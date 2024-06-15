Жительница алтайского поселка фиктивно прописала у себя таджиков и попалась полиции

Женщине грозит до трех лет лишения свободы

15 июня 2024, 14:59, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

Полицейские Рубцовска провели рейд по соблюдению требований миграционного законодательства и в поселке Дальнем нашли женщину, которая фиктивно зарегистрировала по месту жительства граждан Таджикистана.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

В общей сложности в жилище сельчанки было прописано пять иностранцев. Фактически при этом они у нее дома не проживали.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ". Максимальное наказание по ней — три года тюрьмы.