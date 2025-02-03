"Звучит нелепо". Психолог оценила идею поправить демографию за счет школьных дискотек

Эксперт заявил amic.ru, что сегодня молодым людям в отношениях хватает романтики и помимо танцев в школах

03 февраля 2025, 16:30, ИА Амител

Дискотека в школе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Предложение возродить школьные дискотеки является вполне здравым, однако с точки зрения улучшения демографической ситуации в стране выглядит довольно сомнительным, отметила в беседе с amic.ru барнаульский детский психолог Ирина Каменская.

Ранее директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре на круглом столе в Госдуме предложила вернуть дискотеки в российских школах как подростковые площадки для свиданий и последующего создания семьи. Чиновница сообщила, что только 8% детей рассматривают для себя семейную жизнь в возрасте от 18 до 21 года. Это она объяснила тем, что для подрастающего поколения нет "условий для романтических отношений".

"Я согласна с необходимостью возродить дискотеки, поскольку это форма общения между школьниками, их социализации, место, где они могут в неформальной обстановке общаться между собой и с преподавателями. Но в контексте улучшения демографической ситуации это звучит нелепо, если учесть, что школу дети заканчивают в 17-18 лет", – поделилась своим мнением с amic.ru Ирина Каменская.

Психолог предположила, что представитель Минпросвещения РФ на круглом столе могла не совсем точно сформулировать свою мысль, поскольку привязка дискотек к деторождению выглядит сомнительной:

"Мы не должны стремиться повысить рождаемость в стране за счет подростков, которые не готовы к семейной жизни. У меня самой 14-летняя дочь. Я буду приветствовать, если она станет ходить на школьные дискотеки, но категорически не согласна, если она по их окончании пойдет повышать рождаемость. Как и другие родители детей в таком возрасте".

По словам Каменской, романтика в отношениях между молодыми людьми в настоящее время, безусловно, присутствует, просто изменились ее формы:

"Если сравнивать нынешнюю ситуацию с периодом моей юности, конечно, многое изменилось благодаря появлению интернета. Молодые люди много общаются в виртуальном пространстве, причем речь идет о парах, которые знакомы друг с другом, встречаются, но значительную часть времени проводят в Сети. Мне доводилось знакомиться с такими историями, видеть переписку – там все очень романтично".

Ирина Каменская подчеркнула, что у современной молодежи изменилось восприятие отношений с противоположным полом: