные средства на свой брокерский счет, а аферист через видеосвязь каждый раз "помогал" переводить денежные средства из банка на нужный счет", – рассказали в полиции.

Так женщина лишилась более 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Барнауле 23-летняя студентка перевела мошенникам более 1 млн рублей. Обман начался с предлога продлить договор связи.