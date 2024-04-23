Значительный уклон. В Барнауле обследовали дорогу, где люди ломают руки и ноги
Ранее люди жаловались, что по дороге не могут проехать скорая и пожарная, а прохожие получают травмы
23 апреля 2024, 09:00, ИА Амител
Специалисты барнаульской мэрии изучили состояние дороги от дома № 15 до дома № 23 по ул. Третьякова, на которую жаловались amic.ru жители Центрального района. Эксперты обнаружили значительный уклон со сложным рельефом и протяженным эрозионным углублением в грунте. Оно возникло из-за размыва дороги водой при таянии снега. Об этом amic.ru сообщили в администрации.
Тропа никогда не ремонтировалась, сообщили в администрации. И сейчас денег на это тоже нет.
"Для проведения работ по реконструкции данного участка дороги необходима разработка проектно-сметной документации с последующей реализацией проекта. В настоящее время финансовых средств на выполнение работ по реконструкции дороги от дома № 15 до дома № 23 по ул. Третьякова бюджетом города не предусмотрено", – написали в ответе на запрос amic.ru.
Однако работы, возможно, выполнят в рамках реализации инициативных проектов на территории Барнаула, добавили там.
Жалоб по поводу состояния дороги от горожан в 2023 и в 2024 годах в администрацию не поступало.
Напомним, что ранее жители барнаульской улицы Третьякова в Центральном районе краевой столицы пожаловались на плохое состояние дороги на участке от дома № 15 до дома № 23. По их словам, тропу постоянно размывает, скорая и пожарная к домам подъехать не могут, а люди нередко падают и ломают руки и ноги. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
09:55:00 23-04-2024
Жители, вы бы хоть элементарно мусор убрали. Ну стыдно же , срач такой наверное не жители с другого района развели? Да и самим можно что-то придумать, золой, строительным мусором, щебнем закатать. Или там одни пенсионеры живут? Я понимаю, что власти должны дорогу делать, но руки-ноги-то ваши собственные.
12:46:03 23-04-2024
Гость (09:55:00 23-04-2024) Жители, вы бы хоть элементарно мусор убрали. Ну стыдно же , ... Ещё и гальку с асфальтом жители сами должны сами класть, да?
15:48:54 23-04-2024
Гость (12:46:03 23-04-2024) Ещё и гальку с асфальтом жители сами должны сами класть, да?...
в селах в переулках дорог асфальтированных нет, жители сами как-то справляются, в том числе вышеуказанным способом. асфальт везде не проложишь