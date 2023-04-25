Барнаульцы собрались в очередь к бесплатным автобусам в Родительский день
Транспорт будет ходить с 07:00 до 18:00
25 апреля 2023, 09:28, ИА Амител
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
25 апреля в Родительский день барнаульцы собираются в очередь к бесплатным автобусам, которые следуют к кладбищам. Корреспондент amic.ru побывал на остановке, где люди отправляются к Новомихайловскому кладбищу.
Организовать посадку помогают представители народной дружины.
Напомним, автобусы в Родительский день будут ходить по следующим направлениям:
- Михайловское кладбище – автобусами с конечной остановки "Микрорайон Урожайный";
- Гоньбинское кладбище – автобусами с остановки "Гипермаркет Алтай";
- Власихинское кладбище – автобусами с остановки "Площадь Текстильщиков", трамваями с Малаховского кольца до депо № 3;
- Черницкое кладбище – автобусами с остановки пункта "Кордон", трамваями с депо № 1 до остановки "Кордон".
Работать транспорт будет с 07:00 до 18:00.
09:35:34 25-04-2023
Сколько ж проезд стоит туда, что так люди бесплатно хотят? Или дело принципа?
09:40:42 25-04-2023
Да дело даже не в бесплатности. Сейчас везде тариф 30 руб. А бабки вообще бесплатно ездят по проездным. ГЛАВНОЕ В КОЛИЧЕСТВЕ АВТОБУСОВ. 117 ХОДИТ РЕДКО, А НАРОДУ МНОГО.
18:08:13 25-04-2023
Гость (09:40:42 25-04-2023) Да дело даже не в бесплатности. Сейчас везде тариф 30 руб. ... БЕСПЛАТНО ПО ПРОЕЗДНЫМ...проездной денег стоит.
09:41:51 25-04-2023
стадо. есть 364 дня в году. спокойно езжай. а тут 60 рублей. такие великие деньжища
10:01:05 25-04-2023
Гость (09:41:51 25-04-2023) стадо. есть 364 дня в году. спокойно езжай. а тут 60 рублей... Соглашусь , как же это бесит !!! Больше дней нет , обязательно сегодня , огромные пробки , количество автобусов на городских маршрутах сокращается . И смысл ? Ходите к живым , дарите цветы ,общайтесь. Нет при жизни не общались , а сейчас вспомнили .
11:41:48 25-04-2023
Гость (10:01:05 25-04-2023) Соглашусь , как же это бесит !!! Больше дней нет , обязатель... С чего вы взяли, что с живыми не общались? По себе судите?
12:10:40 25-04-2023
Гость (11:41:48 25-04-2023) С чего вы взяли, что с живыми не общались? По себе судите?... Нет не по себе , очень много знакомых таких . Я посещаю кладбище не в этот " единственный день"
10:01:53 25-04-2023
Гость (09:41:51 25-04-2023) стадо. есть 364 дня в году. спокойно езжай. а тут 60 рублей... Соглашусь , как же это бесит !!! Больше дней нет , обязательно сегодня , огромные пробки , количество автобусов на городских маршрутах сокращается . И смысл ? Ходите к живым , дарите цветы ,общайтесь. Нет при жизни не общались , а сейчас вспомнили . И еще напьются там в хлам .
10:07:10 25-04-2023
Как говорила моя бабушка, что в этот день все души покойников выходят к воротам встречать своих родственников. И если к кому-то не пришли, душа их не спокойна. Хотя в этот день можно пойти в церковь и помянуть. Это равнозначно.
10:14:24 25-04-2023
все души покойников выходят к воротам встречать своих родственников. - т.е там тоже дурдом и давка
10:32:03 25-04-2023
Гость (10:14:24 25-04-2023) все души покойников выходят к воротам встречать своих родст... точняк )))) пробки , очередь
15:52:01 25-04-2023
Гость (10:14:24 25-04-2023) все души покойников выходят к воротам встречать своих родст... Тайну Коко насмотрелись?
10:17:34 25-04-2023
Ходите к живым , дарите цветы ,общайтесь - а тут им некогда.. а потом типа мы вон какие православные стали сразу после смерти человека
10:29:16 25-04-2023
И если к кому-то не пришли, душа их не спокойна.___ Эээ... а как узнать пришли или нет?
10:32:45 25-04-2023
. а как узнать пришли или нет? - хм.. может смс скинут
11:41:18 25-04-2023
Гость (09:41:51 25-04-2023) стадо. есть 364 дня в году. спокойно езжай. а тут 60 рублей... Едут-то на Родительский день. А он не 364 дня в году. Вы бы так про Новогоднюю ёлку еще сказали - что вам всем ёлки нужны именно к 1 января? Вон в году 364 дня, покупайте и наряжайте хоть круглый год.
11:51:59 25-04-2023
Сроду Елку не покупаем. На могилки ездим в любое время были 14 апреля народу никого, тишина, солнышко, летом и осенью еще ездим.
11:57:31 25-04-2023
Едут-то на Родительский день - А если бы Вам сказали что Род. день 25 января например Вы бы все туда стадом поперлись? Ведь ТАК НУЖНО, пофиг на мороз/метель.
12:16:36 25-04-2023
Гость (11:57:31 25-04-2023) Едут-то на Родительский день - А если бы Вам сказали что Ро... А мы и ездим, у нас все похоронены на деревенском кладбище в лесу. Навещаем живых родственников, и на кладбище к умершим заезжаем.
12:29:03 25-04-2023
А мы и ездим - Вы читали что написано? Если бы сказали что Родительский день на сейчас а зимой.
14:09:18 25-04-2023
Гость (12:29:03 25-04-2023) А мы и ездим - Вы читали что написано? Если бы сказали что Р... А вы читали? Я пишу черным по белому - МЫ ЕЗДИМ. Зимой в том числе. Не прям 25 января, но на зимние выходные.
15:58:02 25-04-2023
Тайну Коко смотрели - но мы взрослые люди и не верим в сказки, тем паче не русско/народные
15:58:40 25-04-2023
но на зимние выходные - во врать то, горки строите?
16:10:26 25-04-2023
Сейчас посмотрела как ходят автобусы на михайловское интервал движения не более 5 минут . Вопрос к ответственным лицам почему в нашем городе беда с маршрутами 1 и 10 (это только моя боль, наверняка есть и другие ) интервал 10 может достигать 45 минут ! В выходные вообще не ходит , а 20 лет назад на этом маршруте работало несколько двухэтажных автобусов. А сейчас ситуация SOS . При том что его продлили .Как так ?
18:11:11 25-04-2023
Гость (09:40:42 25-04-2023) Да дело даже не в бесплатности. Сейчас везде тариф 30 руб. ... БЕСПЛАТНО ПО ПРОЕЗДНЫМ...проездной денег стоит.
18:26:28 25-04-2023
Вообще то надо ездить в определенные дни ,а ни когда тебе вздумается и в остальные дни так автобусы не ходят ,какие есть люди злобные ,спасибо администрации ,что выделяют автобусы