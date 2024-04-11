Полоса препятствий. Барнаульцы пожаловались на непроходимую и опасную дорогу
По словам местного жителя, по дороге на улице Третьякова очень трудно пройти, а проехать вообще невозможно
11 апреля 2024, 08:14, ИА Амител
Жители барнаульской улицы Третьякова в Центральном районе города недовольны плохим состоянием дороги, по которой с большим трудом можно пройти и совсем нельзя проехать. Дорогу то и дело размывает, скорая и пожарная к домам не подъезжают, а люди нередко падают и ломают руки и ноги, рассказал местный житель Вадим Крикунов.
По словам мужчины, нормальной дороги на улице Третьякова на участке от дома №15 до дома №23 нет много лет. Вместо нее – буквально полоса препятствий. При этом на тропе есть подъем и спуск, поэтому ходить тут опасно, считает Крикунов. Хуже всего становится весной, когда вода стекает по дороге и превращает ее в месиво из грязи и мусора.
Длина этого участка – около 100-120 метров, до и после него есть и асфальт, и освещение. Создается ощущение, будто об их дороге просто забыли, говорит местный житель.
"Дороги и раньше у нас толком не было, но мы с соседом выходили и что-то делали, чтобы проехать можно было. По ней КамАЗы ездили, МАЗы, "Жигули". Теперь дороги нет. У нас женщина шла с 12-го дома, сломала руку зимой. Два учителя здесь живут – ходят в обход, моя жена ходит через соседей, и многие предпочитают обходить участок соседними дворами. Сейчас начались дожди, и я не знаю, как она будет вечером возвращаться из школы. Я инвалид, и сейчас из дома вообще не выхожу. Ко мне врач не может прийти, и я не могу к машине выйти. Такое ощущение, что здесь не люди живут. У соседа буквально несколько лет назад дом сгорел – пожарная машина просто не смогла проехать, в яму провалилась, они ее вытаскивали, шланги по грязи тащили", – отметил мужчина.
Вадим Крикунов жаловался на ситуацию в мэрию, однако там ему не помогли и давали телефоны, "на которые никто не отвечал", сказал он. Его супруга также несколько раз подавала письменные обращения в администрацию Центрального района. Там им ответили, что "ответственность за состояние придомовой территории лежит на домовладельцах" и сказали "разбираться самим", отметил Вадим Крикунов.
По словам мужчины, ситуацией недовольны все жители района, и эту дорогу давно пора привести в порядок, чтобы люди перестали бояться получить травму, и машины скорой и пожарной могли бы доехать до их домов.
Чтобы прояснить ситуацию, amic.ru направил запрос в мэрию Барнаула.
Напомним, что в 2024 году в краевой столице планируется отремонтировать 21 дорогу. Большинство из них (с полной заменой дорожного полотна) реконструируют по проезду Ташкентскому. Кроме того, завершат строительство дороги по улице 65 лет Победы (от улицы Сергея Семенова до Павловского тракта) и построят дорогу по улице 280-летия Барнаула (от улицы 65 лет Победы до улицы Попова). Также отремонтируют улицу Северо-Западную.
08:42:28 11-04-2024
Так везде по краю в любом поселке. И ничего никто не жалуется. Разница только в том, что эта улица в Барнауле, а не каком-нибудь поселке в крае. Там еще асфальт виден, а подавляющем большинстве поселков края его либо там вовсе не было, либо местами где и был - советский, то того уже добили.
08:55:02 11-04-2024
Центр? Такое ощущение что по местам съемок фильмов Балабанова прогулялся.
12:41:06 12-04-2024
Гость (08:55:02 11-04-2024) Центр? Такое ощущение что по местам съемок фильмов Балабанов... Балабанов просто не знал, где можно снимать.
09:11:43 11-04-2024
Мусор туристы накидали?
11:13:39 11-04-2024
Гость (09:11:43 11-04-2024) Мусор туристы накидали?... Байден виноват.. больше некому
12:35:33 12-04-2024
Гость (09:11:43 11-04-2024) Мусор туристы накидали?... Мусор кидают добрые соседи, проживающие выше.
09:39:12 11-04-2024
Долго жили в частном секторе за жд вокзалом. Улица была в таком состоянии,что весной и осенью, да и летом после дождя только в сапогах по колено пройти можно..Писали везде,создали группу и прочее, одна женщина занималась прям этим вопросом. Причем там вопрос был по всей улице, а не небольшом расстоянии..Это длилось несколько лет и ответ один: нет средств. Мы потом уехали и насколько знаю, все в том же состоянии. Своими силами неподьемно, улица же...
09:43:08 11-04-2024
Тихий центр. Элитное жилье. Интеллигентная публика с суперпрестижным образованием. Лечебная грязь. Жители выселок от зависти волосы на заднице рвут
09:57:57 11-04-2024
Гость (09:43:08 11-04-2024) Тихий центр. Элитное жилье. Интеллигентная публика с суперпр... Какой центр???? Это частные выселки на Горе. Центр - это от Профинтерна/Строителей до Старого базара.
10:02:30 11-04-2024
Гость (09:57:57 11-04-2024) Какой центр???? Это частные выселки на Горе. Центр - это от ... "улицы Третьякова в Центральном районе города" - вы будете спорить с тем, что на Амике напечатано?
10:24:53 11-04-2024
Гость (10:02:30 11-04-2024) "улицы Третьякова в Центральном районе города" - вы будете ... Посёлок Южный - тоже Центральный район города Барнаула. Южный - Центр? Ты давно из дурки?
10:59:37 11-04-2024
Гость (10:02:30 11-04-2024) "улицы Третьякова в Центральном районе города" - вы будете ... я так понимаю, что в Брн вы никогда не бывали. вы к нам из какого села заглянули на огонек?
10:36:46 11-04-2024
Гость (09:57:57 11-04-2024) Какой центр???? Это частные выселки на Горе. Центр - это от ... ну да, Новый рынок уже не центр, а выселки)))
12:37:02 12-04-2024
Гость (09:57:57 11-04-2024) Какой центр???? Это частные выселки на Горе. Центр - это от ... Барнаул начинался с горы. Индекс посмотрите. А внизу, под горой было болото. Историю учите.
15:18:58 11-04-2024
Попытайтесь обратить к депутату Александру Терентьеву за помощью. Проверено на практике - в его приёмной стараются более менее помочь жителям по таким вопросам - с отсутствием асфальтирования и отсутствием освещения на улице. Контакты его Общественной приёмной можно найти в Интернете. Занимается конечно этим всем не самолично депутат, а работницы его приёмной Оксана Молодых и Евгения Инюшова.
15:37:53 11-04-2024
По деповской пройти нельзя без слез, особенно у детской стоматологии ,вот это точно центр