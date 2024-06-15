Жительница алтайского поселка фиктивно прописала у себя таджиков и попалась полиции
Женщине грозит до трех лет лишения свободы
15 июня 2024, 14:59, ИА Амител
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
Полицейские Рубцовска провели рейд по соблюдению требований миграционного законодательства и в поселке Дальнем нашли женщину, которая фиктивно зарегистрировала по месту жительства граждан Таджикистана.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
В общей сложности в жилище сельчанки было прописано пять иностранцев. Фактически при этом они у нее дома не проживали.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ". Максимальное наказание по ней — три года тюрьмы.
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