Жителям Алтая рассказали, куда обращаться в случае укуса клеща
Как и в предыдущие годы, противоклещевой иммуноглобулин вводится детям до 14 лет бесплатно
03 апреля 2024, 13:07, ИА Амител
Сезон активности клещей в Алтайском крае начался в конце марта 2024 года. Региональный Роспотребнадзор рассказал, что делать и куда обращаться за помощью после укуса клеща.
Лабораторное исследование клеща на зараженность его вирусом клещевого энцефалита проводится в вирусологической лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" и ее филиалах:
- в Бийске: ул. Советская, 78, понедельник-четверг с 8-30 до 16-42, пятница с 8-30 до 15-42, перерыв с 12-42 до 13-30, выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни, тел. 8 (3854) 34-94-12, 34-94-21.
- в Рубцовске: ул. Краснознаменская, 118, понедельник-четверг с 8-30 до 16-45, пятница с 08-30 до 15-42, перерыв с 12-45 до 13-33, выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни, тел. 8(3855) 79-61-06;
- в Заринске: ул. Горького, 16, понедельник-четверг с 8-30 до 16.42, пятница с 08-30 до 15-42, перерыв с 12-45 до 13-33, выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни, тел. 8 (385 95) 9-90-32;
- в Славгороде: ул. К.Маркса, 281, понедельник-четверг с 8-30 до 16.42, пятница с 8-30 до 15-42, перерыв с 12-45 до 13-33, выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни, тел. 8 (385 68) 5-18-91;
- в Камне-на-Оби: ул. Ленина, 77, понедельник-пятница с 8-30 до 11-00, выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни, тел. 8 (385 84) 2-55-33.
- в Барнауле прием клещей на исследование и выдача результатов проводится по адресу: г. Барнаул, ул. Привокзальная, 47, понедельник – четверг с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-45 до 13-33; пятница с 8-00 до 10-00; выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни, тел. 8(3852) 50–68–27.
Кроме того, в Барнауле исследование клеща (как живого, так и неживого) на наличие вируса клещевого энцефалита проводится в страховой компании ООО "АСКО-МЕД-ПЛЮС", заборный пункт находится по адресу: ул. Малая Олонская, 17 и ул. 65 лет Победы, 6.
"Исследование клеща методом ПЦР проводится в течение 1 дня в случае доставки его в пункт приема до 10:00 часов. При доставке клеща позже 10:00 результат исследования выдается на следующий день", - уточнили в Роспотребнадзоре.
При обнаружении клещевого энцефалита в исследуемом клеще пострадавшему следует обратиться в пункты серопрофилактики в медицинских организациях по месту жительства для введения иммуноглобулина.
В ведомстве подчеркнули, что противоклещевой иммуноглобулин вводится детям до 14 лет бесплатно в Барнауле в травмпункте детской поликлиники № 9, в других городах и районах края – в детских поликлиниках по месту жительства. Взрослые обслуживаются через страховые компании: застрахованные – по страховым полисам, незастрахованные лица – за личные средства в пунктах серопрофилактики в медицинских организациях по месту жительства.
Травматологические пункты в Барнауле:
- ул. Малахова 51, КГБУЗ "Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи №2", травмпункт, круглосуточно, тел. 8(3852) 40–06–49;
- ул. Георгиева 13, детская поликлиника № 9, травмпункт, круглосуточно, тел. 8(3852) 72–08–15;
- ул. Георгиева 51, городская поликлиника № 9, травмпункт, круглосуточно, тел. 8(3852) 47–77–26.
Пункты серопрофилактики в Барнауле:
- ул. Малая Олонская, 17, ООО "АСКО-МЕД-ПЛЮС", в апреле: понедельник – четверг с 08-00 до 18.00; пятница с 08.00 до 17.00; суббота с 09-00 до 17.00, выходной воскресенье. В сезон активности клеща ежедневно до 21.00 без выходных, тел. 8(3852) 63–09–09;
- ул. 65 лет Победы, 6, понедельник – пятница с 8:00 до 18:00; суббота с 9:00 до 17:00; воскресенье выходной, тел. 8 (3852) 63–09–09.
- ул. Малахова 51, КГБУЗ "Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи №2", травмпункт, с 08.00 до 22.00, тел. 8(3852) 40–06–49;
- ул. Георгиева 13, КГБУЗ "Детская поликлиника № 9", травмпункт, круглосуточно, тел. 8(3852) 72–08–15;
- ул. Георгиева 51,КГБУЗ "Городская поликлиника № 9", травмпункт, круглосуточно, тел. 8(3852) 47–77–26.
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