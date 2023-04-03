Число раненых при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге возросло до 30

В результате произошедшего погиб военкор Владлен Татарский

03 апреля 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге возросло до 30, пишут "Известия" со ссылкой на Минздрав РФ.

"24 пострадавших доставлены в медицинские учреждения Санкт-Петербурга с места происшествия. Ещё шесть пострадавших обратились за медицинской помощью самостоятельно спустя некоторое время после инцидента", – говорится в сообщении.

При этом среди раненых есть подросток. Состояние шести пострадавших оценивается как тяжёлое, остальные 24 человека – в состоянии средней и лёгкой степени тяжести.

Напомним, инцидент случился вечером 2 апреля. В тот момент в заведении находился военкор Владлен Татарский, где он встречался с подписчиками. Как рассказали очевидцы, взрывчатку принесла девушка в статуэтке – это был подарок журналисту. В результате произошедшего Татарский погиб. СК возбудил дело об убийстве.