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Жительница Барнаула поверила мошенникам и отдала им 820 тысяч рублей

Полицейские возбудили уголовное дело

26 июля 2023, 10:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жительница Барнаула стала жертвой телефонных мошенников и лишилась крупной суммы денег, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Аферисты использовали классическую схему обмана, представившись сотрудниками правоохранительных органов и службы безопасности банка и заявив, что на ее имя неизвестные пытаются оформить кредит. 

В итоге женщина поддалась уговорам обезопасить накопительный счет, перевела мошенникам собственные 700 тысяч рублей и еще взяла 120 тысяч с кредитки.

Позже горожанка осознала свою ошибку и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница Благовещенского района Алтайского края отдала мошенникам полмиллиона под предлогом защиты денег.

Барнаул Происшествия Мошенники

Комментарии 3

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Гость

10:54:36 26-07-2023

Полицейские возбудили уголовное дело Дела по данным видам возбуждают следователи, а это юстиция.

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Гость

12:09:04 26-07-2023

Полицейские возбудили уголовное дело --- неужели без Бастрыкина, надо было подождать когда Бастрыкин прикажет.

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Гость

12:14:30 26-07-2023

Сотрудники правоохранительных органов и службы безопасности банка никогда не будут беспокоиться и звонить о якобы подозрительных лицах которые пытаются оформить кредит, снять деньги и т.д. Такую заботу могут предоставить только мошенники. Вот примерно такую памятку должны предоставлять Банк и Полиция.

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