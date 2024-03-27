На Алтае появились первые клещи
Ожили и стали выползать, так что будьте внимательны
27 марта 2024, 13:14, ИА Амител
Клещ в марте / Фото: t.me/solundar04
В Республике Алтай заметили первых клещей, сообщил 26 марта канал "Республика Алтай в Telegram".
"Ожили и стали выползать, так что будьте внимательны. Снято в Подгорном", - говорится в сообщении.
В комментариях к записи отмечают, что уже начали с собак снимать "очень активных клещей".
Напомним, в 2023 году клещи начали просыпаться в начале марта. 15 марта зарегистрировали первый случай присасывания клеща к человеку в Республике Алтай, а в Барнауле первый случай укуса клеща зафиксировали в конце марта.
13:17:17 27-03-2024
Знакомая работает ветеринаром ,говорит уже ряд обращений с собаками было у нас в городе.