Зоолог оценил вероятность нападения змей на пропавшую в тайге семью Усольцевых

В красноярской тайге обитает гадюка обыкновенная

26 ноября 2025, 21:00, ИА Амител

Семья Усольцевых / Фото: "Аргументы и факты"

Поисковые операции по розыску семьи Усольцевых, пропавших в тайге Красноярского края почти два месяца назад, продолжаются в условиях резкого ухудшения погоды. Помимо этого, зоологи выдвинули новую версию – нападение змей, пишет aif.ru.

По мнению эксперта-герпетолога Евгения Рыбалтовского, в красноярской тайге действительно обитает обыкновенная гадюка, однако ее укус редко представляет смертельную опасность для здорового человека.

«В абсолютном большинстве случаев, если человек здоров, у него нет аллергических реакций, то при укусе гадюки обыкновенной, скорее всего, с ним ничего не произойдет», – отметил специалист.

Поиски сосредоточены в пещерах, которые в изобилии встречаются в данной местности. Сын Ирины Усольцевой Данил Баталов, являясь опытным спелеологом, пояснил, что обнаружение людей в пещерах требует специальной подготовки и знания местности. При этом он ответил на критику в свой адрес, объяснив, что вынужден совмещать ожидание новостей о семье с уходом за бабушкой и решением рабочих вопросов.

Напомним, Сергей, Ирина и пятилетняя Арина Усольцевы пропали 28 сентября во время прогулки в окрестностях горы Буратинка. Несмотря на масштабные поиски с привлечением тысяч волонтеров и спасателей, следов семьи до сих пор не обнаружено. Официальной версией следствия остается несчастный случай.