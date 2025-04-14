Жителя алтайского села, который пытался подорвать полицейских, заключили под стражу
Такая мера пресечения будет действовать два месяца
14 апреля 2025, 16:00, ИА Амител
Целинный районный суд заключил под стражу жителя села Бочкари, который стрелял в односельчанина и бросал в полицейских гранаты. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.
Правоохранители полагают, что на свободе обвиняемый может скрыться от следствия и суда, чтобы избежать наказания за посягательство на жизнь и здоровье сотрудников полиции. Причастность мужчины к правонарушению подтверждается доказательствами, собранными по делу.
14 апреля сельчанина заключили под стражу на два месяца. В законную силу постановление суда еще не вступило.
Напомним, 5 апреля 45-летний житель Бочкарей "на почве личных неприязненных отношений" стал угрожать односельчанину и стрелять по нему из самодельного оружия. Полицейские, прибывшие на место происшествия, попытались пресечь действия правонарушителя. Но мужчина начал сопротивляться и бросать в них гранаты.
"По счастливой случайности никто из граждан и полицейских не пострадал", – рассказали в Следственном комитете по Алтайскому краю.
Злоумышленника удалось задержать. В его доме обнаружили огнестрельное оружие и взрывчатку, которые он сам изготавливал в домашних условиях.
В отношении сельчанина возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура.
17:09:00 14-04-2025
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