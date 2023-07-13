Жительница Подмосковья заставляла дочь снимать секс с сожителем

Правоохранители возбудили уголовное дело

13 июля 2023, 13:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В подмосковном городе Яхроме мать с сожителем заставляла 16-летнюю дочь снимать на видео их любовные утехи, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Полицейские узнали о преступлениях и возбудили в отношении пары уголовное дело по статье о развратных действиях группой или по предварительному сговору.

45-летнего сожителя задержали, а 37-летнюю мать поместили под подписку о невыезде.

Ранее жительница Ростовской области снимала порно со своей 10-летней дочерью. По словам женщины, делала она это ради получения денег.