Жительница Барнаула меняла ФИО два раза ради нескольких маткапиталов на одно дитя

Женщине грозит до шести лет лишения свободы

19 июня 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае будут судить женщину, которая два раза получила материнский капитал на одного и того же ребенка и пыталась сделать это в третий раз, сообщает региональная прокуратура.

Жительница Барнаула в 2012 году получила маткапитал в размере 387 640 рублей. В 2016 году изменила имя, фамилию и отчество и вновь написала заявление на выдачу сертификата – получила 453 056 рублей.

На этом женщина не остановилась. В 2022 году она вновь изменила свои паспортные данные и попыталась получить маткапитал в размере уже 524 527 рублей, однако на этот раз не получилось обмануть Пенсионный фонд.

Женщину будут судить за мошенничество при получении выплат, ей грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в Рубцовске группировка преступников похитила средства маткапитала на 30 млн рублей.