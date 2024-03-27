На Алтае появились первые клещи

Ожили и стали выползать, так что будьте внимательны

27 марта 2024, 13:14, ИА Амител

Клещ в марте / Фото: t.me/solundar04

В Республике Алтай заметили первых клещей, сообщил 26 марта канал "Республика Алтай в Telegram".

"Ожили и стали выползать, так что будьте внимательны. Снято в Подгорном", - говорится в сообщении.

В комментариях к записи отмечают, что уже начали с собак снимать "очень активных клещей".

Напомним, в 2023 году клещи начали просыпаться в начале марта. 15 марта зарегистрировали первый случай присасывания клеща к человеку в Республике Алтай, а в Барнауле первый случай укуса клеща зафиксировали в конце марта.