Жителя Алтая отправили в "строгую колонию" за кражу 15 тысяч рублей не у тех людей

Мужчина вытащил деньги из сумки и убежал

02 мая 2023, 17:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае осудили мужчину, укравшего деньги у семьи, находящейся в непростом материальном положении, сообщает в своём Telegram-канале Объединённая пресс-служба судов региона.

Инцидент произошёл в апреле в селе Смоленском. Мужчина пришёл в гости к знакомой, там увидел сумку с деньгами, взял 15 600 рублей и скрылся.

"Доход семьи потерпевшей состоял из детских пособий и подработок. На иждивении находятся двое несовершеннолетних детей. Потеря четверти дохода в холодное время года поставило семью в затруднительное положение", – рассказали в пресс-службе.

Мужчину отправили в колонию строгого режима на два года и два месяца за "кражу с причинением значительного ущерба".

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