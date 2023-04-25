Барнаульцы собрались в очередь к бесплатным автобусам в Родительский день

Транспорт будет ходить с 07:00 до 18:00

25 апреля 2023, 09:28, ИА Амител

















































Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

25 апреля в Родительский день барнаульцы собираются в очередь к бесплатным автобусам, которые следуют к кладбищам. Корреспондент amic.ru побывал на остановке, где люди отправляются к Новомихайловскому кладбищу.

Организовать посадку помогают представители народной дружины.

Напомним, автобусы в Родительский день будут ходить по следующим направлениям:

Михайловское кладбище – автобусами с конечной остановки "Микрорайон Урожайный";

Гоньбинское кладбище – автобусами с остановки "Гипермаркет Алтай";

Власихинское кладбище – автобусами с остановки "Площадь Текстильщиков", трамваями с Малаховского кольца до депо № 3;

Черницкое кладбище – автобусами с остановки пункта "Кордон", трамваями с депо № 1 до остановки "Кордон".

Работать транспорт будет с 07:00 до 18:00.