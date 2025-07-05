Жительница Рубцовска "обезопасила" деньги с кредитки после звонка от "сотрудника ФСБ"
Полицейские возбудили уголовное дело
05 июля 2025, 13:59, ИА Амител
28-летняя жительница Рубцовска лишилась 210 тысяч рублей после разговора с мошенниками, сообщили в МВД Алтайского края.
Девушке позвонил в мессенджере якобы сотрудник здравоохранения и заявил о необходимости продлить срок действия ее полиса.
"Далее позвонил следующий неизвестный, представился сотрудником портала Госуслуг и сообщил, что в отношении нее совершаются мошеннические действия. После этого ей звонил уже якобы сотрудник ФСБ, которому удалось убедить потерпевшую следовать его четким инструкциям", — рассказали в МВД.
В итоге горожанка перевела с кредитной карты на дебетовую 210 тысяч рублей, а затем отправила всю сумму на "безопасный счет". Возбуждено уголовное дело.
Ранее 81-летняя пенсионерка из Барнаула обманула работницу банка и перевела мошенникам более 200 тысяч рублей.
15:29:00 05-07-2025
вот откуда у людей такое ЧСВ, что звонок из ФСБ они считают нормой?))
17:24:34 05-07-2025
Гость (15:29:00 05-07-2025) вот откуда у людей такое ЧСВ, что звонок из ФСБ они считают ... Как утверждают знающие люди, альтернативно одаренных в России еще лет на 200 припасено.
19:36:01 05-07-2025
Поставить на учет в дурку и назначить опекуна!
20:01:00 05-07-2025
Обманутых надо лишать права электронных платежей.
Всё лично-налично.