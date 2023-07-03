"Живем потихоньку". Кадыров опроверг слухи о своей болезни

Ранее появились слухи, что чеченский лидер находится при смерти из-за проблем с почками

03 июля 2023, 08:50, ИА Амител

Фото: t.me/RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров вышел в прямой эфир в соцсети с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым и тем самым опроверг слухи о своей болезни.

Как пишет "Газета.ру", накануне украинские телеграм-каналы распространили информацию, что Кадыров якобы находится при смерти из-за проблем с почками, а Делимханов погиб в СВО.

"Мы живем потихоньку, живем, хлеб жуем. Долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить", – сказал чеченский лидер.

Отметим, что Кадыров уже не впервые опровергает слухи о неизлечимой болезни почек.