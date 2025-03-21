НОВОСТИПроисшествия

Жителя Алтая оштрафовали за помощь товарищу, укравшему 283 кг башмаков

На личной машине он помог вывезти украденное со склада

21 марта 2025, 10:16, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

В Алтайском крае мужчина заплатил уголовный штраф, чтобы не оказаться за решеткой, сообщает региональная ФССП.

"40-летний житель Заринска на личном автомобиле помог вывезти со склада башмаки стрелочного перевода и накладки общей массой 283 кг в один из пунктов сдачи приема металла в Заринске. За пособничество в преступлении суд приговорил мужчину к штрафу в 100 тыс. рублей", – рассказали в ведомстве.

Судебные приставы вручили должнику постановление о возбуждении исполнительного производства и объяснили, что уголовный штраф может быть заменен реальным лишением свободы. После этого мужчина оплатил долг.

Ранее в ФССП рассказали об упрямой женщине, которой придется и большой штраф заплатить, и 100 часов отработать.

Судебный пристав / Фото: r22.fssp.gov.ru

Жительница Алтая выплатила долги по штрафам, но уже в двойном размере

После суда женщина одумалась и поспешила рассчитаться с задолженностью
НОВОСТИОбщество
Алтайский край штрафы ФССП

Комментарии 2

Avatar Picture
Шинник

10:26:06 21-03-2025

башмаки надо в кавычки взять !

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:17:29 21-03-2025

Башмачник Папа Карло уже не тот

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров