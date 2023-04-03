Число раненых при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге возросло до 30
В результате произошедшего погиб военкор Владлен Татарский
03 апреля 2023, 07:45, ИА Амител
Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге возросло до 30, пишут "Известия" со ссылкой на Минздрав РФ.
"24 пострадавших доставлены в медицинские учреждения Санкт-Петербурга с места происшествия. Ещё шесть пострадавших обратились за медицинской помощью самостоятельно спустя некоторое время после инцидента", – говорится в сообщении.
При этом среди раненых есть подросток. Состояние шести пострадавших оценивается как тяжёлое, остальные 24 человека – в состоянии средней и лёгкой степени тяжести.
Напомним, инцидент случился вечером 2 апреля. В тот момент в заведении находился военкор Владлен Татарский, где он встречался с подписчиками. Как рассказали очевидцы, взрывчатку принесла девушка в статуэтке – это был подарок журналисту. В результате произошедшего Татарский погиб. СК возбудил дело об убийстве.
08:01:06 03-04-2023
А вот в кукуев приезжают из гейропы все, кто хотят. Ничего не боятся. Знают, что "наши" "не поддаются на провокации". Им хоть "целуй" в глаза, хоть северные потоку взрывай...
08:08:30 03-04-2023
Впереди новые "девяностые". Только всё будет намного ожесточённее и кровавее.
09:16:04 03-04-2023
Гость, причём тут девяностые с бандитским захватом и разделом имущества и собственности?
10:40:41 03-04-2023
Впереди новые "девяностые" --- про военкоров в 90-е даже не знали. Новые 40-е
10:41:39 03-04-2023
"наши" "не поддаются на провокации" --- да, тоже заметил. Говорят, гиперзвук не используется
12:55:43 03-04-2023
***про военкоров в 90-е даже не знали***
Это детишки не знали. А военкоры были в Афганистане, в 1-ю чеченскую, 2-ю чеченскую, во всех локальных конфликтах и горячих точках, которых очень много.
13:39:36 03-04-2023
А военкоры были в Афганистан --- это детишки не знают, что военкоров в Афгане, в 90-е не было, потому что они в 89-м из Афгана ушли))
13:41:11 03-04-2023
А вторая чеченская началась, когда 90-е закончились