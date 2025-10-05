НОВОСТИТранспорт

Сколько стоит "переобуть" автомобиль в Барнауле перед зимой. Актуальные цены

Многие сервисы продлили период работы – с 7 утра до 21 часа

05 октября 2025, 13:30, ИА Амител

Шины на автомобиле / Фото: amic.ru
Шины на автомобиле / Фото: amic.ru

С наступлением осени многие автовладельцы Барнаула начинают задумываться о сезонной замене шин. В городе открылись многочисленные шиномонтажки, где можно быстро и недорого подготовить машину к холодному сезону. 

Мы изучили актуальные прайс-листы и публикуем ориентировочные расценки на услуги.

Стоимость сезонной замены шин (с учетом балансировки):

  • легковой автомобиль:

    • диски до R16 – 3000 рублей;

    • диски R17 и более – 3500 рублей;

  • паркетник:

    • диски до R18 – 3500 рублей;

    • диски R19 и более – 4500 рублей;

  • внедорожник – от 5000 рублей.

Отдельные услуги (если балансировка не требуется):

  • снятие и установка:

    • легковая – 1000 руб.;

    • паркетник – 1300 руб.;

    • джип – 1700 руб.

балансировка + съем - установка

  • легковая - 2000 руб.;

  • паркетник - 2500 руб;

  • джип - 3500 руб.

На популярных автосервисах шиномонтаж расписан уже на два-три дня. Многие сервисы продлили период работы – с 7 утра до 21 часа. 

Многие дают гарантию на свою работу. К примеру, одна из шиномонтажных мастерских в Барнауле предоставляет гарантийный срок две недели при предъявлении чека.

Замена шин сейчас является актуальной повесткой дня. В Алтайском крае, судя по прогнозу Gismeteo, снег будет идти минимум до 8 октября. В ночные и утренние часы на дорогах местами будет гололедица. А температура не поднимется выше +3 градусов.

Avatar Picture
Гость

09:08:45 06-10-2025

кому нибуть когда нибуть давали чек в шиномантажке?

