Жителя Алтая отправили в "строгую колонию" за кражу 15 тысяч рублей не у тех людей
Мужчина вытащил деньги из сумки и убежал
02 мая 2023, 17:51, ИА Амител
В Алтайском крае осудили мужчину, укравшего деньги у семьи, находящейся в непростом материальном положении, сообщает в своём Telegram-канале Объединённая пресс-служба судов региона.
Инцидент произошёл в апреле в селе Смоленском. Мужчина пришёл в гости к знакомой, там увидел сумку с деньгами, взял 15 600 рублей и скрылся.
"Доход семьи потерпевшей состоял из детских пособий и подработок. На иждивении находятся двое несовершеннолетних детей. Потеря четверти дохода в холодное время года поставило семью в затруднительное положение", – рассказали в пресс-службе.
Мужчину отправили в колонию строгого режима на два года и два месяца за "кражу с причинением значительного ущерба".
Ранее жительница Воронежской области украла деньги у осиротевших племянников, чтобы купить дорогого щенка.
18:12:30 02-05-2023
Ну скорее не тот украл, а не у тех. Вот у нас недавно человек за 100 миллионов , условный срок получил.
19:41:10 02-05-2023
Гость (18:12:30 02-05-2023) Ну скорее не тот украл, а не у тех. Вот у нас недавно челове... а этот типа не вор и нужно понять и простить?
22:36:20 02-05-2023
Элен без ребят (19:41:10 02-05-2023) а этот типа не вор и нужно понять и простить? ... Нет тоже типа вор. Но 15 тыс = 2,5 строгого. А 100 млн = 7 условно Ракова вон 50 млн подрезала, так вообще работает дальше где-то в госструктуре
19:43:14 02-05-2023
вот еще бы поинтересоваться почему родители двоих детей не работают, перебиваясь случайными подработками, и живут на пособие?
20:02:36 02-05-2023
15 тысяч это четверть доходов от пособий и мелких подработок в деревне??? нигде, никто перекоса не наблюдает? люди работают и часть из них 60 тысяч на 4-х человек не всегда видят... а тут иждивенцы общества...