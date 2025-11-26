Зоолог оценил вероятность нападения змей на пропавшую в тайге семью Усольцевых
В красноярской тайге обитает гадюка обыкновенная
26 ноября 2025, 21:00, ИА Амител
Поисковые операции по розыску семьи Усольцевых, пропавших в тайге Красноярского края почти два месяца назад, продолжаются в условиях резкого ухудшения погоды. Помимо этого, зоологи выдвинули новую версию – нападение змей, пишет aif.ru.
По мнению эксперта-герпетолога Евгения Рыбалтовского, в красноярской тайге действительно обитает обыкновенная гадюка, однако ее укус редко представляет смертельную опасность для здорового человека.
«В абсолютном большинстве случаев, если человек здоров, у него нет аллергических реакций, то при укусе гадюки обыкновенной, скорее всего, с ним ничего не произойдет», – отметил специалист.
Поиски сосредоточены в пещерах, которые в изобилии встречаются в данной местности. Сын Ирины Усольцевой Данил Баталов, являясь опытным спелеологом, пояснил, что обнаружение людей в пещерах требует специальной подготовки и знания местности. При этом он ответил на критику в свой адрес, объяснив, что вынужден совмещать ожидание новостей о семье с уходом за бабушкой и решением рабочих вопросов.
Напомним, Сергей, Ирина и пятилетняя Арина Усольцевы пропали 28 сентября во время прогулки в окрестностях горы Буратинка. Несмотря на масштабные поиски с привлечением тысяч волонтеров и спасателей, следов семьи до сих пор не обнаружено. Официальной версией следствия остается несчастный случай.
21:38:59 26-11-2025
я бы ставку все таки делал, на то что хищник охотиться прилетал.
ну или глазик из чужой земля сбежал
21:39:24 26-11-2025
Оставьтте в покое эту семью, пока не отыщите.
С Кесоояном дописались, помер.
10:14:31 27-11-2025
Гость (21:39:24 26-11-2025) Оставьтте в покое эту семью, пока не отыщите.С Кесоояном... Про Марго пусть напишут. Пора.
21:43:53 26-11-2025
Одна бабка говорила в поликлинике что их выкинуло с планеты потому что они перестали соответствовать направленной вибрации естественного цикла. Нужно поработать с этой версией.
10:10:52 27-11-2025
Зимой змеи часто нападают на туристов? Отнюдь.