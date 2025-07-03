Жительница Новосибирска живет в коммуналке с семью птицами и мечтает открыть приют

Девушка помогает старым и больным попугаям

03 июля 2025, 08:44, ИА Амител

Фото: Kevin Mueller / unsplash.com

Жительница Новосибирска Анастасия Меренцева живет в коммунальной квартире с пятью попугаями, стрижом и трясогузкой, пишет "КП-Новосибирск".

С детства девушка мечтала о попугае, но завести птицу не удалось из-за кошек бабушки. После школы Анастасия окончила колледж пищевой промышленности, работала мастером колбасного цеха. В 20 лет забеременела от жениха, но отношения не сложились. После родов четыре года назад она купила комнату в коммуналке и устроилась няней, а через год — купила волнистого попугая Люси и следом — самца кореллы Рики, который улетел от хозяйки.

После этого девушка приобрела "жениха" для Люси и отдала обоих птиц в добрые руки. Затем в интернете стала находить объявления о продаже старых, больных и слепых попугаев — и не смогла пройти мимо.

Первой стала слепая корелла с переломом лапы, катарактой и вирусным заболеванием — птицу обследовали, но спасти не удалось. Затем была семилетняя самка ожерелового попугая, от которого отказались бывшие хозяева после разведения. Анастасия выкупила ее за 7 тысяч рублей и еще около 100 тысяч потратила на лечение, но и этой птице ветврачи жизнь спасти не смогли.

Анастасия тогда мечтала выучиться на ветеринара. Но из-за работы и ребенка было не до этого. В итоге все узнавала на форумах, в книгах и у орнитологов. Так стала разбираться в болезнях и лекарствах, продолжая покупать птиц, лечить и пристраивать их в добрые руки.

"Удалось спасти девять птиц, сейчас у меня в комнате площадью 15 квадратных метров живут: я, сын, пять попугаев, стриж и птенец трясогузки", — сообщила она.

Сибирячка не стала держать птиц в клетках, а оборудовала для них гнезда и жердочки, чтобы они быстрее выздоравливали. Соседка по коммуналке жаловалась на пернатых, но проверка нарушений не выявила.

Меренцева признается, что на птиц у нее уходит все свободное время. Ее поддерживает мать и молодой человек, но некоторые родственники не понимают, зачем тратить по 20 тысяч рублей на обследования птицы. Тем не менее девушка смогла набрать десятки тысяч подписчиков в соцсетях, которые активно помогают птичкам донатами. Анастасия заявила, что мечтает о частном доме и собственном приюте для попугаев, но пока такой возможности нет.