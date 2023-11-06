Жителям Барнаула предложат актуальные вакансии на предприятиях
7 ноября с 11:00 до 12:00 часов в торговом центре "Пионер" организуют выездной отдел кадров
06 ноября 2023, 16:34, ИА Амител
7 ноября с 11:00 до 12:00 часов в торговом центре "Пионер" кадровый центр "Работа России" организует выездной отдел кадров. Как сообщает пресс-центр мэрии, там работодатели города представят актуальные вакансии.
Так, на "Барнаултрансмаш" требуются оператор станков с ПУ, наладчик станков с ЧПУ, слесарь МСР, электромонтер, токарь, станочник широкого профиля, слесарь-ремонтник, контролер станочных и слесарных работ. "Нортек" ищет рабочих на производство с обучением. Также им нужны уборщики, электромонтеры, грузчики, бухгалтеры, транспортировщики, менеджеры и другие.
Вакансии также предложит "Сибэнергомаш-БКЗ". Сейчас им нужен инженер-конструктор, младший юрисконсульт, машинист крана, фрезеровщик, электросварщик ручной сварки, котельщик, стропальщик, электромонтер. В "Новэкс" ищут кладовщика, продавца непродовольственных товаров, продавца-консультанта, слесаря-электрика по РЭО.
На выездном отделе кадров соискатели смогут пройти первичное собеседование с работодателем, найти для себя стабильную работу с достойными условиями труда.
17:43:12 06-11-2023
Предложат с зп 25-30 т. Р. И скажут это достойная зп.
19:56:45 06-11-2023
Серг (17:43:12 06-11-2023) Предложат с зп 25-30 т. Р. И скажут это достойная зп.... Это достойная зарплата, если ты ни черта не умеешь. Если ты профи в своей специальности, конечно же, ты запросишь больше.
23:01:25 06-11-2023
Гость (19:56:45 06-11-2023) Это достойная зарплата, если ты ни черта не умеешь. Если ты ... Ну допустим человек профессиональный кассир на кассовом аппарате . Он может запросить больше и ему заплатят?
07:50:44 07-11-2023
Гость (23:01:25 06-11-2023) Ну допустим человек профессиональный кассир на кассовом аппа... Если ты кассир, то и рассчитывай на зарплату кассира, а не топ-менеджера.
14:07:14 07-11-2023
Гость (07:50:44 07-11-2023) Если ты кассир, то и рассчитывай на зарплату кассира, а не т... А чем кассир хуже топ менеджера? НЕ человек? Кушать не хочет?
14:09:55 07-11-2023
Гость (07:50:44 07-11-2023) Если ты кассир, то и рассчитывай на зарплату кассира, а не т... Топ-менеджер это тот, который решает приклеить или прибить таблички?
09:51:02 07-11-2023
Серг (17:43:12 06-11-2023) Предложат с зп 25-30 т. Р. И скажут это достойная зп.... Там платят больше, только рабочий день 12 часов и один выходной в неделю.
19:20:21 06-11-2023
Обращался несколько раз, везде отказ...только через родственников и знакомых
19:21:48 06-11-2023
Обращался на завод, только через родственников и знакомых устроиться можно
21:46:43 06-11-2023
Коля (19:21:48 06-11-2023) Обращался на завод, только через родственников и знакомых ус... Ну всю историю-то расскажи. Что умеешь, кем устраивался...
14:08:27 07-11-2023
Коля (19:21:48 06-11-2023) Обращался на завод, только через родственников и знакомых ус... Там типа бронь дают. Вои и не устроиться.
00:45:37 07-11-2023
А сутки/трое работа электромонтером есть с зарплатой от 64т.р.? Работать хочу, но ниже этой суммы нет желания вставать с дивана!
07:52:27 07-11-2023
Коленька (00:45:37 07-11-2023) А сутки/трое работа электромонтером есть с зарплатой от 64т.... А еще чтобы тебе пузо медом мазали и ежемесячно путевка в санаторий, да?) Коленька, а у тебя харя еще не треснула, не?
09:02:58 07-11-2023
Гость (07:52:27 07-11-2023) А еще чтобы тебе пузо медом мазали и ежемесячно путевка в са... А топ менеджеры сколько получают,не напишите?
09:52:37 07-11-2023
Гость (07:52:27 07-11-2023) А еще чтобы тебе пузо медом мазали и ежемесячно путевка в са... Нет, я же не раб как ты.
14:06:15 07-11-2023
Гость (07:52:27 07-11-2023) А еще чтобы тебе пузо медом мазали и ежемесячно путевка в са... В как по вам, так работа по 12 часов за 30 тр это нормально?
09:22:42 07-11-2023
Мало желающих работать,ждут пособий.все ноют и ноют.молодые здоровые.а вот кто не ленится есть цель в жизни те зарабатывают.и молодцы .и машины и квартиры есть и семьи хорошие.любо дорого посмотреть.считаю работу всегда можно найти.
09:55:41 07-11-2023
Юрий (09:22:42 07-11-2023) Мало желающих работать,ждут пособий.все ноют и ноют.молодые ... Считай дальше, а работу можно найти в Москве, Питере, Новосибирске, но не в Барнауле, где все места блатные расхватали дармоеды родственнички воров.