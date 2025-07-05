Жительница Рубцовска "обезопасила" деньги с кредитки после звонка от "сотрудника ФСБ"

Полицейские возбудили уголовное дело

05 июля 2025, 13:59, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

28-летняя жительница Рубцовска лишилась 210 тысяч рублей после разговора с мошенниками, сообщили в МВД Алтайского края.

Девушке позвонил в мессенджере якобы сотрудник здравоохранения и заявил о необходимости продлить срок действия ее полиса.

"Далее позвонил следующий неизвестный, представился сотрудником портала Госуслуг и сообщил, что в отношении нее совершаются мошеннические действия. После этого ей звонил уже якобы сотрудник ФСБ, которому удалось убедить потерпевшую следовать его четким инструкциям", — рассказали в МВД.

В итоге горожанка перевела с кредитной карты на дебетовую 210 тысяч рублей, а затем отправила всю сумму на "безопасный счет". Возбуждено уголовное дело.

Ранее 81-летняя пенсионерка из Барнаула обманула работницу банка и перевела мошенникам более 200 тысяч рублей.