"Живой и здоровый". Исчезнувший в Новосибирске боец СВО вышел на связь

Как рассказывала его мать, недавно ему провели серьезную операцию

15 мая 2026, 15:38, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Новосибирске завершились поиски 34-летнего мужчины, которого родственники не могли найти почти две недели. Как рассказала мать пропавшего, он вышел на связь и сообщил, что находится в другом городе.

О том, что мужчина нашелся, его мать сообщила "КП-Новосибирск". По словам женщины, сын позвонил родным 14 мая.

«Сын вышел на связь. Живой, здоровый. Сказал, что находится в другом городе. Что произошло и почему он не выходил на связь, пока неизвестно. Подробностей он пока не рассказал», — пояснила мать мужчины.

Ранее родственники сообщали, что житель Лесосибирска приехал в Новосибирск 30 апреля к сослуживцу. Мужчина проходил лечение после тяжелого ранения, полученного в зоне СВО.

По словам матери, недавно ему провели серьезную операцию.

«Сыну недавно сделали операцию — поставили пластину на голову, с правой стороны. Слава богу, выжил. Его должны были комиссовать в связи с тяжелым ранением», — рассказывала женщина.

По словам родственников, 1 мая мужчина последний раз поговорил с матерью и пообещал перезвонить позже. После этого связь с ним пропала, а с 5 мая его телефон оказался недоступен.

Семья пыталась искать мужчину самостоятельно — родственники обзванивали больницы и морги Новосибирска, а затем обратились в полицию. Известно было только то, что в городе он встретился с сослуживцем.

Мать мужчины также рассказывала, что после ранения у него плохо работает левая рука, он хромает на левую ногу и перенес тяжелое ранение внутренних органов.