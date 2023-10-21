НОВОСТИПолитика

Зюганов ожидает, что выборную президентскую кампанию объявят 17-19 декабря

Выборы планируют провести 17 марта 2024 года

21 октября 2023, 18:59, ИА Амител

Фото: kprf.ru
Фото: kprf.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ожидает, что выборная президентская кампания может быть объявлена 17-19 декабря, после чего партия проведет предвыборный съезд.

"Думаю, она [кампания] будет объявлена в интервале 18-19 декабря, и через два-три дня мы проведем съезд", – сказал политик "Интерфаксу" на пленуме ЦК партии.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отменить предстоящие выборы президента РФ на время проведения спецоперации. Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин заявлял о необходимости провести новые выборы, а Кремль опирается на его высказывания.

Выборы президента России планируются на 17 марта 2024 года. Решение об их назначении принимается за 90-100 дней до даты голосования. Владимир Путин пока не объявлял о своем выдвижении.

Политика выборы КПРФ

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

20:13:14 21-10-2023

Может правда отменить эти выборы? Мы проголосуем.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:43:03 22-10-2023

Гость (20:13:14 21-10-2023) Может правда отменить эти выборы? Мы проголосуем.... Согласен. Какой с них толк?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:23:08 21-10-2023

Легче стало деду, реже стал дышать ...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:39:42 22-10-2023

Этот-то куда лезет?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:23:52 22-10-2023

Зюга - позор и убийца кпрф

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:31:52 22-10-2023

Сам сделал все чтобы выборы превратились в пыль и чего то ждет сидя на теплом богатом месте в парламенте переодически провозглашая одно и тоже неоднократно не объясняя постоянно народу своим избирателям сущность антинародных мерзостей продавленных едросней.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

09:04:34 23-10-2023

Надо же ,ещё чего то ожидает.Ещё свою кандидатуру заставит выдвинуть на выборы.Никак на покой не желает.Вот она ,какая прелестная должность.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:23:29 23-10-2023

Интересно будет посмотреть как кандидат Зюганов будет хвалить другого кандидата.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров