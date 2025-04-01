Жителя Барнаула будут судить за убийство конкурента по бизнесу 20 лет назад
Предпринимателю грозит до 20 лет лишения свободы
01 апреля 2025, 10:14, ИА Амител
В Барнауле перед судом предстанет 45-летний житель, который с товарищами расстрелял конкурента по бизнесу по приему металлолома, сообщает алтайский СК.
"Несколько лет обвиняемый вместе со знакомым занимался предпринимательской деятельностью по приему лома черного метала в селе Топчиха. В 2005 году, узнав, что аналогичным бизнесом на указанной территории стал заниматься 58-летний житель Барнаула, напарники решили убить конкурента, склонив также к совершению особо тяжкого преступления путем уговоров и подкупа своего знакомого, имеющего связи в криминальной среде", – рассказали в ведомстве.
Предприниматели купили автомобиль и утром 17 июля 2005 года подъехали к гаражному боксу на улице Папанинцев в Барнауле, где убили конкурента, выстрелив в него несколько раз.
Долгое время убийство оставалось нераскрытым. В октябре 2024 года производство по делу возобновили. Следователи тщательно проанализировали ранее собранные доказательства, изучили все обстоятельства, отработали необходимый круг лиц, в результате выявили мотив преступления.
Как уточняет региональная прокуратура, уголовное дело в отношении двоих соучастников бизнесмена выделено в отдельное производство.
Предпринимателю грозит до 20 лет лишения свободы за "убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, по найму".
10:49:16 01-04-2025
Пока платил, сотрудник молчал, а потом "Следователи тщательно проанализировали"...
10:50:22 01-04-2025
Зачем житель Барнаула решил отжать бизнес у топчихинского хлопчика?
11:02:03 01-04-2025
Вывод из рассказа один.
Если по молодости натворил. Ни кому свои пальчики не показывай.
Не нужно из полицаев пинкертонов городить
11:59:05 01-04-2025
Типа в деле были отпечатки, а сейчас при оплате улыбкой (образно говоря) система увидела совпадение?
12:15:18 01-04-2025
Гость (11:59:05 01-04-2025) Типа в деле были отпечатки, а сейчас при оплате улыбкой (обр... Сын убитого установил свидетелей и сообщил об этом в правоохранительные органы
14:57:13 01-04-2025
типичное быдло из 90х которые убирают конкурентов а потом на суде доказывают невиновность так как сидеть никто не хочет, и когда выдают обвинительный приговор от 20 и выше еще и возмущаются.
18:29:32 01-04-2025
Дофига такого было. По цветмету вообще жесть была.