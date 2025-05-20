"Из простого молока происходит магия". Как на Алтае готовят вкусный сыр

Сегодня в крае более 60 предприятий – от небольших семейных цехов до крупных комплексов – производят десятки видов сыра

20 мая 2025, 11:42, ИА Амител

Сыр на столе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Сыр на Алтае – не просто продукт. Это визитная карточка региона, часть его культуры и богатые традиции. Варить сыр здесь начали более 120 лет назад. Молоко алтайских предгорий всегда считалось идеальным сырьем для сыра и неслучайно именно здесь родился легендарный "Советский" – элитный сорт, известный далеко за пределами страны, напоминает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Сегодня Алтайский край – это сырная столица России, один из лидеров по объему: регион производит почти 70 тонн сыра в год. Здесь работают десятки современных заводов, некоторые – с вековой историей. В их числе – Быстрянский маслосырзавод. Предприятие, став частью крупного холдинга "Барнаульский молочный комбинат", бережно хранит традиции сыроварения и при этом активно развивается, открывая новые линии и завоевывая многочисленные международные награды за качество.

Шесть лет назад на завод учеником пришел работать Марк Гнездилов. Сварив свой первый сыр, он так и остался в этой профессии, которую считает очень творческой.

"Профессия эта интересна тем, что ты наблюдаешь, как из простого молока происходит, можно сказать, магия, появляется совершенно другой продукт. Он как человек растет, рассказывает свою историю после созревания", – отметил Марк Гнездилов.

Сегодня на Алтае более 60 предприятий – от небольших семейных цехов до крупных комплексов – производят десятки видов сыра: элитные твердые, мягкие и сливочные, эксклюзивные авторские сорта.

Завод "Рикон" начинал как небольшой цех по переработке молока, а сегодня это высокотехнологичное предприятие. Здесь выпускают самые разные виды сыров, но особая гордость – сыр-косичка, говорит мастер-сыродел Елена Иванова.

"Чтобы сварить вкусный сыр, мы заливаем свежую пастеризованную молочную смесь в сыроизготовитель. Вносим все необходимые компоненты. У нас получается сырное зерно, которое мы направляем в специальное устройство – нитевытягиватель, где получаются сырные нити, из которых далее мы производим наш сыр-косичку", – пояснила Елена Иванова.

Самый вкусный сыр, говорят мастера, получается из летнего молока, наполненного ароматами алтайских трав. Именно они придают продукту более насыщенный желтый цвет, продолжает Екатерина Мотненко, и.о. главного технолога предприятия "Рикон".

"Качество производимого продукта напрямую зависит не только от мастерства наших сыроделов, но и от молока сырья, которое везут нам с фермерских хозяйств. Поэтому мы уделяем большое внимание вкусу, цвету и запаху молока, а также жирности и количеству белка", – указала Екатерина Мотненко.

Это и есть главные секретные ингредиенты, которые делают алтайский сыр особенным для гурманов.

А еще особенным его делает труд целой армии профессионалов: формовщики, операторы линий, лаборанты, технологи, фасовщики, упаковщики, слесари и инженеры по обслуживанию оборудования. На Алтае таких специалистов готовят в четырех учебных заведениях: аграрном и техническом университетах, Бийском промышленно-технологическом колледже и главном отраслевом – Международном колледже сыроделия и промышленных технологий с головным отделением в Барнауле и филиалом в селе Алтайском. Для России это уникальное учебное заведение, ему уже почти 100 лет, сюда едут учиться даже из-за рубежа. А выпускников разбирают еще до диплома, говорит замдиректора колледжа Наталья Чжао.

"В Алтайском крае в рамках проекта "Профессионалитет" создан образовательно-производственный центр (кластер) сельского хозяйства, ядро которого – Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий. Центр готовит кадры для молочной отрасли совместно с ведущими предприятиями региона. Это Барнаульский молочный комбинат, Кипринский маслосырзавод, Куяганский маслосырзавод и "Рикон", – отметила Наталья Чжао.

Предприятия-партнеры не просто предоставляют свои площадки для практики, они обеспечивают наставничество и готовы с каждым студентом заключить целевой договор для дальнейшего трудоустройства. Это гарантированные стажировки во время обучения, причем с оплатой труда.

Не удивительно, что большая часть выпускников остается работать в отрасли: стабильная зарплата от 35 до 80 тысяч рублей, есть рост и возможность карьерного продвижения. Но главное даже не в цифрах. Когда ты берешь головку сыра, сделанного твоими руками, чувствуешь его вес, его аромат, понимаешь: ты не просто на работе. Ты – часть истории, которую продолжаешь. Истории Алтая. Истории сыра.