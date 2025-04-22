Зураба Церетели похоронят в Грузии

Церемония прощания со скульптором пройдет три раза

22 апреля 2025, 21:10, ИА Амител

Зураб Церетели в 2023 году / Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Церемония прощания со скульптором Зурабом Церетели пройдет в среду, 23 апреля, в храме Христа Спасителя. Похоронят президента Российской академии художеств в субботу, 26 апреля, в Грузии. Об этом ТАСС рассказал его помощник Сергей Шагулашвили.

"Завтра в 12:00 начало, допоздна будет [прощание] в храме Христа Спасителя. В субботу в 14:00 [будет похоронен] <…> в пантеоне. Рядом с женой. <…> Прощание будет в четверг и в пятницу там (в Грузии. – Прим. ТАСС), два дня. В музее, который он сам создал", – сообщил он.

Напомним, Зураб Церетели скончался на 92-м году жизни 22 апреля. Как сообщает Telegram-канал Shot, причиной смерти скульптора стала остановка сердца.

По словам родных, Церетели не имел каких-либо серьезных заболеваний, но у него были проблемы, "характерные для такого возраста", в том числе и с сердцем. Серьезных жалоб накануне смерти у него не было.

Зураб Церетели родился 4 января 1934 года в Тифлисе. Начал активно работать в области монументального искусства с 1960-х годов. Автор более пяти тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства. Оформил ряд крупных учреждений, таких как Ленинский мемориал в Ульяновске, гостиничный комплекс в Измайлово и другие.

С 1997 года был президентом Российской академии художеств. Лауреат Ленинской и двух Госпремий СССР, народный художник СССР и России. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".