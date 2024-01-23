Жителю Алтая грозит до двух лет за смертельный выстрел в голову мальчика
Трагический случай произошел в автомобиле после охоты
23 января 2024, 14:00, ИА Амител
В Алтайском крае жителя будут судить за причинение смерти по неосторожности подростку во время охоты, сообщает региональный СК.
Напомним, инцидент произошел 4 ноября 2023 года. 30-летний обвиняемый житель Бийска вместе с тестем и его 14-летним сыном охотились недалеко от села Усятское.
"По окончании охоты на переднем сиденье автомобиля мужчина стал разряжать ружье. Он направил ствол в сторону заднего сиденья, на котором находился подросток, допустил неосторожное нажатие пальцем на спусковой механизм, вследствие чего произошел выстрел", – рассказали в ведомстве.
В итоге дробовой заряд попал в теменно-затылочную область головы мальчика. От полученной травмы он скончался в реанимации.
Мужчине грозит до двух лет лишения свободы за "причинение смерти по неосторожности".
Стоит отметить, что подобные случаи не редкость. Например, в мае 2023 года в крае мужчина случайно застрелил товарища еще до начала охоты.
14:17:06 23-01-2024
Надо быть идиотом чтобы разряжать ружье в машине. Оно должно быть заранее разряжено, сразу после окончания стрельб.
14:24:14 23-01-2024
Да сейчас всем желающим дают разрешение на оружие. Даже на телевидении была передача, что зря наше государство смягчило требования.
14:36:34 23-01-2024
Гость (14:24:14 23-01-2024) Да сейчас всем желающим дают разрешение на оружие. Даже на т... Далеко не всем желающим, не рассказывайте сказки. Я получал его и продлевал неоднократно, раньше было проще, сейчас усложнили процедуру существенно.
14:42:35 23-01-2024
оружие выдавать только тем , кто служил. причем в стрелковых войсках. точка. планируете стать охотником ? идите на стажировку в ВС России.
15:42:26 23-01-2024
Гость (14:42:35 23-01-2024) оружие выдавать только тем , кто служил. причем в стрелковы... Бред полный, отсутствие мозга налицо...
16:10:40 23-01-2024
Гость (15:42:26 23-01-2024) Бред полный, отсутствие мозга налицо...... ты кто такой ,чтоб оценку свою тут высказывать? с родителями пацана погибшего поговори. а еще со всеми кто пострадал при подобных действиях. они тебе расскажут у кого мозг.
17:35:39 23-01-2024
Гость (16:10:40 23-01-2024) ты кто такой ,чтоб оценку свою тут высказывать? с родителя... При каких подобных ? Их же компания тупиц и была, которые наплевали на все правила пользования оружием. Естественный отбор, тупицы не выживают
17:56:24 23-01-2024
Очень жалко и мальчика и всю семью. Огромное горе. Но тут на лицо всё-таки вопиющее нарушение техники безопасности и элементарного здравого смысла. Я не знаю кто как охотится, скажу за себя из-за своих товарищей с кем охочусь. Действует например в нашей компании негласные правила, на охоте не пить, после охоты и до охоты тоже. Ружья разряжать на подходе 30 м к машине. Дичь никогда не стрелять на воде или на земле только в лёт. Не умеешь стрелять в лёт иди учись не можешь научиться не охотся. Во-первых сидячую дичь это не спортивно а во-вторых опять же безопаснее стрелять в воздухе. Ну и много таких правил . Я начинала хочется ещё с моим дедушкой продолжил потом с отцом сейчас езжу со своим сыном. И могу с чистой совестью сказать что у многих людей просто нету элементарно ещё культуры обращение с оружием. Ведут себя как обезьяны. Недавно пересдавал обращение с оружием по новым правилам. Спокойно вышел и сдал и теорию и практику. А был там один персонаж который уже третий раз сдаёт. Вот зачем действительно таким оружие?
17:58:32 23-01-2024
Может ваншот не случаен? вдруг детеныш был не из простых, сейчас такие детки пошли что их не жалко в расход. Мужику посочувствовать только можно, отсутствие мозгов, привело к таким последствиям. Там кто-то писал про разрешения якобы всем дают и тд. Так вот шизикам 100% не дадут.
12:19:17 24-01-2024
куда вышли и кому спокойно сдали теорию?
21:47:23 24-01-2024
Тоже со стажем (12:19:17 24-01-2024) куда вышли и кому спокойно сдали теорию? ... Каждые пять лет теперь надо проходить обучение если кроме охотничьего есть и травматика. В этот раз проходил учебу и сдавал экзамен на Динамо. Принимал представитель Росгвардии.
22:19:20 24-01-2024
Гость (21:47:23 24-01-2024) Тоже со стажем (12:19:17 24-01-2024) куда вышли и кому... Не правда. Теория один раз в жизни.35 лет стажу.
12:24:05 24-01-2024
может и не случаен, в теменнозатылочную область, человек в машине развернулся на 180 а этот разряжал, ну да все же ездят лицом назад
12:28:48 24-01-2024
на подходе 30 м прям умиляет. вы охотились вообще? или книжку может прочитали? а 50 чем не так или 100. если правила охоты цитируете внимательнее будьте там все есть)))
21:51:37 24-01-2024
Тоже со стажем (12:28:48 24-01-2024) на подходе 30 м прям умиляет. вы охотились вообще? или книжк... Охотимся в Первомайском районе. А правило 30 метров у нас появилось после того как один из приезжих прострелил дверь машины. Техника безопасности она иногда кровью написана. А про обезьян с ружьями я уже писал. Я вообще пост написал свой чтобы может тоже кто на заметку возьмёт и может быть меньше дроби на открытии над головой летать будет.
12:53:13 24-01-2024
Расскажите где вы были и спокойно сдавали теорию???? Прям очень интересно, вы теорию вероятности в ВУЗе сдавали. поздравляю. в декабре пятый раз продлевал разрешение где вы, что рассказали? И персонаж тоже где с вами был? ну который что-то третий раз не сдал, его отчислили же?))
22:00:09 24-01-2024
Тоже со стажем (12:53:13 24-01-2024) Расскажите где вы были и спокойно сдавали теорию???? Прям оч... Не в вузе а на Динамо. Практику принимал представитель Росгвардии. 10 вопросов теория. Потом практика в тире. Вроде все как обычно. А что вы из этого в вузе сдавать могли 5 раз? А про молодого человека который туда пришел третий раз пересдавать я больше ничего сказать вам не могу. Кроме того что человек на мог выполнить последовательность действий и команд. Ходил и передавал.