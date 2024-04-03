Как и в предыдущие годы, противоклещевой иммуноглобулин вводится детям до 14 лет бесплатно

03 апреля 2024, 13:07, ИА Амител

Клещ сидит на пальце / Фото: unsplash.com

Сезон активности клещей в Алтайском крае начался в конце марта 2024 года. Региональный Роспотребнадзор рассказал, что делать и куда обращаться за помощью после укуса клеща.

Лабораторное исследование клеща на зараженность его вирусом клещевого энцефалита проводится в вирусологической лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" и ее филиалах:

в Бийске: ул. Советская, 78, понедельник-четверг с 8-30 до 16-42, пятница с 8-30 до 15-42, перерыв с 12-42 до 13-30, выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни, тел. 8 (3854) 34-94-12, 34-94-21.

в Рубцовске: ул. Краснознаменская, 118, понедельник-четверг с 8-30 до 16-45, пятница с 08-30 до 15-42, перерыв с 12-45 до 13-33, выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни, тел. 8(3855) 79-61-06;

в Заринске: ул. Горького, 16, понедельник-четверг с 8-30 до 16.42, пятница с 08-30 до 15-42, перерыв с 12-45 до 13-33, выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни, тел. 8 (385 95) 9-90-32;

в Славгороде: ул. К.Маркса, 281, понедельник-четверг с 8-30 до 16.42, пятница с 8-30 до 15-42, перерыв с 12-45 до 13-33, выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни, тел. 8 (385 68) 5-18-91;

в Камне-на-Оби: ул. Ленина, 77, понедельник-пятница с 8-30 до 11-00, выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни, тел. 8 (385 84) 2-55-33.

в Барнауле прием клещей на исследование и выдача результатов проводится по адресу: г. Барнаул, ул. Привокзальная, 47, понедельник – четверг с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-45 до 13-33; пятница с 8-00 до 10-00; выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни, тел. 8(3852) 50–68–27.

Кроме того, в Барнауле исследование клеща (как живого, так и неживого) на наличие вируса клещевого энцефалита проводится в страховой компании ООО "АСКО-МЕД-ПЛЮС", заборный пункт находится по адресу: ул. Малая Олонская, 17 и ул. 65 лет Победы, 6.

"Исследование клеща методом ПЦР проводится в течение 1 дня в случае доставки его в пункт приема до 10:00 часов. При доставке клеща позже 10:00 результат исследования выдается на следующий день", - уточнили в Роспотребнадзоре.

При обнаружении клещевого энцефалита в исследуемом клеще пострадавшему следует обратиться в пункты серопрофилактики в медицинских организациях по месту жительства для введения иммуноглобулина.

В ведомстве подчеркнули, что противоклещевой иммуноглобулин вводится детям до 14 лет бесплатно в Барнауле в травмпункте детской поликлиники № 9, в других городах и районах края – в детских поликлиниках по месту жительства. Взрослые обслуживаются через страховые компании: застрахованные – по страховым полисам, незастрахованные лица – за личные средства в пунктах серопрофилактики в медицинских организациях по месту жительства.

Травматологические пункты в Барнауле:

ул. Малахова 51, КГБУЗ "Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи №2", травмпункт, круглосуточно, тел. 8(3852) 40–06–49;

ул. Георгиева 13, детская поликлиника № 9, травмпункт, круглосуточно, тел. 8(3852) 72–08–15;

ул. Георгиева 51, городская поликлиника № 9, травмпункт, круглосуточно, тел. 8(3852) 47–77–26.

Пункты серопрофилактики в Барнауле: