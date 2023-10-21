Зюганов ожидает, что выборную президентскую кампанию объявят 17-19 декабря
Выборы планируют провести 17 марта 2024 года
21 октября 2023, 18:59, ИА Амител
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ожидает, что выборная президентская кампания может быть объявлена 17-19 декабря, после чего партия проведет предвыборный съезд.
"Думаю, она [кампания] будет объявлена в интервале 18-19 декабря, и через два-три дня мы проведем съезд", – сказал политик "Интерфаксу" на пленуме ЦК партии.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отменить предстоящие выборы президента РФ на время проведения спецоперации. Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин заявлял о необходимости провести новые выборы, а Кремль опирается на его высказывания.
Выборы президента России планируются на 17 марта 2024 года. Решение об их назначении принимается за 90-100 дней до даты голосования. Владимир Путин пока не объявлял о своем выдвижении.
20:13:14 21-10-2023
Может правда отменить эти выборы? Мы проголосуем.
10:43:03 22-10-2023
Гость (20:13:14 21-10-2023) Может правда отменить эти выборы? Мы проголосуем.... Согласен. Какой с них толк?
20:23:08 21-10-2023
Легче стало деду, реже стал дышать ...
10:39:42 22-10-2023
Этот-то куда лезет?
16:23:52 22-10-2023
Зюга - позор и убийца кпрф
16:31:52 22-10-2023
Сам сделал все чтобы выборы превратились в пыль и чего то ждет сидя на теплом богатом месте в парламенте переодически провозглашая одно и тоже неоднократно не объясняя постоянно народу своим избирателям сущность антинародных мерзостей продавленных едросней.
09:04:34 23-10-2023
Надо же ,ещё чего то ожидает.Ещё свою кандидатуру заставит выдвинуть на выборы.Никак на покой не желает.Вот она ,какая прелестная должность.
10:23:29 23-10-2023
Интересно будет посмотреть как кандидат Зюганов будет хвалить другого кандидата.