Жительница Барнаула меняла ФИО два раза ради нескольких маткапиталов на одно дитя
Женщине грозит до шести лет лишения свободы
19 июня 2023, 11:30, ИА Амител
В Алтайском крае будут судить женщину, которая два раза получила материнский капитал на одного и того же ребенка и пыталась сделать это в третий раз, сообщает региональная прокуратура.
Жительница Барнаула в 2012 году получила маткапитал в размере 387 640 рублей. В 2016 году изменила имя, фамилию и отчество и вновь написала заявление на выдачу сертификата – получила 453 056 рублей.
На этом женщина не остановилась. В 2022 году она вновь изменила свои паспортные данные и попыталась получить маткапитал в размере уже 524 527 рублей, однако на этот раз не получилось обмануть Пенсионный фонд.
Женщину будут судить за мошенничество при получении выплат, ей грозит до шести лет лишения свободы.
Ранее в Рубцовске группировка преступников похитила средства маткапитала на 30 млн рублей.
11:51:21 19-06-2023
А дело Бендера росло и процветало
11:59:02 19-06-2023
Мат капитал получила на ребенка и на него истратила. Садить надо либо ребенка либо ПФ
14:26:36 19-06-2023
Гость (11:59:02 19-06-2023) Мат капитал получила на ребенка и на него истратила. Садить ... и откуда информация, что на ребёнка потрачено????????????????????
12:31:40 19-06-2023
оригинаально
13:09:34 19-06-2023
Гость (11:59:02 19-06-2023) Мат капитал получила на ребенка и на него истратила. Садить ... Сегодня раскачивающие режим особо активны. Везде льют желчь и подстрекают. Она мошенница. Если вна Украине это норма и приветствуется, то в РФ недопустимо.
14:10:07 19-06-2023
Гость (13:09:34 19-06-2023) Сегодня раскачивающие режим особо активны. Везде льют желчь... При чем здесь Украина в теме про российскую мошенницу?)
15:48:57 19-06-2023
Гость (13:09:34 19-06-2023) Сегодня раскачивающие режим особо активны. Везде льют желчь... Ты проговорился. Да, это режим....
13:18:20 19-06-2023
ничего общего с делом Бендера и ни хрена тут оригинального. Сидеть 6 лет за 840 тысяч может только идиот (идиотка)
14:28:07 19-06-2023
Гость (13:18:20 19-06-2023) ничего общего с делом Бендера и ни хрена тут оригинального. ... неточность: если и сидеть (хотя будет явно условно!), то не консолидированную сумму, а за 453 056 рублей
14:58:40 19-06-2023
Гость (14:28:07 19-06-2023) неточность: если и сидеть (хотя будет явно условно!), то не ... За 453 056 рублей + 524 527 рублей. Это около 1 млн рублей.
18:45:50 19-06-2023
А как же СНИЛС? Его же везде требуют, и его номер не меняется при смене ФИО.
19:26:14 19-06-2023
А что, так можно было?