"Жуткое преступление". Глава Алтая высказался о теракте в "Крокус Сити Холле"

Виновные будут найдены и понесут наказание по всей строгости закона, убежден Олег Хорохордин

23 марта 2024, 12:00, ИА Амител

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин / Фото: altai-republic.ru

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин прокомментировал теракт в "Крокус Сити Холле", в результате которого погибли более 60 человек и свыше 100 пострадали.

"Жуткое преступление в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье. Террористы открыли стрельбу по мирным гражданам. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю сил и выздоровления всем раненым и пострадавшим!" – написал Хорохордин на своей странице во "ВКонтакте".

Также добавил, что из-за случившегося в регионе отменяются всех культурно-массовые мероприятия, а также будут усилены меры безопасности в общественных местах.

Напоследок глава республики выразил уверенность, что "виновные в ужасающем теракте будут найдены и понесут наказание по всей строгости закона", – заключил он.