Зюганов ожидает, что выборную президентскую кампанию объявят 17-19 декабря

Выборы планируют провести 17 марта 2024 года

21 октября 2023, 18:59, ИА Амител

Фото: kprf.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ожидает, что выборная президентская кампания может быть объявлена 17-19 декабря, после чего партия проведет предвыборный съезд.

"Думаю, она [кампания] будет объявлена в интервале 18-19 декабря, и через два-три дня мы проведем съезд", – сказал политик "Интерфаксу" на пленуме ЦК партии.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отменить предстоящие выборы президента РФ на время проведения спецоперации. Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин заявлял о необходимости провести новые выборы, а Кремль опирается на его высказывания.

Выборы президента России планируются на 17 марта 2024 года. Решение об их назначении принимается за 90-100 дней до даты голосования. Владимир Путин пока не объявлял о своем выдвижении.