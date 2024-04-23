Ранее люди жаловались, что по дороге не могут проехать скорая и пожарная, а прохожие получают травмы

23 апреля 2024, 09:00, ИА Амител

Дорога на ул. Третьякова / Фото предоставлено жителями

Специалисты барнаульской мэрии изучили состояние дороги от дома № 15 до дома № 23 по ул. Третьякова, на которую жаловались amic.ru жители Центрального района. Эксперты обнаружили значительный уклон со сложным рельефом и протяженным эрозионным углублением в грунте. Оно возникло из-за размыва дороги водой при таянии снега. Об этом amic.ru сообщили в администрации.

Тропа никогда не ремонтировалась, сообщили в администрации. И сейчас денег на это тоже нет.

"Для проведения работ по реконструкции данного участка дороги необходима разработка проектно-сметной документации с последующей реализацией проекта. В настоящее время финансовых средств на выполнение работ по реконструкции дороги от дома № 15 до дома № 23 по ул. Третьякова бюджетом города не предусмотрено", – написали в ответе на запрос amic.ru.

Однако работы, возможно, выполнят в рамках реализации инициативных проектов на территории Барнаула, добавили там.

Жалоб по поводу состояния дороги от горожан в 2023 и в 2024 годах в администрацию не поступало.

Напомним, что ранее жители барнаульской улицы Третьякова в Центральном районе краевой столицы пожаловались на плохое состояние дороги на участке от дома № 15 до дома № 23. По их словам, тропу постоянно размывает, скорая и пожарная к домам подъехать не могут, а люди нередко падают и ломают руки и ноги. Подробнее об этом можно прочитать здесь.