Жители села под Славгородом вторые сутки остаются без воды из-за замерзшей башни
Перебои с водой продолжаются с начала морозов
21 января 2026, 08:45, ИА Амител
Жители села Пригородного под Славгородом уже вторые сутки остаются без водоснабжения из-за замерзшей водонапорной башни. Об этом сообщает участница Telegram-канала "В курсе 22".
По словам местных жителей, перебои с водой продолжаются с начала морозов. В течение дня 19 января специалисты предпринимали попытки отогреть башню, однако к вечеру работы были прекращены, а ситуация так и не изменилась. В результате село по-прежнему остается без воды.
Из-за отсутствия водоснабжения школа в Пригородном переведена на дистанционный формат обучения. Также не работает новый детский сад – учреждение временно не принимает детей, так как обеспечить санитарные условия без воды невозможно.
Жители отмечают, что официальной информации о происходящем нет, а обращений со стороны местных властей они не слышали. Люди выражают обеспокоенность тем, что проблема затягивается, а село фактически остается без жизненно важного ресурса в период сильных морозов.
"Жители отмечают, что официальной информации о происходящем нет, а обращений со стороны местных властей они не слышали" ======== Власть в селе в связи реструктуризацией отобрали, а городничему в Славгороде - вас много! А я один....