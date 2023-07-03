"Живем потихоньку". Кадыров опроверг слухи о своей болезни
Ранее появились слухи, что чеченский лидер находится при смерти из-за проблем с почками
03 июля 2023, 08:50, ИА Амител
Фото: t.me/RKadyrov_95
Глава Чечни Рамзан Кадыров вышел в прямой эфир в соцсети с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым и тем самым опроверг слухи о своей болезни.
Как пишет "Газета.ру", накануне украинские телеграм-каналы распространили информацию, что Кадыров якобы находится при смерти из-за проблем с почками, а Делимханов погиб в СВО.
"Мы живем потихоньку, живем, хлеб жуем. Долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить", – сказал чеченский лидер.
Отметим, что Кадыров уже не впервые опровергает слухи о неизлечимой болезни почек.
11:15:38 03-07-2023
Жалко конечно что болеет. Он самый настоящий русский патриот.
16:48:33 03-07-2023
В своё время служил в Советской Армии.Патриотов страны,в которой живешь,там было огромное,превосходящее количество.