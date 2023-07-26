Жительница Барнаула поверила мошенникам и отдала им 820 тысяч рублей
Полицейские возбудили уголовное дело
26 июля 2023, 10:44, ИА Амител
Жительница Барнаула стала жертвой телефонных мошенников и лишилась крупной суммы денег, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Аферисты использовали классическую схему обмана, представившись сотрудниками правоохранительных органов и службы безопасности банка и заявив, что на ее имя неизвестные пытаются оформить кредит.
В итоге женщина поддалась уговорам обезопасить накопительный счет, перевела мошенникам собственные 700 тысяч рублей и еще взяла 120 тысяч с кредитки.
Позже горожанка осознала свою ошибку и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Ранее жительница Благовещенского района Алтайского края отдала мошенникам полмиллиона под предлогом защиты денег.
10:54:36 26-07-2023
Полицейские возбудили уголовное дело Дела по данным видам возбуждают следователи, а это юстиция.
12:09:04 26-07-2023
Полицейские возбудили уголовное дело --- неужели без Бастрыкина, надо было подождать когда Бастрыкин прикажет.
12:14:30 26-07-2023
Сотрудники правоохранительных органов и службы безопасности банка никогда не будут беспокоиться и звонить о якобы подозрительных лицах которые пытаются оформить кредит, снять деньги и т.д. Такую заботу могут предоставить только мошенники. Вот примерно такую памятку должны предоставлять Банк и Полиция.