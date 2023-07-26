Жительница Барнаула поверила мошенникам и отдала им 820 тысяч рублей

Полицейские возбудили уголовное дело

26 июля 2023, 10:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жительница Барнаула стала жертвой телефонных мошенников и лишилась крупной суммы денег, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Аферисты использовали классическую схему обмана, представившись сотрудниками правоохранительных органов и службы безопасности банка и заявив, что на ее имя неизвестные пытаются оформить кредит.

В итоге женщина поддалась уговорам обезопасить накопительный счет, перевела мошенникам собственные 700 тысяч рублей и еще взяла 120 тысяч с кредитки.

Позже горожанка осознала свою ошибку и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница Благовещенского района Алтайского края отдала мошенникам полмиллиона под предлогом защиты денег.