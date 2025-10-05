Сколько стоит "переобуть" автомобиль в Барнауле перед зимой. Актуальные цены
Многие сервисы продлили период работы – с 7 утра до 21 часа
05 октября 2025, 13:30, ИА Амител
С наступлением осени многие автовладельцы Барнаула начинают задумываться о сезонной замене шин. В городе открылись многочисленные шиномонтажки, где можно быстро и недорого подготовить машину к холодному сезону.
Мы изучили актуальные прайс-листы и публикуем ориентировочные расценки на услуги.
Стоимость сезонной замены шин (с учетом балансировки):
легковой автомобиль:
диски до R16 – 3000 рублей;
диски R17 и более – 3500 рублей;
паркетник:
диски до R18 – 3500 рублей;
диски R19 и более – 4500 рублей;
внедорожник – от 5000 рублей.
Отдельные услуги (если балансировка не требуется):
снятие и установка:
легковая – 1000 руб.;
паркетник – 1300 руб.;
джип – 1700 руб.
балансировка + съем - установка
легковая - 2000 руб.;
паркетник - 2500 руб;
джип - 3500 руб.
На популярных автосервисах шиномонтаж расписан уже на два-три дня. Многие сервисы продлили период работы – с 7 утра до 21 часа.
Многие дают гарантию на свою работу. К примеру, одна из шиномонтажных мастерских в Барнауле предоставляет гарантийный срок две недели при предъявлении чека.
Замена шин сейчас является актуальной повесткой дня. В Алтайском крае, судя по прогнозу Gismeteo, снег будет идти минимум до 8 октября. В ночные и утренние часы на дорогах местами будет гололедица. А температура не поднимется выше +3 градусов.
09:08:45 06-10-2025
кому нибуть когда нибуть давали чек в шиномантажке?