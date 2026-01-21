Жители села под Славгородом вторые сутки остаются без воды из-за замерзшей башни

Перебои с водой продолжаются с начала морозов

21 января 2026, 08:45, ИА Амител

Отогрев водонапорной башни / Фото: "В курсе 22"

Жители села Пригородного под Славгородом уже вторые сутки остаются без водоснабжения из-за замерзшей водонапорной башни. Об этом сообщает участница Telegram-канала "В курсе 22".

По словам местных жителей, перебои с водой продолжаются с начала морозов. В течение дня 19 января специалисты предпринимали попытки отогреть башню, однако к вечеру работы были прекращены, а ситуация так и не изменилась. В результате село по-прежнему остается без воды.

Из-за отсутствия водоснабжения школа в Пригородном переведена на дистанционный формат обучения. Также не работает новый детский сад – учреждение временно не принимает детей, так как обеспечить санитарные условия без воды невозможно.

Жители отмечают, что официальной информации о происходящем нет, а обращений со стороны местных властей они не слышали. Люди выражают обеспокоенность тем, что проблема затягивается, а село фактически остается без жизненно важного ресурса в период сильных морозов.

