Живу в России, родился в Казахстане. Как запросить личные документы из другой страны?

Сколько стоит услуга по истребованию личных документов с территории другого государства

03 мая 2024, 15:53, ИА Амител

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Сегодня люди часто меняют место жительства. В том числе, переезжая из одной страны в другую. Порой возникают ситуации, когда человеку для реализации его прав по месту жительства нужно запросить личные документы из другой страны. Как это сделать, в какой орган обращаться и какие документы можно запросить через государство – в нашем материале.

А разве государственный орган может в этом помочь?

Да. Каждое государство старается обеспечить своим гражданам возможность реализовать их права за рубежом, а также обеспечивает защиту прав иностранцев на своей территории. Для этого государства заключают либо договоры между собой, либо присоединяются к международным соглашениям.

В объем международной правовой помощи включается и истребование личных документов.

И куда обращаться, если нужны личные документы из другой страны?

В Минюст России либо его территориальные органы. Это ведомство выполняет функцию по исполнению международных обязательств Российской Федерации в сфере правовой помощи.

В Алтайском крае можно обратиться в региональное управление Министерства юстиции РФ. В нашем регионе именно оно предоставляет государственную услугу по истребованию личных документов с территории иностранного государства.

Какие документы можно запросить через Минюст?

Это – документы о регистрации актов гражданского состояния, об образовании, трудовом стаже, заработной плате, о наличии (отсутствии гражданства) и другие документы, касающиеся прав и интересов заявителя, хранящиеся в архивных фондах (либо в организациях до передачи в архивные фонды).

В первом квартале 2024 года в управление Министерства юстиции РФ по Алтайскому краю поступило 59 заявлений (35 – о наличии (отсутствии) гражданства; 24 – о стаже работы и заработной плате) об истребовании документов с территории иностранного государства и 48 информаций об исполнении международных поручений, сообщили в ведомстве.

Как запросить документы через Минюст?

Эта государственная услуга может предоставляться лично и по почте. А вот в электронной форме – нет.

Если заявитель лично приходит в управление Министерства юстиции РФ, то ему нужно предоставить:

документ, удостоверяющий личность;

заявление об истребовании документа;

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

Если человек обращается в ведомство по почте, он представляет:

заявление об истребовании;

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя в соответствии с законодательством РФ;

копию документа, подтверждающего родство или представительство;

доверенность, удостоверенную в установленном порядке;

согласие на обработку персональных данных и трансграничную передачу данных на территории иностранных государств.

А это бесплатно?

Нет, придется заплатить пошлину. Как пояснили в управлении Министерства юстиции РФ по Алтайскому краю, "в соответствии с пунктом 24 административного регламента с территории иностранного государства взимается государственная пошлина за каждый документ". С 1 января 2015 года сумма госпошлины составляет 350 рублей.

Где узнать подробности?

По вопросу получения государственной услуги по истребованию личных документов с территории иностранного государства жители Алтайского края могут обращаться по телефону: (3852) 56-05-48 (доб. 212, 213, 214, 215) или по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, д. 8, каб. 23-24.