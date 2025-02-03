"Звучит нелепо". Психолог оценила идею поправить демографию за счет школьных дискотек
Эксперт заявил amic.ru, что сегодня молодым людям в отношениях хватает романтики и помимо танцев в школах
03 февраля 2025, 16:30, ИА Амител
Предложение возродить школьные дискотеки является вполне здравым, однако с точки зрения улучшения демографической ситуации в стране выглядит довольно сомнительным, отметила в беседе с amic.ru барнаульский детский психолог Ирина Каменская.
Ранее директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре на круглом столе в Госдуме предложила вернуть дискотеки в российских школах как подростковые площадки для свиданий и последующего создания семьи. Чиновница сообщила, что только 8% детей рассматривают для себя семейную жизнь в возрасте от 18 до 21 года. Это она объяснила тем, что для подрастающего поколения нет "условий для романтических отношений".
"Я согласна с необходимостью возродить дискотеки, поскольку это форма общения между школьниками, их социализации, место, где они могут в неформальной обстановке общаться между собой и с преподавателями. Но в контексте улучшения демографической ситуации это звучит нелепо, если учесть, что школу дети заканчивают в 17-18 лет", – поделилась своим мнением с amic.ru Ирина Каменская.
Психолог предположила, что представитель Минпросвещения РФ на круглом столе могла не совсем точно сформулировать свою мысль, поскольку привязка дискотек к деторождению выглядит сомнительной:
"Мы не должны стремиться повысить рождаемость в стране за счет подростков, которые не готовы к семейной жизни. У меня самой 14-летняя дочь. Я буду приветствовать, если она станет ходить на школьные дискотеки, но категорически не согласна, если она по их окончании пойдет повышать рождаемость. Как и другие родители детей в таком возрасте".
По словам Каменской, романтика в отношениях между молодыми людьми в настоящее время, безусловно, присутствует, просто изменились ее формы:
"Если сравнивать нынешнюю ситуацию с периодом моей юности, конечно, многое изменилось благодаря появлению интернета. Молодые люди много общаются в виртуальном пространстве, причем речь идет о парах, которые знакомы друг с другом, встречаются, но значительную часть времени проводят в Сети. Мне доводилось знакомиться с такими историями, видеть переписку – там все очень романтично".
Ирина Каменская подчеркнула, что у современной молодежи изменилось восприятие отношений с противоположным полом:
"Помню, в мои школьные годы считалось обязательным иметь романтические отношения. Если, скажем, в 18 лет у тебя нет парня или девушки, это вызывало напряжение – значит, что-то с тобой не так. Сегодня подростки к этому относятся более спокойно. Им зачастую не так важно, когда в их жизни появится романтика – в 16 или 26 лет. Могу сказать, что более чем за 20 лет моей работы психологом количество обращений из-за любовных драм в последние годы существенно снизилось".
16:45:31 03-02-2025
Звучит глупо
16:57:11 03-02-2025
Ну после дискотэки на одну забеременевшую еще пара пациентов травматологии будет.
16:58:26 03-02-2025
Есть еще умные в русских селеньях. Их бы в депутаты, а депутатов в селенья.
19:58:39 03-02-2025
Гость (16:58:26 03-02-2025) Есть еще умные в русских селеньях. Их бы в депутаты, а депут... Зачем их в селения? Вы ненавидите сельских жителей??
21:50:51 03-02-2025
Гость (16:58:26 03-02-2025) Есть еще умные в русских селеньях. Их бы в депутаты, а депут... Селяне против такого переселения.
18:14:06 03-02-2025
Состыковка - дело нехитрое. Гораздо актуальнее другая проблема - вопиющий процент разводов заключивших брак вчерашних "ромео и джульетт": любовная лодка разбивается о быт, чей нищенский уровень не может не остужать самые пылкие отношения!
07:53:31 04-02-2025
Гость (18:14:06 03-02-2025) Состыковка - дело нехитрое. Гораздо актуальнее другая пробле... Есть такой советский фильм "Школьный вальс". Там и повышение рождаемости сразу после школы, там и ранний брак-весьма обеспеченный родителями. И то и другое совершенно не нужно в 18 лет. Просто вчерашние школьники не готовы к семейной жизни, это хоть нормальный быт,хоть нищенский. Интересы немного иные. Хочется жить на всю катушку, развлекаться,гулять,ну учиться,конечно(это не всем хочется)). Так что всему свое время.
19:17:10 03-02-2025
Глас разума в этой тьме ещё пробивается 🥹
19:35:00 03-02-2025
Вобще одни глупцы. Беда державы.
01:48:57 04-02-2025
Сталин придумал танцплощадки в парках для демографии после 1945го, так то для 18+!! НЕ для школьников же! чо за пропаганда*!
03:17:40 05-02-2025
весело придумано малолетки в 17 лет будут после дискотеки развлекаться и залетать а как же несовершеннолетие и образование и аборты и кто будет кормить их в 18)))) не сравнивайте со временами ссср там грудь в кино покажут уже эротика и народ был другой)