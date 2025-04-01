Жителя Барнаула будут судить за убийство конкурента по бизнесу 20 лет назад

Предпринимателю грозит до 20 лет лишения свободы

01 апреля 2025, 10:14, ИА Амител

Гильза / Фото: СУ СК по Алтайскому краю

В Барнауле перед судом предстанет 45-летний житель, который с товарищами расстрелял конкурента по бизнесу по приему металлолома, сообщает алтайский СК.

"Несколько лет обвиняемый вместе со знакомым занимался предпринимательской деятельностью по приему лома черного метала в селе Топчиха. В 2005 году, узнав, что аналогичным бизнесом на указанной территории стал заниматься 58-летний житель Барнаула, напарники решили убить конкурента, склонив также к совершению особо тяжкого преступления путем уговоров и подкупа своего знакомого, имеющего связи в криминальной среде", – рассказали в ведомстве.

Предприниматели купили автомобиль и утром 17 июля 2005 года подъехали к гаражному боксу на улице Папанинцев в Барнауле, где убили конкурента, выстрелив в него несколько раз.

Долгое время убийство оставалось нераскрытым. В октябре 2024 года производство по делу возобновили. Следователи тщательно проанализировали ранее собранные доказательства, изучили все обстоятельства, отработали необходимый круг лиц, в результате выявили мотив преступления.

Как уточняет региональная прокуратура, уголовное дело в отношении двоих соучастников бизнесмена выделено в отдельное производство.

Предпринимателю грозит до 20 лет лишения свободы за "убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, по найму".