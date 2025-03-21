Жителя Алтая оштрафовали за помощь товарищу, укравшему 283 кг башмаков
На личной машине он помог вывезти украденное со склада
21 марта 2025, 10:16, ИА Амител
В Алтайском крае мужчина заплатил уголовный штраф, чтобы не оказаться за решеткой, сообщает региональная ФССП.
"40-летний житель Заринска на личном автомобиле помог вывезти со склада башмаки стрелочного перевода и накладки общей массой 283 кг в один из пунктов сдачи приема металла в Заринске. За пособничество в преступлении суд приговорил мужчину к штрафу в 100 тыс. рублей", – рассказали в ведомстве.
Судебные приставы вручили должнику постановление о возбуждении исполнительного производства и объяснили, что уголовный штраф может быть заменен реальным лишением свободы. После этого мужчина оплатил долг.
Ранее в ФССП рассказали об упрямой женщине, которой придется и большой штраф заплатить, и 100 часов отработать.
10:26:06 21-03-2025
башмаки надо в кавычки взять !
11:17:29 21-03-2025
Башмачник Папа Карло уже не тот