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На Алтае появились первые клещи

Ожили и стали выползать, так что будьте внимательны

27 марта 2024, 13:14, ИА Амител

Клещ в марте / Фото: t.me/solundar04
Клещ в марте / Фото: t.me/solundar04

В Республике Алтай заметили первых клещей, сообщил 26 марта канал "Республика Алтай в Telegram".

"Ожили и стали выползать, так что будьте внимательны. Снято в Подгорном", - говорится в сообщении.

В комментариях к записи отмечают, что уже начали с собак снимать "очень активных клещей".

Напомним, в 2023 году клещи начали просыпаться в начале марта. 15 марта зарегистрировали первый случай присасывания клеща к человеку в Республике Алтай, а в Барнауле первый случай укуса клеща зафиксировали в конце марта.

Фото: amic.ru

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Сейчас эти советы особенно актуальны, поскольку угрожающие человеку насекомые проснулись во всех регионах России
НОВОСТИЗдоровье
Сезон клещей Республика Алтай

Комментарии 1

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гость

13:17:17 27-03-2024

Знакомая работает ветеринаром ,говорит уже ряд обращений с собаками было у нас в городе.

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