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"Живем потихоньку". Кадыров опроверг слухи о своей болезни

Ранее появились слухи, что чеченский лидер находится при смерти из-за проблем с почками

03 июля 2023, 08:50, ИА Амител

Фото: t.me/RKadyrov_95
Фото: t.me/RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров вышел в прямой эфир в соцсети с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым и тем самым опроверг слухи о своей болезни.

Как пишет "Газета.ру", накануне украинские телеграм-каналы распространили информацию, что Кадыров якобы находится при смерти из-за проблем с почками, а Делимханов погиб в СВО.

"Мы живем потихоньку, живем, хлеб жуем. Долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить", – сказал чеченский лидер.

Отметим, что Кадыров уже не впервые опровергает слухи о неизлечимой болезни почек.

Политика

Комментарии 2

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Гость

11:15:38 03-07-2023

Жалко конечно что болеет. Он самый настоящий русский патриот.

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Гость

16:48:33 03-07-2023

В своё время служил в Советской Армии.Патриотов страны,в которой живешь,там было огромное,превосходящее количество.

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