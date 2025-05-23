"Жизнь и здоровье людей". Как на Алтае обеспечивают лекарственную безопасность страны

В фармотрасли края трудится около 4 тыс. человек, которые 25 мая отметят профессиональный праздник

23 мая 2025, 17:00, ИА Амител

Таблетки / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Задумываетесь ли вы, когда берете в руки таблетку, кто стоит за этим сложным продуктом? За каждым лекарственным препаратом – труд десятков, а порой и сотен специалистов: провизоров, фармацевтов, лаборантов, технологов, специалистов по клиническим испытаниям. Их работа не всегда заметна, но именно она делает возможным качественное и эффективное лечение, рассказывает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

На Алтае таких специалистов особенно много, ведь регион по праву считается одним из центров фармацевтической промышленности России. И это не случайно. Чистый воздух, обилие лекарственных растений – как будто сама природа задумала сделать эту землю идеальной для производства лекарств. Здесь сочетаются новейшие технологии с богатейшими традициями фитотерапии и многолетним опытом поколений.

Одним из пионеров отрасли по праву считается предприятие АО "Алтайвитамины". Вот уже 25 лет здесь работает Наталья Горемыкина. Она пришла сюда стажером, а сегодня занимает должность директора по качеству. Она прекрасно помнит, как ее, выпускницу вуза, в свое время взяли под крыло опытные специалисты. И весь ее путь – пример преданности делу.

"Для работы на фармацевтическом производстве нужны, прежде всего, внимательность, ответственность и высокий профессионализм. Потому что мы производим лекарственные средства, которые напрямую влияют на жизнь и здоровье людей", – отметила Наталья Горемыкина.

Сегодня на этом предприятии, как и на многих других, сильны традиции наставничества. Это позволяет не только сохранить высокий уровень производства, но и передавать профессиональные навыки и ценности от поколения к поколению.

Готовят провизоров и фармацевтов в АГМУ, АлтГУ и Барнаульском базовом медколледже. Поступают на эти направления те школьники, которые с интересом изучают химию и биологию. Химия важна для понимания состава и взаимодействия веществ, а биология – для знания процессов, происходящих в организме человека. Эти дисциплины лежат в основе профессии провизора и фармацевта. О возможностях поступления говорит директор института фармации АГМУ Олеся Мазко.

"Я хотела бы развеять миф о том, что поступить в институт фармации крайне сложно. Конечно же, для этого необходимо приложить усилия и постараться хорошо сдать ЕГЭ. Но даже если вы не набираете баллы для поступления на бюджетное либо целевое место, вы можете поступить на обучение на коммерческой основе. Мы можем вам предложить поступить в Институт среднего профессионального образования на специальность фармации, у нас там тоже есть бюджетные места, и отучиться год и десять месяцев. Далее вы можете по внутреннему экзамену поступить на высшее образование", – пояснила Олеся Мазко.

По окончании учебы выпускник получает не только престижную, но и востребованную профессию. Сегодня в отрасли региона работает 31 предприятие, где производят лекарственные препараты в различных формах, фармацевтические субстанции и медицинские изделия. Компании "Алтайвитамины" и "Эвалар" производят некоторые наименования лекарственных препаратов по полному циклу, в числе которых известные на всю страну бренды.

Всего в фармотрасли региона трудится около 4 тыс. человек. Вся эта армия профессионалов обеспечивает лекарственную безопасность страны и играет решающую роль в сохранении здоровья людей.

И у нас есть повод сказать им за это спасибо 25 мая в профессиональный праздник – День химика.

"Я бы всем хотела пожелать крепкого-крепкого здоровья, благополучия, успехов. Ну и всем нам, наверное, мирного неба над головой", – подчеркнула заместитель начальника Алтайпищепрома Ирина Попова.