Жительница Новосибирска живет в коммуналке с семью птицами и мечтает открыть приют
Девушка помогает старым и больным попугаям
03 июля 2025, 08:44, ИА Амител
Жительница Новосибирска Анастасия Меренцева живет в коммунальной квартире с пятью попугаями, стрижом и трясогузкой, пишет "КП-Новосибирск".
С детства девушка мечтала о попугае, но завести птицу не удалось из-за кошек бабушки. После школы Анастасия окончила колледж пищевой промышленности, работала мастером колбасного цеха. В 20 лет забеременела от жениха, но отношения не сложились. После родов четыре года назад она купила комнату в коммуналке и устроилась няней, а через год — купила волнистого попугая Люси и следом — самца кореллы Рики, который улетел от хозяйки.
После этого девушка приобрела "жениха" для Люси и отдала обоих птиц в добрые руки. Затем в интернете стала находить объявления о продаже старых, больных и слепых попугаев — и не смогла пройти мимо.
Первой стала слепая корелла с переломом лапы, катарактой и вирусным заболеванием — птицу обследовали, но спасти не удалось. Затем была семилетняя самка ожерелового попугая, от которого отказались бывшие хозяева после разведения. Анастасия выкупила ее за 7 тысяч рублей и еще около 100 тысяч потратила на лечение, но и этой птице ветврачи жизнь спасти не смогли.
Анастасия тогда мечтала выучиться на ветеринара. Но из-за работы и ребенка было не до этого. В итоге все узнавала на форумах, в книгах и у орнитологов. Так стала разбираться в болезнях и лекарствах, продолжая покупать птиц, лечить и пристраивать их в добрые руки.
"Удалось спасти девять птиц, сейчас у меня в комнате площадью 15 квадратных метров живут: я, сын, пять попугаев, стриж и птенец трясогузки", — сообщила она.
Сибирячка не стала держать птиц в клетках, а оборудовала для них гнезда и жердочки, чтобы они быстрее выздоравливали. Соседка по коммуналке жаловалась на пернатых, но проверка нарушений не выявила.
Меренцева признается, что на птиц у нее уходит все свободное время. Ее поддерживает мать и молодой человек, но некоторые родственники не понимают, зачем тратить по 20 тысяч рублей на обследования птицы. Тем не менее девушка смогла набрать десятки тысяч подписчиков в соцсетях, которые активно помогают птичкам донатами. Анастасия заявила, что мечтает о частном доме и собственном приюте для попугаев, но пока такой возможности нет.
09:01:49 03-07-2025
Точно от жениха забеременела???
09:12:51 03-07-2025
Гость (09:01:49 03-07-2025) Точно от жениха забеременела???... познакомьтесь.
узнайте.
помогите.
чем острить-то.
10:55:26 03-07-2025
Musik (09:12:51 03-07-2025) познакомьтесь.узнайте.помогите.чем острить-то.... Тоже брошенка ?
11:27:08 03-07-2025
Гость (10:55:26 03-07-2025) Тоже брошенка ?... от меня живой ещё никто не уходил.
10:12:14 03-07-2025
пусть у нее все получится! ❤️
птичкам мало кто помогает, и найти ветеренара- орнитолога для диких птиц практически невозможно, если они не краснокнижные. да и для домашнего попугая, тот ещё квест.
у меня дома тоже дикий спасеныш невыпускной живёт. растить и лечить приходилось по форумам в Интернете.
11:28:09 03-07-2025
Элен без ребят (10:12:14 03-07-2025) пусть у нее все получится! ❤️птичкам мало кто помогает, ... Надеюсь не ворона? Я из них суп каждый год на 9 мая варю но меньше их почему то не становится. А ворона сейчас самая вредная и самая многочисленная птица в России и мой весенний суп из воронят на положение дел никак не влияет.
Вкус как у курицы.
23:25:46 03-07-2025
Элен без ребят (10:12:14 03-07-2025) пусть у нее все получится! ❤️птичкам мало кто помогает, ... НОЕВ КОВЧЕГ есть, там нужна помощь всегда - это помощь именно диким животным, лечение и адаптация
13:50:05 03-07-2025
Дурдом по ней плачет, похоже)