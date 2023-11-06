Жителям Барнаула предложат актуальные вакансии на предприятиях

7 ноября с 11:00 до 12:00 часов в торговом центре "Пионер" организуют выездной отдел кадров

06 ноября 2023, 16:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

7 ноября с 11:00 до 12:00 часов в торговом центре "Пионер" кадровый центр "Работа России" организует выездной отдел кадров. Как сообщает пресс-центр мэрии, там работодатели города представят актуальные вакансии.

Так, на "Барнаултрансмаш" требуются оператор станков с ПУ, наладчик станков с ЧПУ, слесарь МСР, электромонтер, токарь, станочник широкого профиля, слесарь-ремонтник, контролер станочных и слесарных работ. "Нортек" ищет рабочих на производство с обучением. Также им нужны уборщики, электромонтеры, грузчики, бухгалтеры, транспортировщики, менеджеры и другие.

Вакансии также предложит "Сибэнергомаш-БКЗ". Сейчас им нужен инженер-конструктор, младший юрисконсульт, машинист крана, фрезеровщик, электросварщик ручной сварки, котельщик, стропальщик, электромонтер. В "Новэкс" ищут кладовщика, продавца непродовольственных товаров, продавца-консультанта, слесаря-электрика по РЭО.

На выездном отделе кадров соискатели смогут пройти первичное собеседование с работодателем, найти для себя стабильную работу с достойными условиями труда.