НОВОСТИПроисшествия

Жительница Рубцовска "обезопасила" деньги с кредитки после звонка от "сотрудника ФСБ"

Полицейские возбудили уголовное дело

05 июля 2025, 13:59, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com
Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

28-летняя жительница Рубцовска лишилась 210 тысяч рублей после разговора с мошенниками, сообщили в МВД Алтайского края.

Девушке позвонил в мессенджере якобы сотрудник здравоохранения и заявил о необходимости продлить срок действия ее полиса.

"Далее позвонил следующий неизвестный, представился сотрудником портала Госуслуг и сообщил, что в отношении нее совершаются мошеннические действия. После этого ей звонил уже якобы сотрудник ФСБ, которому удалось убедить потерпевшую следовать его четким инструкциям", — рассказали в МВД.

В итоге горожанка перевела с кредитной карты на дебетовую 210 тысяч рублей, а затем отправила всю сумму на "безопасный счет". Возбуждено уголовное дело.

Ранее 81-летняя пенсионерка из Барнаула обманула работницу банка и перевела мошенникам более 200 тысяч рублей.

Алтайский край Мошенники

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

15:29:00 05-07-2025

вот откуда у людей такое ЧСВ, что звонок из ФСБ они считают нормой?))

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Свирепый Чарли

17:24:34 05-07-2025

Гость (15:29:00 05-07-2025) вот откуда у людей такое ЧСВ, что звонок из ФСБ они считают ... Как утверждают знающие люди, альтернативно одаренных в России еще лет на 200 припасено.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:36:01 05-07-2025

Поставить на учет в дурку и назначить опекуна!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

20:01:00 05-07-2025

Обманутых надо лишать права электронных платежей.
Всё лично-налично.

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров