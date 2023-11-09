Жительница Бийска отдала мошенникам почти 3 млн рублей

Лжебанкиры посоветовали горожанке перевести все деньги на "резервный" счет

09 ноября 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

56-летняя жительница Бийска обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

Горожанка рассказала, что ей позвонили незнакомцы под видом банкиров и сообщили о мошеннических действиях с ее счетами. Женщине предложили перевести сбережения на "резервный" счет.

"Женщина сняла все деньги, включая кредитные, и перевела их по инструкции. Когда 2,75 млн рублей были уже у аферистов, бийчанка поняла, что ее обманули", – рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Ранее 71-летняя жительница Рубцовска отдала мошенникам 1,5 млн рублей.