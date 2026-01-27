Зима не по расписанию. Ж/д станция на Алтае неделю замерзает из-за проблем коммунальщиков

В управлении Западно-Сибирской железной дороги обеспокоены ситуацией на станции Рямы и помогают своим сотрудникам

27 января 2026, 13:05, ИА Амител

Сосульки и замерзшая вода / Фото: создано в нейросети

Работники железнодорожной станции Рямы в Тальменском районе Алтайского края уже неделю вынуждены работать без водоснабжения и отопления. Как стало известно amic.ru, причиной послужило замерзание оборудования в водонапорной башне, которая находится в собственности частной ресурсоснабжающей организации – ООО "Каскад". Несмотря на все проблемы, станция продолжает работу, а сотрудники – обслуживать пассажиров.

Аварийный режим

Проблемы с водоснабжением на станции начались около недели назад. В итоге несколько сотрудников вынуждены работать в тяжелых условиях и согреваются как могут. Температура в помещении опустилась всего до нескольких градусов тепла – из-за отсутствия воды система отопления была переведена в аварийный режим. Кроме того, нет возможности воспользоваться туалетом.

В управлении Западно-Сибирской железной дороги в ответ на запрос amic.ru подтвердили информацию о тяжелой ситуации на станции Рямы. Железнодорожники заявляют, что неоднократно поднимали вопрос перед собственником водонапорной башни. Сейчас ведутся переговоры о восстановлении водоснабжения и предотвращении подобных ситуаций в дальнейшем. Однако сроки решения проблемы пока не называются.

В администрации ЗСЖД признают, что ситуация вызывает серьезную обеспокоенность. Воду сотрудникам доставляют, а температурный режим в помещениях поддерживают вручную. Фактически жизнедеятельность станции напрямую зависит от исправности оборудования частной организации, которая, по всей видимости, оказалась не готова к зимним условиям.

Почему на работу ООО "Каскад" жаловались и раньше?

Обслуживает водонапорную станцию местная ресурсоснабжающая компания, на работу которой уже ранее неоднократно жаловались жители Тальменского района. В частности, в 2021 году СМИ писали, что из кранов течет мутная жидкость с осадком, фильтры выходят из строя за считанные дни, а бытовая техника ломается. Сигналы поступали сразу из нескольких населенных пунктов, в том числе из районного центра. Местные жители опасались, что такими темпами они могут полностью остаться без пригодной для использования воды.

Отметим, что проблему качества воды в Тальменском районе уже много лет пытаются решить депутаты и общественники.