По словам местного жителя, по дороге на улице Третьякова очень трудно пройти, а проехать вообще невозможно

11 апреля 2024, 08:14, ИА Амител

Дорога на ул. Третьякова / Фото предоставлено жителями

Жители барнаульской улицы Третьякова в Центральном районе города недовольны плохим состоянием дороги, по которой с большим трудом можно пройти и совсем нельзя проехать. Дорогу то и дело размывает, скорая и пожарная к домам не подъезжают, а люди нередко падают и ломают руки и ноги, рассказал местный житель Вадим Крикунов.

По словам мужчины, нормальной дороги на улице Третьякова на участке от дома №15 до дома №23 нет много лет. Вместо нее – буквально полоса препятствий. При этом на тропе есть подъем и спуск, поэтому ходить тут опасно, считает Крикунов. Хуже всего становится весной, когда вода стекает по дороге и превращает ее в месиво из грязи и мусора.

Дорога на ул. Третьякова / Фото предоставлено жителями

Длина этого участка – около 100-120 метров, до и после него есть и асфальт, и освещение. Создается ощущение, будто об их дороге просто забыли, говорит местный житель.

"Дороги и раньше у нас толком не было, но мы с соседом выходили и что-то делали, чтобы проехать можно было. По ней КамАЗы ездили, МАЗы, "Жигули". Теперь дороги нет. У нас женщина шла с 12-го дома, сломала руку зимой. Два учителя здесь живут – ходят в обход, моя жена ходит через соседей, и многие предпочитают обходить участок соседними дворами. Сейчас начались дожди, и я не знаю, как она будет вечером возвращаться из школы. Я инвалид, и сейчас из дома вообще не выхожу. Ко мне врач не может прийти, и я не могу к машине выйти. Такое ощущение, что здесь не люди живут. У соседа буквально несколько лет назад дом сгорел – пожарная машина просто не смогла проехать, в яму провалилась, они ее вытаскивали, шланги по грязи тащили", – отметил мужчина.

Вадим Крикунов жаловался на ситуацию в мэрию, однако там ему не помогли и давали телефоны, "на которые никто не отвечал", сказал он. Его супруга также несколько раз подавала письменные обращения в администрацию Центрального района. Там им ответили, что "ответственность за состояние придомовой территории лежит на домовладельцах" и сказали "разбираться самим", отметил Вадим Крикунов.

По словам мужчины, ситуацией недовольны все жители района, и эту дорогу давно пора привести в порядок, чтобы люди перестали бояться получить травму, и машины скорой и пожарной могли бы доехать до их домов.

Чтобы прояснить ситуацию, amic.ru направил запрос в мэрию Барнаула.

Напомним, что в 2024 году в краевой столице планируется отремонтировать 21 дорогу. Большинство из них (с полной заменой дорожного полотна) реконструируют по проезду Ташкентскому. Кроме того, завершат строительство дороги по улице 65 лет Победы (от улицы Сергея Семенова до Павловского тракта) и построят дорогу по улице 280-летия Барнаула (от улицы 65 лет Победы до улицы Попова). Также отремонтируют улицу Северо-Западную.